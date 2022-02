Khi diễn viên gặp sự cố với cảnh quay nhạy cảm

Chỉ xuất hiện vài giây hoặc vài phút trên phim, cảnh nóng đã khiến ê-kíp tiêu tốn nhiều công sức.

Theo Insider, sao Hollywood đã quen với đề nghị đóng cảnh nóng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện phân đoạn nhạy cảm sẽ trở nên khó khăn nếu diễn viên bị kích thích quá mức trên phim trường.

David Thackeray - điều phối viên thân mật làm việc cho Netflix, Warner Bros., Apple TV, BBC và HBO - cho biết vì quá nhập tâm vào nhân vật, có diễn viên đã không kiểm soát được tâm trí và cảm xúc. Do vậy, một số cảnh tuy ướt át nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu của đạo diễn.

Dakota Johnson và Jamie Dornan có nhiều cảnh 18+ trong loạt phim 50 sắc thái. Ảnh: Glamour.

"Chìa khóa để xử lý cảm giác hưng phấn quá độ là sự chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ tạm dừng cảnh quay nếu những hành động của diễn viên chệch ý đồ ban đầu hoặc trang phục của họ sơ sài, chưa được chỉnh sửa khi lên hình", Thackeray chia sẻ.

Thackeray nói rằng để tránh diễn viên hiểu nhầm ê-kíp thiếu tôn trọng khi dừng set quay, anh và những điều phối viên cảnh nóng khác sẽ trò chuyện thân mật với họ để bình thường hóa vấn đề.

Trong thuật ngữ chuyên ngành, đây được gọi là "thời gian chờ". Thackeray nói: "Chỉ cần cho chúng tôi 5 phút, chúng tôi sẽ đưa các diễn viên trở lại trong trạng thái sẵn sàng".

Ngoài việc giúp đỡ các sao, điều phối viên còn có nhiệm vụ thông báo cho đoàn phim về khả năng dễ bị kích động trong một cảnh quay nào đó mà diễn viên cảm thấy không thoải mái.

Một cảnh thân thật trong The Crown - series chiếu trên Netflix đã giành 21 chiến thắng tại các lễ trao giải Primetime Emmy. Ảnh: Insider.

Từng có kinh nghiệm làm việc trên phim trường I May Destroy You và Normal People, điều phối viên Ita O'Brien kể: "Một số diễn viên từ chối vì họ không thoải mái sau khi xem qua mô phỏng động tác giường chiếu. Tuy nhiên, họ dần thay đổi suy nghĩ vì nhận thấy sự tận tâm của điều phối viên. Sự phát triển của phong trào #MeToo và Time's Up cũng khiến các diễn viên yên tâm hơn khi đảm nhận phân đoạn nhạy cảm".

Hollywood Reporter đưa tin Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG-AFTRA) đề xuất thỏa thuận khỏa thân (Nudity Riders) - danh sách các quy định, chi tiết cảnh quay, bộ phận nào được lộ và lộ bao lâu, cũng như người diễn viên đồng ý làm những gì. Văn bản này cần phải có sự đồng thuận từ cả diễn viên, người đại diện và bên sản xuất.