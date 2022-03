Khi diễn viên 'Harry Potter' đóng phim siêu anh hùng

Harry Potter kết thúc, series tiền truyện Fantastic Beasts tiếp tục khiến các Potterhead thích thú với những thước phim đặc sắc. Trong Fantastic Beasts and Where to Find Them năm 2016, tài tử Colin Farrell đóng vai gã Thần sáng biến chất Percival Graves. Vẻ điển trai và đạo mạo của Ferrell giúp nhân vật giành được sự yêu mến từ nhiều fan nữ. Mới đây nhất, tài tử tham gia The Batman. Vai diễn Penguin của anh được xem là nhân vật phụ nổi bật nhất tác phẩm. Ảnh: Screen Rant.