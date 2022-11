Khi danh tiếng của các nàng WAGs lấn át cả cầu thủ

Trước mỗi kỳ World Cup, các tờ báo lá cải đưa hình chụp dàn WAGs lên trang nhất, dành nhiều bài viết để phân tích phong cách ăn mặc cho đến nơi ăn chốn ở của vợ, bạn gái tuyển thủ.

Cheryl Cole (trái) và Victoria Beckham là 2 cái tên nổi bật nhất trong dàn WAGs Anh tại World Cup 2006. Ảnh: Kevork Djansezian/AP.

Ngay trước trận đối đầu giữa đội tuyển Anh và Bỉ tại bảng G, vòng chung kết World Cup 2018, Daily Mail đã dành một nửa trang nhất trong số báo ngày hôm đó để đăng ảnh chụp tập thể WAGs tuyển Anh.

Tờ báo cũng dành nguyên trang 4 và 5 để đăng loạt bức ảnh chụp vợ, bạn gái các tuyển thủ trên khán đài và tập trung mô tả những đôi giày cao gót đắt tiền, trang phục hàng hiệu của họ.

4 năm sau, The Sun thậm chí dùng gần hết trang nhất để đăng bức ảnh chụp trên du thuyền của Sasha Attwood, bạn gái ngôi sao tuyển Anh Jack Grealish.

Trước trận ra quân của "Tam sư" ở World Cup 2022, The Sun tập trung phân tích nơi ở của các nàng WAGs tại Qatar trong bài viết HMS WAG sets sail, but no 3 Lions on the ship.

Trong khi màn trình diễn của đội bóng khiến người hâm mộ hào hứng đặt câu hỏi liệu ai sẽ là người chạm tay đến chiếc cup danh giá nhất của làng túc cầu tại Qatar, thứ khiến báo chí lá cải quan tâm nhiều hơn là tin tức giật gân về những cô vợ, bạn gái các tuyển thủ.

Mike Ridley của The Sun thừa nhận: "WAGs đã được hoan nghênh mang đến sự phân tâm mà các chàng trai của chúng ta thường phải chịu đựng tại các kỳ World Cup. Trong hơn một thập kỷ qua, chúng tôi đã theo dõi các nàng WAGs một cách đầy say mê".

Khi tên tuổi WAGs lấn át danh tiếng cầu thủ

Sự chú ý bùng nổ xung quanh các nàng WAGs bắt đầu từ World Cup 2006 tại Đức. Một nhóm do Victoria Beckham, vợ của đội trưởng đội tuyển Anh lúc bấy giờ David Beckham, dẫn đầu, đã đến thị trấn Baden-Baden của Đức và tạo ra vụ bê bối khó quên trong lịch sử bóng đá Anh.

6 phụ nữ đã chi tổng cộng 80.000 USD trong một cuộc mua sắm kéo dài 45 phút. Cả nhóm đã tận hưởng những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng với các hóa đơn hàng nghìn USD cho rượu và cocktail.

Với việc Victoria Beckham và Cheryl Cole, khi đó đã kết hôn với hậu vệ người Anh Ashley Cole, đều là những ngôi sao nhạc pop tiếng tăm, những cảnh tượng này quá hấp dẫn, khiến các tay săn ảnh không thể bỏ qua.

Vợ, bạn gái của các cầu thủ Anh được săn đón tại World Cup 2006. Ảnh: Rex Features.

Tuy nhiên, khi tuyển Anh thua Bồ Đào Nha trong trận tứ kết, nhiều người đồn đoán rằng các nàng WAGs đã gây mất tập trung, đến mức vào năm 2010, tân huấn luyện viên Fabio Capello đã cấm họ đến gần các cầu thủ ở những giải đấu lớn.

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh Sven Goran-Eriksson thừa nhận sự xuất hiện của Victoria Beckham hay Cheryl Cole đã khiến cho kỳ World Cup 2006 của ông và các học trò trở nên khó khăn.

"Một trong những người vợ là Victoria Beckham và tất nhiên điều đó không hề dễ dàng, nó khiến giới báo chí phải kinh ngạc", Goran-Eriksson nói.

Tuy nhiên, Goran-Eriksson không cho rằng lỗi thuộc về dàn WAGs. "Bất cứ điều gì họ làm đều là một vụ bê bối. Nếu họ đến quán bar, nếu họ tới nhà hàng, nếu họ đi mua sắm, nhưng họ chỉ làm những việc hết sức bình thường. Tôi thấy phản ứng hơi thái quá".

