Khi ‘Fast X’ chạy chậm

Sau 1 tuần thống trị phòng vé, bộ phim nhà Universal Pictures cho thấy dấu hiệu hụt hơi. Phim vẫn có khả năng sinh lời, song khó xô đổ kỷ lục của phần 7 và 8.

Qua 10 phần phim và một tập spin-off, Fast & Furious từ hiện tượng của mùa phim hè 2001 đã trở thành thương hiệu hành động nổi tiếng nhất nhì lịch sử. Phần phim mới nhất thuộc series này mang tên Fast X (tựa Việt: Fast & Furious X), ra rạp vào ngày 19/5, trong sự chờ đợi của đông đảo khán giả.

Mặc cho những đánh giá trái chiều từ chuyên gia, bộ phim nhà Universal Pictures vẫn tạo ra sức hút không nhỏ trên toàn cầu. Doanh thu phim hiện đứng thứ 3 trong bảng tổng sắp năm 2023, chỉ xếp sau Guardians of the Galaxy Vol. 3 và The Super Mario Bros. Movie. Song, không ít ý kiến cho rằng đây tiếp tục là một phần phim “vắt sữa”.

“Bữa tiệc đầu hè” của khán giả đại chúng

Như thông lệ, Fast X ra rạp vào đúng dịp đầu hè, nhanh chóng trở thành “cú hích” hâm nóng phòng vé. Tác phẩm do đạo diễn Pháp Louis Leterrier cầm trịch, anh là gương mặt đứng sau thành công của loạt phim Transporter hay Now You See Me...

Nội dung phim có mối liên hệ mật thiết với phần 5, ra mắt năm 2011. Lúc này, gia đình Dom (Vin Diesel thủ vai) phải đối diện với cơn ác mộng lớn nhất từ trước tới nay - Dante Reyes (Jason Momoa). Gã là con trai của Hernan Reyes, trùm ma túy từng bị anh đánh bại. Chứng kiến tài sản, danh tiếng và gia đình bị hủy hoại, Dante quyết tâm trả thù, bắt Dom phải nếm trải những thứ đó.

Bằng những kế hoạch mưu mô, gã từng bước dụ gia đình Dom vào bẫy. Anh một mặt phải trốn chạy chính phủ, mặt khác phải chật vật xoay sở trước những màn trả thù điên rồ của kẻ thù.

Được đầu tư với kinh phí 340 triệu USD - số tiền làm phim lớn nhất nhì lịch sử, phần 10 của Fast & Furious thừa sức đem lại trải nghiệm giải trí gây choáng ngợp người xem. Ấn tượng đầu tiên về phim là hàng loạt bối cảnh đa dạng, trải dài từ Italy, Anh cho tới Bồ Đào Nha và cả Los Angeles... Dưới bàn tay của Louis Leterrier, phim mang đậm sắc thái của một bom tấn hành động giật gân, với số cảnh rượt đuổi, đánh đấm và cháy nổ dày đặc.

Cảnh hành động xuất hiện với tần suất dày đặc trong Fast X.

Xuyên suốt thời lượng, thượng đế dễ bị cuốn theo nhiều pha hành động kịch tính, điển hình như màn rượt đuổi ở Rome, hay các cuộc đấu súng nghẹt thở trên đường phố... Với hầu bao khổng lồ, chất lượng hình ảnh và kỹ xảo phim cực kỳ mãn nhãn. Ngoài ra, âm nhạc vẫn luôn là điểm sáng trong loạt phim này, và Fast X không phải ngoại lệ.

Không thể phủ nhận, tác phẩm đem lại trải nghiệm giải trí “nặng đô” nhất trong toàn bộ series, vượt qua cả tượng đài Fast & Furious 7 hay gần đây nhất là F9: The Fast Saga.

Dẫu vậy, giới hàn lâm, như thường lệ, vẫn không mấy mặn mà với kịch bản nhiều sạn của phim. Fast X nhận “cà chua thối” trên Rotten Tomatoes, với số điểm 54% từ 265 nhà phê bình.

Tờ Rolling Stone đánh giá phim ồn ào và ngớ ngẩn, “chỉ có xe hơi mà không thấy tài xế” - ý chỉ phim thích khoe mẽ cảnh hành động trong khi kịch bản có vấn đề. Các cây bút từ ABC News, NY Times, Metro Newspaper hay Wall Street Journal đồng quan điểm này. Nhà phê bình James Berardinelli còn nhấn mạnh đây không phải một bộ phim hoàn chỉnh, do cái kết lửng lơ “câu giờ” cho phần tiếp theo.

Ngày càng bị “vắt sữa”?

