Khi diễn viên bất hợp tác

The Island Of Dr Moreau (1996): Val Kilmer đóng The Island Of Dr Moreau khi đang ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng. Anh yêu cầu được giảm thời gian làm việc và sau đó thay đổi hoàn toàn xây dựng nhân vật. Trên phim trường, Kilmer cũng tỏ thái độ lỗ mãng và bất hợp tác. Để cứu vãn tình thế, hãng phim quyết định sa thải đạo diễn Richard Stanle, khiến thành phẩm lên màn ảnh trở thành thảm họa. Ảnh: New Line Cinema.