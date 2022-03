Khi Lee Min Ho vứt bỏ hình tượng nam thần

Trong "Pachinko", Lee Min Ho đóng vai người đàn ông giàu có, tham vọng, thích kiểm soát. Đây là lần đầu nam diễn viên vứt bỏ hình tượng nam thần để thử nghiệm vai diễn gai góc.

Pachinko - cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm 2017 của nhà văn Min Jin Lee - được chuyển thể thành series truyền hình. Câu chuyện về cuộc đấu tranh của gia đình nhập cư Hàn Quốc tại Nhật Bản sẽ ra mắt khán giả vào tháng này.

Với dàn diễn viên hạng A gồm ngôi sao gạo cội Youn Yuh Jung (nữ diễn viên đoạt giải Oscar với Minari), tài tử Lee Min Ho (Con nhà giàu, Những người thừa kế...) và những gương mặt mới như Kim Min Ha hứa hẹn gây ấn tượng với khán giả.

Series do nhà làm phim indie người Mỹ gốc Hàn Justin Chon (Blue Bayou) và Kogonada (After Yang) đảm nhận, trong khi Soo Hugh (The Terror) giữ vai trò điều hành sản xuất.

Khán giả chờ đợi hình ảnh mới của Lee Min Ho trong Pachinko. Ảnh: Apple TV.

Sự trở lại của Lee Min Ho và ngôi sao gạo cội Youn Yuh Jung

Pachinko được kể bằng những câu chuyện song song, một của “hiện tại” là năm 1989 và một bắt đầu vào những năm 1910. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc bắt đầu với sự ra đời của Sunja, một cô gái nông dân ở Hàn Quốc nhập cư vào Nhật Bản.

Nhân vật Sunja ở tuổi đôi mươi gặp và yêu Hansu (Lee Min Ho) - người lớn hơn mình nhiều tuổi. Hansu sống trong gia đình theo chế độ mẫu hệ và nổi tiếng với việc điều hành tiệm đánh bạc pachinko.

Anh giấu chuyện mình đã kết hôn và sinh con. Sau khi Sunja mang thai, Hansu muốn chu cấp tiền bạc với tư cách là nhân tình bí mật. Song, Sunja không đồng ý sống trong cảnh tủi nhục. Cô chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông tốt bụng khác.

Lee Min Ho được kỳ vọng trong bộ phim mới. Ảnh: Apple TV.

Theo Cnet, nỗi buồn bao trùm lên toàn bộ tác phẩm. Nữ diễn viên Youn Yuh Jung tỏa sáng với phiên bản Sunja tuổi già. Bà chịu đựng nhiều nỗi đau và hy sinh, đến nỗi hiếm khi thấy được hạnh phúc trên gương mặt của nhân vật.

Như thường lệ, Lee Min Ho tiếp tục khiến nhiều người hâm mộ chờ đón bởi vẻ ngoài điển trai. Hình ảnh một Koh Hansu giàu có trong bộ vest trắng của nam diễn viên tiếp tục ghi điểm.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho sau một năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Năm 2020, nam diễn viên bị chê khi xuất hiện trong tác phẩm truyền hình Quân vương bất diệt.

Tuy chưa biết diễn xuất của Lee Min Ho trong tác phẩm mới thế nào, tên tuổi của nam diễn viên giúp bộ phim được chú ý và chờ đón. Ngoài ra, đây cũng là vai phản diện đầu tiên của tài tử nổi tiếng. Trước đây, anh bị đóng khung trong các dạng vai nam thần, hình tượng "trai đẹp như hoa" được nhiều cô gái theo đuổi.

Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Esquire, Lee Min Ho nói Koh Hansu là nhân vật phản diện trên mọi phương diện. Anh hứng thú khi nhận được lời mời cho vai diễn trong Pachinko.

Ngoài ra, sao phim Huyền thoại biển xanh nói tuổi tác của mình không còn phù hợp để đóng các bộ phim thần tượng. Vai diễn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không còn hợp thời.

"Phụ nữ ngày nay cũng cứu được đàn ông. Việc đóng nhân vật gần gũi với thực tế cuộc sống phù hợp hơn trong bối cảnh hiện tại", Lee Min Ho nói với Esquire.

