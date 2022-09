Khi con tim lầm lạc đặt trên đầu

Theo cán bộ điều tra, quá trình lấy lời khai, Lộc tỏ ra ân hận về cái chết của người tình. Anh ta khóc, nói từng có ý định tự sát.

Trong thời gian tránh dịch Covid-19 và chăm sóc vợ sinh con ở Trà Vinh, Đỗ Tấn Lộc (sinh năm 1990, ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM) đã tán tỉnh, có quan hệ yêu đương với con gái chủ tiệm vàng.

Lộc nói dối người tình là đã ly thân vợ nên sau đó bị hối thúc ly hôn, dẫn đến quẫn trí, gây án giết người…

Lái ôtô chở thi thể người tình đi đầu thú

5h sáng ngày 19/9, Lộc lái ôtô loại 7 chỗ đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM, đầu thú về hành vi giết người. Thời điểm trên, Lộc chở theo thi thể cô gái trẻ được bỏ trong túi xách màu đen.

Người đàn ông này khai nhận trên ôtô là thi thể của T.T.Q. (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh).

Theo xác minh, nạn nhân là con gái chủ tiệm vàng ở Trà Vinh, đã ly dị chồng và có con riêng. Lộc cũng đã có vợ và 2 con. Chiều 18/9, Lộc và chị Q. hẹn nhau để đi sửa sang sắc đẹp. Trên đường di chuyển, chị Q. và Lộc đã cự cãi căng thẳng. Trong lúc giằng co, Lộc cầm dao gọt trái cây đâm người tình tử vong. Lộc sau đó ghé cửa hàng ven đường mua túi xách, bỏ thi thể vào rồi lái ôtô về TP.HCM. Sau khi được người thân vận động, Lộc đã ra đầu thú.

Đỗ Tấn Lộc tại cơ quan công an.

Theo thượng tá Hoàng Bình Thạch, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 7, sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành các bước điều tra. Công an xác định nạn nhân tử vong do sốc mất máu. Cơ quan điều tra đã tạm giữ tang vật gồm: Ôtô hiệu Mitsubishi Xpander, bộ quần áo của Lộc khi gây án, bộ quần áo của nạn nhân, túi du lịch vải đựng xác nạn nhân, một con dao đã gãy lưỡi, 860 triệu đồng cùng nhiều loại nữ trang của nạn nhân.

Ngay sau đó, Công an quận 7 đã chuyển vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền. Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh di lý Lộc đến địa điểm xảy ra vụ án để thực nghiệm hiện trường, rồi chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Trà Vinh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thượng tá Võ Văn Quốc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết quá trình điều tra, Lộc thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Theo lời khai của Lộc, ngày 18/9, Lộc đã thuê ôtô nói trên cùng tài xế, di chuyển từ TP.HCM đến Trà Vinh. Lộc hẹn nạn nhân gặp tại chợ Đại An (huyện Trà Cú) để đưa đi làm răng tại Vĩnh Long.

Đến khu vực chợ Đại An, Lộc yêu cầu tài xế vào quán uống nước. Lộc sau đó tự lái ôtô đi đón chị Q. để đưa đi ăn uống. Lộc ngồi ghế tài xế, còn nạn nhân ngồi ở hàng ghế phía sau. Trên đường đi từ xã Đại An đến khu vực trước Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thuộc huyện Châu Thành, Lộc và chị Q. xảy ra cự cãi. Chị Q. yêu cầu Lộc phải ly dị vợ để chung sống với mình.

Sau đó, Q. lấy điện thoại đòi gọi điện thoại cho mẹ của Lộc nên anh ta đã giật điện thoại làm văng xuống sàn xe. Lộc dừng xe lại, từ ghế trước bước ra ghế phía sau. Trong lúc nói chuyện, cả hai tiếp tục xảy ra cự cãi, giằng co. Khi giằng co, họ va vào túi xách của Lộc và làm rơi con dao mang theo để gọt trái cây. Q. cầm con dao thì bị Lộc chụp lấy, đâm nạn nhân, gây thương tích.

Do vết thương ở cổ chảy nhiều máu, một lúc sau, nạn nhân nằm bất động. Lộc lên ghế tài xế ngồi, cởi bỏ áo dính máu cho vào túi nylon và lái ôtô chạy tiếp. Chạy được khoảng 5 km, Lộc dừng xe vào cửa hàng ven đường mua túi xách lớn màu đen.

Lộc lái xe đến đoạn đường vắng rồi bỏ thi thể nạn nhân vào túi. Sau đó, nghi phạm dùng cồn diệt khuẩn lau chùi vết máu trên dao, ghế ngồi rồi điều khiển xe chạy về hướng TP.HCM. Lúc này, Lộc điện thoại cho tài xế nói phải ở lại nên yêu cầu tài xế tự đón xe về. Trên đường đi, điện thoại của chị Q. liên tục đổ chuông nhưng Lộc không nghe máy. Đến cầu Cổ Chiên, Lộc ném 2 điện thoại của nạn nhân xuống sông, sau đó chạy về nhà anh ruột ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Khi gặp 2 anh ruột, Lộc được động viên ra đầu thú.