Không chỉ chuyên gia, ngay cả khán giả cũng ngầm thừa nhận rằng, thương hiệu Fast & Furious đang bị nhà sản xuất “vắt sữa” (lợi dụng sức nóng của một thương hiệu thành công để tạo ra các bản sequel, prequel, remake hay spin-off nhằm tối đa hóa lợi nhuận).

Không có ranh giới hay khuôn mẫu cụ thể để kết luận điều này. Song, người xem thường nhìn vào chất lượng các phần phim gần đây để đánh giá. Kể từ cú thay đổi ngoạn mục ở Fast & Furious 4, nội dung thương hiệu dường như chưa có nhiều đổi mới.

Cụ thể, phần phim năm 2009 chuyển hẳn từ chủ đề đua xe đường phố sang trộm cướp với quy mô “khủng”. Cũng chính từ đây, Fast & Furious được giới hàn lâm và đại chúng công nhận là bom tấn hành động.

Fast & Furious thường xuyên gây tranh luận về kịch bản.

Song, thực tế cho thấy ý tưởng của các nhà làm phim ngày càng cạn kiệt. Không ít chuyên gia cho rằng, thay vì cố gắng tạo ra những kịch bản sáng tạo, thương hiệu này ngày càng sa đà vào việc “khoe mẽ” cảnh hành động và hiệu ứng kỹ xảo. Motif tình cảm gia đình từng lấy lòng người xem cũng bị lạm dụng, đến mức bị nhận xét như “Gia đình là số 1 phiên bản Mỹ”.

Để lôi kéo người xem, Fast & Furious thậm chí còn... hồi sinh nhân vật. Đây cũng là một trong số sạn khiến loạt phim bị chỉ trích nhiều nhất, bên cạnh những cảnh hành động lố, phản khoa học. Tất cả yếu tố nêu trên đều hội tụ đẩy đủ trong Fast X. Thế nhưng, điều kỳ lạ là dù biết nó sẽ xảy ra, nhiều khán giả vẫn “lờ đi” để thưởng thức trọn vẹn trải nghiệm giải trí.

Fast X “chạy chậm”

“Vắt sữa” quá đà dễ tạo ra phản ứng ngược, và Fast & Furious không phải ngoại lệ.

Theo Collider, Fast X mở màn với doanh thu nội địa 67 triệu USD và sụt giảm tới 66% trong tuần tiếp theo. Đúng như dự kiến, phim kiếm được thêm khoảng 28,5 triệu USD trong dịp Memorial Day (kỳ nghỉ Ngày Tưởng niệm), nâng tổng doanh thu nội địa lên 113,5 triệu USD (tính đến hết ngày 29/5).

Trên toàn cầu, Fast X hiện gặt hái 512,8 triệu USD . Kinh phí khổng lồ 340 triệu USD biến nó trở thành một canh bạc đầy rủi ro đối với nhà sản xuất. Dựa trên tính toán của nhiều chuyên gia, dự án phải kiếm được tối thiểu 850 triệu USD để bắt đầu sinh lời. Với tình hình hiện tại, phần 10 Fast & Furious khó lòng xô đổ kỷ lục của phần 7 ( 1,52 tỷ USD ) và 8 ( 1,23 tỷ USD ).

Thời gian xưng vương tại rạp của Fast X khá ngắn ngủi.

Tại Việt Nam, sau 1 tuần thống trị các rạp, bộ phim nhà Universal Pictures cũng xuất hiện dấu hiệu hụt hơi. Cuối tuần qua, Fast X tụt xuống vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp phòng vé. Tổng doanh thu phim hiện khoảng 75 tỷ đồng . Phim vẫn có khả năng chạm tay tới cột mốc “trăm tỷ”, song ít nhiều sẽ gặp khó khăn.

Trước đó, Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019) có tổng doanh thu gần 158 tỷ đồng , còn phần 8 (2017) cũng thu hơn 152 tỷ.

Tuy nhiên, doanh thu tụt dốc của hai phần 9 và 10 không đồng nghĩa với việc bị khán giả quay lưng. Nói cách khác, con số này chỉ phản ánh một phần hệ quả của việc nhà sản xuất “vắt sữa” thương hiệu. Còn nhiều nguyên khác tác động lên doanh thu phim, trong đó có xu thế chung của thị trường. Sau đại dịch, hiếm thương hiệu nào giữ được sức hút như trước. Số lượng phim cán mốc tỷ USD cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mặc dù Fast X “chạy chậm” lại, phần phim này vẫn giúp tổng doanh thu thương hiệu đạt 7 tỷ USD , theo Deadline. Ngoài ra, Fast X cũng đưa Universal trở thành hãng phim đầu tiên trong năm 2023 vượt qua cột mốc 1 tỷ USD tại phòng vé nội địa.