Kịch bản chưa tương xứng với nguyên tác

Pachinko là hình thức cờ bạc đặt cược thấp phổ biến ở Nhật Bản. Mặc dù cờ bạc là bất hợp pháp, trò tiêu khiển này được phép tồn tại thông qua lỗ hổng pháp lý.

Phần lớn các tiệm pachinko được điều hành bởi những người được gọi là người Zainichi - những cư dân có nguồn gốc Hàn Quốc nhập cư sang Nhật Bản. Số lượng những người này tăng lên trong thời kỳ 1910-1945.

Nếu pachinko được dung thứ, điều tương tự cũng xảy ra với người Hàn Quốc Zainichi. Vị trí bấp bênh của họ được nhấn mạnh bằng cách bị gắn với thuật ngữ zainichi. Đây là từ tiếng Nhật để chỉ cư dân nước ngoài, ngụ ý tạm trú tại quốc gia của họ.

Theo SCMP, một phần Pachinko thành công và trở thành tiểu thuyết bán chạy nhờ vào cái nhìn tổng thể của tác giả về trải nghiệm của người Hàn Quốc sống ở Nhật Bản.

Trải qua gần 80 năm lịch sử và có sự tham gia của vô số nhân vật, cuốn sách của Lee như bản tường thuật riêng biệt về cuộc đời của các nhân vật, đi sâu vào những khoảnh khắc quan trọng.

Cấu trúc này giúp quyển sách mang tính thời đại và tạo cho tác phẩm quan điểm khách quan, tăng thêm sức mạnh về chủ đề tổng thể của Pachinko.

Giống với nhiều tác phẩm chuyển thể gần đây, sự đặc sắc trong cốt truyện của Pachinko nhường chỗ cho những nhân vật mà người xem có thể liên tưởng và theo dõi qua loạt phim.

Dàn diễn viên gây ấn tượng trong bộ phim truyền hình mới. Ảnh: Apple TV, Harper's Bazaar.

Pachinko là sự kết hợp giữa Justin Chon và Kogonada, hai nhà làm phim với phong cách khác biệt cùng đảm nhận một bộ phim.

Theo SCMP, cách đóng khung trang trọng và đầy suy ngẫm của Kogonada trái ngược sự năng động, đôi khi mài mòn thẩm mỹ của Justin Chon.

Hai nhà làm phim sử dụng khiêu vũ là chất liệu suốt loạt phim. Chương trình truyền hình cũng áp dụng nhiều bản nhạc giàu sức gợi hình từ nhà soạn nhạc đương đại Nico Muhly. Tuy nhiên, Pachinko quá dựa dẫm vào âm nhạc và làm giảm tác động của bộ phim theo thời gian.

Trong khi bản chuyển thể chủ yếu là thêm vào nhiều chi tiết chứ không phải bỏ đi, một khía cạnh của quyển sách bị đánh giá thấp là tính khiêu dâm. Khía cạnh tình dục trong các tác phẩm của Lee đôi khi bị xem là khá phóng đãng, nhưng đó là sự thể hiện mạnh mẽ những mong muốn và sự thất vọng của nhân vật, đồng thời là cầu nối văn hóa và phép ẩn dụ cho việc kiểm soát xã hội.

Theo SCMP, bộ phim giữ nhịp điệu uể oải với câu chuyện song song, trái ngược với trình tự thời gian của cuốn tiểu thuyết. Do đó, nhà làm phim phải sáng tạo nhân vật mới để đẩy các phân cảnh song song lên cao trào.

Pachinko được cho là thổi phồng dòng phim melodrama. Điều đó khiến tác phẩm trái ngược với thời kỳ thực tế và tính nghiêm túc của cốt truyện được thể hiện trong tiểu thuyết.

Cuối cùng, Pachinko vẫn bị đánh giá là tác phẩm chuyển thể không hay như kỳ vọng dù sở hữu dàn diễn viên tiềm năng.

"Với màn chuyển thể khá sống động, Pachinko là bước tiến khá quan trọng cho sự thể hiện của châu Á trên màn ảnh. Nhưng với tất cả dàn dựng và lời thoại, chương trình không hoàn toàn nắm bắt được phạm vi khách quan của tiểu thuyết gốc", SCMP bình luận.