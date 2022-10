Khi khách hàng bấm nút, One Mount muốn điều kỳ diệu diễn ra

Rất nhiều người Việt Nam cài đặt VinID, không ít cửa hàng VinShop hình thành mỗi góc phố. Nhưng One Mount, công ty đứng sau những thành tựu ấy, lại khá kín tiếng trên truyền thông.

Trước khi về Việt Nam giữ chức Giám đốc khối Marketing của Tập đoàn One Mount, ông Nguyễn Kỳ Thanh từng giữ chức Phó chủ tịch Marketing của Warner Music và Giám đốc Marketing toàn cầu của Google, YouTube. Tuy mới làm quen với thị trường Việt Nam hai năm qua, ông rất tự tin về tầm nhìn của One Mount.

- Ông sẽ giải thích cho một người dân Việt Nam bình thường thế nào để họ hiểu One Mount là gì?

- One Mount là một hệ sinh thái công nghệ đánh thức mọi tiềm năng xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam chất lượng hơn. Trong tầm nhìn của One Mount, chúng tôi muốn trở thành một hệ sinh thái có thể tương tác được với ít nhất 75% hộ gia đình Việt Nam. Và để có điều đó, trong giai đoạn này, chúng tôi tiếp cận hai trụ cột của cuộc sống người Việt hàng ngày là chỗ ở và nhu yếu phẩm.

- Nhưng quy mô của ngành bán lẻ Việt Nam trong thập niên qua vẫn đang tăng trưởng theo cấp số nhân mà chưa cần công nghệ. Nếu là nhân viên tiếp thị của One Mount và gặp một chủ tiệm tạp hóa, ông sẽ nói gì để họ sử dụng nền tảng VinShop?

- Tiệm tạp hóa là một xương sống của nền thương mại Việt Nam. Người Việt giàu tinh thần khởi nghiệp, sáng mai dậy ai cũng có thể mở một tiệm tạp hóa để kiếm tiền. Một tiệm tồn tại ở một con hẻm, góc phố qua 20-30 năm, trở thành linh hồn của cả khu phố đó.

Nhưng tâm lý và hành vi khách hàng đã thay đổi, thị trường ngày càng cạnh tranh. Mỗi góc phố ở các thành phố lớn đều có một cửa hàng tiện lợi dạng chuỗi mới được mở ra. VinShop sẽ bảo vệ sự tồn tại của những tiệm tạp hóa. Không phải chỉ có sự tồn tại mà làm sao để cho tạp hóa này có thu nhập tốt hơn.

Đầu tiên là đem về hàng tốt, giá tốt. Thứ hai là giúp công việc của họ đỡ vất vả hơn. Công nghệ mang đến nhiều giải pháp. One Mount đầu tư rất lớn cho việc thấu hiểu khách hàng, chúng tôi giúp họ biết là hàng nào nên đặt, đặt trong lúc nào, thời gian nào. Nói ngắn gọn, chúng tôi hiện đại hóa những tiệm tạp hóa này.

Chúng tôi hỗ trợ các chủ cửa hàng tạp hóa tiếp cận trực tiếp với nhà sản xuất, ngồi tại nhà để đặt một lần được cả trăm mặt hàng và chỉ phải nhận một lần duy nhất, phục vụ 24/7, được giao hàng siêu tốc.

Đơn cử, nhờ công nghệ đặt hàng và luân chuyển hàng tự động, chúng tôi giảm được 10- 15% tổng chi phí phân phối hàng hóa. Tức là tiệm nhập hàng rẻ hơn, khách mua hàng rẻ hơn.

Covid-19 cho thấy mọi thứ có thể tiến hóa nhanh như thế nào. Nhiều chủ tiệm tạp hóa lần đầu tiên trong đời dùng smartphone để đặt hàng. Chính những gì diễn ra trong đại dịch đã khẳng định vai trò của One Mount. Hiện chúng tôi đã số hóa được hơn 100.000 tiệm tạp hóa ở 22 tỉnh thành và mỗi ngày đang có thêm 200 tiệm mới lên đời qua ứng dụng VinShop.

- Với OneHousing, nền tảng bất động sản của One Mount, ông sẽ nói gì cho một người bình thường đang muốn mua hoặc bán nhà?

- Tôi sẽ nói là hành trình mua bán nhà rất phức tạp. Đầu tiên là đi chọn được căn nhà đạt được tất cả mục tiêu của cuộc đời trong giai đoạn đó. Hai là mình phải tìm kiếm một người tư vấn đủ giỏi và có thể tin cậy được. Chốt được hai cái đó rồi thì ngân sách mua nhà từ đâu? Vay và trả thế nào? Chúng ta sẽ cần một kế hoạch tài chính.

OneHousing hiểu biết hành trình này từ điểm nhìn của khách hàng. Chúng tôi thiết kế bộ giải pháp trọn vẹn cho người mua nhà tại nền tảng của OneHousing. Ở đó, khách hàng sẽ tìm thấy sản phẩm đúng mong muốn của họ; sẽ tìm được người tư vấn/môi giới bất động sản cực kỳ chuyên nghiệp và hiểu biết.

Sau đó, chúng tôi cung cấp giải pháp tài chính để khách hàng sớm có được ngôi nhà họ mơ ước. Chúng tôi xây dựng công cụ công nghệ giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên thông tin, đồng thời có đội ngũ “Pro Agent” (chuyên viên môi giới) tận tâm chuyên nghiệp luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng dù mua hay bán.

- Ông có thể mô tả kỹ hơn một trải nghiệm cụ thể mà người dùng sẽ có được với One Mount?

- Trước đây, thông tin của ngành bất động sản được kiểm soát bởi một nhóm nhỏ người môi giới. Muốn biết giá một căn nhà cụ thể, người ta phải hỏi rất nhiều môi giới và tìm kiếm đủ kiểu trên mạng nhưng vẫn không thỏa mãn. OneHousing sẽ giúp phi tập trung hóa thông tin.

- Trong tầm nhìn được ghi trên website của One Mount, “hệ sinh thái lớn nhất và đáng tin cậy nhất tại Việt Nam”. Ông mô tả cụ thể hai tính chất đó như thế nào? Vì sao khách hàng phải quan tâm One Mount có lớn nhất hay không?

- Khi nói đến lớn nhất, chúng tôi muốn nói về khả năng cung cấp hàng loạt lựa chọn cho khách hàng.

Chúng tôi muốn đáp ứng được nhiều nhu cầu trong cuộc đời con người, đúng thời điểm, đúng chất lượng. Đó là lý do One Mount là một hệ sinh thái mở để hợp tác với những đối tác có khả năng cung cấp dịch vụ, giải pháp tốt nhất cho khách hàng, dựa trên nhu cầu của họ, cho họ những lựa chọn tốt nhất được thiết kế từ One Mount và đối tác. Và điều này tạo ra sự tin cậy.