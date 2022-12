Khi Emily Ratajkowski không gợi cảm

Những hình ảnh kín đáo, đời thường của Emily Ratajkowski khác xa so với giây phút cô ăn diện gợi cảm tại các sự kiện lớn. Những lúc dắt chó đi dạo, nữ người mẫu ưu tiên sneakers giá bình dân, phối đồ theo phong cách năng động. Ngoài ra, áo phao là thiết kế không thể thiếu trong tủ đồ mùa đông. Ảnh: Who What Wear.