Bi kịch từ mối tình ngang trái

Theo cán bộ điều tra, quá trình lấy lời khai, Lộc tỏ ra ân hận về hành vi đã gây ra. Anh ta khóc và nói từng có ý định tự sát. Theo lời khai của Lộc, giữa năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Lộc về quê vợ ở Trà Vinh tránh dịch và chăm sóc vợ trong thời gian sinh con. Nhà vợ Lộc cách nhà nạn nhân vài trăm mét.

Lộc thường mua tã sữa cho con, sau đó quen biết, tán tỉnh con gái chủ tiệm vàng. Một thời gian sau khi phát sinh tình cảm, Lộc cùng gia đình chuyển về TP.HCM nhưng vẫn giữ liên lạc với người tình. Thời gian này, Lộc cũng thường xuyên thuê xe từ TP.HCM về Trà Vinh để thăm nạn nhân.

Chiếc ôtô Lộc chở thi thể nạn nhân đến trụ sở Công an phường đầu thú.

Lộc khai nhận trong thời gian quen chị Q., anh ta nói dối là ly thân với vợ, đang chờ làm thủ tục ly hôn. “Trên đường đi đến gần TP Trà Vinh, tôi và Q. xảy ra cự cãi do Q. không thấy quyết định ly hôn của tôi và vợ. Thấy căng thẳng nên tôi dừng xe ven lề và ra phía sau nói chuyện với Q.”, Lộc khai nhận.

Q. thấy Lộc vẫn còn đeo nhẫn cưới nên cả hai tiếp tục căng thẳng. Q. lấy điện thoại đòi gọi cho mẹ ruột của Lộc nói rõ chuyện cả hai có quan hệ tình cảm. Vì chuyện này, Lộc và Q. càng căng thẳng hơn, sau đó xảy ra giằng co và dẫn đến án mạng. Quá trình làm việc với cán bộ điều tra, người thân của chị Q. cũng thông tin gia đình không hề hay biết con gái có quan hệ tình cảm với Lộc.

Theo gia đình, Q. không tiết lộ việc có quan hệ tình cảm với Lộc. Chiều 18-9, nạn nhân nói rời khỏi nhà để đi công việc. Khi đi, chị Q. mang theo 850 triệu đồng để gửi vào ngân hàng và số lượng lớn nữ trang đã mua của khách vãng lai. Số tiền này và nữ trang đã được cơ quan điều tra thu giữ.

“Khoảng 16h, gia đình gọi cho Q. nhiều lần nhưng không liên lạc được nên nghĩ rằng đang làm răng. Đến tối, gia đình không thấy Q. về và điện thoại không liên lạc được nên đã đi tìm”, người thân chị Q. trình bày. Đến sáng 19/9, gia đình chị Q. được Công an quận 7 thông báo nạn nhân đã bị đâm tử vong. Công an tỉnh Trà Vinh đã ra lệnh tạm giữ đối với Lộc và củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Gần đây trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã xảy ra một số vụ trọng án do mâu thuẫn tình ái. Mới đây, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Tài (sinh năm 1984, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) để điều tra về hành vi giết người. Tài đã ly hôn vợ, sống lang thang ở các tỉnh Bình Dương, Trà Vinh, Bến Tre và TP.HCM.

Thời gian gần đây, Tài sinh sống ở xã Thạnh Phú và có quan hệ tình cảm, sống chung với nạn nhân N.T.K.T. (sinh năm 1989, ngụ huyện Cầu Kè). Khi chị T. có người yêu khác, Tài không đồng ý đề nghị chia tay của người tình. Tài nhiều lần nhắn tin, gọi điện nhưng chị T. không trả lời nên nảy sinh ý định giết chị T. rồi tự sát nếu nạn nhân không đồng ý quay lại.

Cán bộ điều tra khám nghiệm, thu giữ tang vật liên quan.

Để thực hiện ý đồ, Tài lấy lý do “hàn gắn tình cảm” nên nhắn tin hẹn chị T. đến nhà trọ ở xã Tân An, huyện Càng Long, tâm sự.

Sáng 4/9, Tài mang theo 3 bịch thuốc diệt chuột và sợi dây dù, hai đầu đã được thắt thành vòng đến phòng trọ số 7 như đã hẹn. Tài ra sức thuyết phục nhưng chị T. vẫn quyết định chia tay. Lúc này, Tài dùng dây dù chuẩn bị sẵn siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi uống thuốc diệt chuột tự tử. Tuy nhiên, người đàn ông này bị nôn mửa, không chết. Sau đó, Tài điều khiển xe máy đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở khu vực xã Tân An mua một chai thuốc trừ sâu đem về phòng trọ uống với ý định tự tử tiếp nhưng không thành.

Mở cốp xe gắn máy của chị T., Tài lấy sợi dây chuyền, lắc, nhẫn vàng mang đến một tiệm vàng ở chợ Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, bán với giá 31 triệu đồng. Sau khi có tiền, Tài bắt đầu hành trình bỏ trốn. Để tránh bị phát hiện, Tài tháo sim, vứt bỏ điện thoại và không liên lạc với người thân. Chiều 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Càng Long phát hiện Tài đang lẩn trốn ở một quán cà phê võng ở xã Bình Phú, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, nên bắt giữ.