Trả lời trên kênh The Overlap của Gary Neville, David Beckham nói rằng mọi chuyện đã đi quá xa tại kỳ World Cup 2006. "Nhìn lại, toàn bộ nền văn hóa đó, có rất nhiều sự chú ý xung quanh và liệu mọi người có cư xử đúng mực hay không, tôi không biết. Người ta nói nhiều về các nàng WAGs hơn là bóng đá. Vào thời điểm đó, các cầu thủ chỉ muốn tập trung vào giải đấu. Mọi chuyện đã đi quá xa, nhưng tôi tin rằng có gia đình bên cạnh vẫn là điều tốt đối với các tuyển thủ".

Sự khác biệt của dàn WAGs 2022

Không có ca sĩ hay ngôi sao truyền hình nổi bật trong lứa WAGs tại World Cup 2018, 2022, nhưng điều đó không ngăn được giới báo chí thích đưa tên tuổi của họ lên ánh đèn sân khấu.

Tại World Cup 2018, nổi tiếng nhất với các tờ báo là Rebekah Vardy, vợ của tiền đạo Leicester City Jamie Vardy, người đã được công chúng chú ý khi tham gia chương trình truyền hình I'm A Celebrity, Get Me Out Of Here.

Người mẫu nội y Ruby Mae cũng thu hút nhiều sự chú ý với tư cách là bạn gái của tiền vệ Dele Alli, trong khi các trang tin đồn ưa thích kể lại câu chuyện về vị hôn thê của Jack Butland, Annabel Peyton.

Theo Daily Mirror, Vardy đã dẫn cả đoàn đi chơi đêm ở Saint Petersburg, bắt đầu bằng một bữa ăn giữa buổi tối và tiệc tùng đến 4h.

Trang nhất của The Sun trước kỳ World Cup 2022.

Tại World Cup 2022, HLV Gareth Southgate không muốn chia cắt các học trò với gia đình nhưng cũng cần ngăn chặn những tin đồn không mong muốn. Giải pháp là hầu hết WAGs đều lưu trú trên các tàu du lịch, du thuyền - nơi có thể thoát khỏi ống kính của cánh săn ảnh.

Tuy vậy, ngay trong trận mở màn của tuyển Anh, hình ảnh trên khán đài của những nàng WAGs như Sasha Attwood, Tolami Benson, Annie Kilner vẫn ngập tràn các trang báo. USA Today nhận định tuyển Anh càng thăng hoa ở World Cup thì hành trình đeo đuổi dàn WAGs của báo chí lá cải sẽ càng dài.

Theo nhà báo Kira Cochrane, Trưởng mục Features của The Guardian, WAGs là một phần trong nền văn hóa gây tranh cãi. Tuy nhiên, lỗi không nằm ở những người vợ, bạn gái của các cầu thủ mà thuộc về truyền thông. "Chính phương tiện truyền thông đã chọn mô tả họ là WAGs và cố gắng xác định họ theo tình trạng hôn nhân".

Ngày này, nhiều người không thích việc được gọi là WAGs, sau khi hẹn hò, kết hôn với cầu thủ bóng đá. Frankie Bridge, vợ của cựu cầu thủ bóng đá người Anh Wayne Bridge, đã lên tiếng phản đối cách gọi này và coi đó là "sự xúc phạm".

Sam Kimberley, tác giả cuốn sách Wag Wars, tin rằng những người vợ và bạn gái của các tuyển thủ ngày nay đang tránh xa những lời sáo rỗng về việc trở thành WAGs. Thay vào đó, họ định hướng con đường sự nghiệp của riêng mình và thoát khỏi tầm mắt của công chúng.

"Những nàng WAGs như hôn phu của Harry Maguire, Fern Hawkins, có công việc thực tế. Hawkins là một nhà vật lý trị liệu và Mia McClenaghan, bạn gái của Reese James, tốt nghiệp ngành luật tại Đại học London. Vợ chưa cưới của Raheem Sterling, Paige Milian, là một phụ nữ trẻ đầy tham vọng, làm việc trong lĩnh vực quản lý thể thao và phát triển bất động sản. Thực tế, cách gọi WAGs đã bắt đầu mất đi ý nghĩa trước đây để trở nên phức tạp và có phần hợp lý hơn", Kimberley nhận định.