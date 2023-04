Khi chị em song sinh yêu cùng một người

"Tình chị duyên em" do bộ đôi Wanweaw và Weawwan đạo diễn. Với kinh nghiệm của một cặp song sinh, cả hai đã thực hiện một tác phẩm chân thực, dung dị và đầy tính chữa lành.

Genre: Hài, Tình cảm, Lãng mạn

Director: Wanweaw Hongvivatana, Weawwan Hongvivatana

Cast: Thitiya Jirapornsilp, Anthony Buisseret,...

Rating: 7/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung bộ phim

Tình chị duyên em (tựa gốc: You & Me & Me) là tác phẩm điện ảnh Thái Lan do bộ đôi song sinh Wanweaw và Weawwan Hongvivatana đạo diễn. Tác phẩm mang màu sắc lãng mạn, thuộc dòng phim healing. Thể loại này ngày càng có chỗ đứng trên thị trường trong khoảng thời gian gần đây, sau khi khán giả đã “bội thực” với các bom tấn viễn tưởng, kinh dị, hay drama không hồi kết.

Với tình tiết nhẹ nhàng, xoay quanh cuộc sống dung dị thường nhật, phim healing mang đến cảm giác chữa lành một cách tự nhiên. Vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi dòng phim được khán giả đón nhận tích cực, đặc biệt trong thời kỳ hậu đại dịch.

Câu chuyện nhẹ nhàng về cặp song sinh

Tình chị duyên em lấy bối cảnh năm cuối thập niên 1990. Lúc này, thế giới đang chìm trong nỗi ám ảnh tận thế Y2K. Đây là một sự cố máy tính trên toàn cầu dẫn đến việc nhiều dự báo bi quan được đưa ra, ví như hệ thống công nghệ sẽ sụp đổ; giao thông ngưng trệ hay ngân hàng, chính phủ, các tập đoàn sản xuất và những nơi sử dụng máy tính để quản lý công việc sẽ phải đóng cửa,...

Chuyện phim xoay quanh You và Me, cặp chị em sinh đôi với ngoại hình giống hệt nhau. Mối quan hệ giữa họ khăng khít tưởng chừng không thể tách rời, tới mức có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Rồi một ngày, chàng trai tên Mark bất chợt chen ngang, làm cho tình cảm giữa họ dần dần rạn nứt.

Bộ phim do cặp chị em song sinh Wanweaw và Weawwan Hongvivatana đạo diễn.

Giữa thời điểm khủng hoảng kinh tế tạo áp lực nặng nề lên cả gia đình, You và Me chứng kiến cuộc hôn nhân bên bờ đổ vỡ của ba mẹ. Mùa hè năm cuối trước “tận thế”, cả hai đã theo mẹ về sống cùng ngoại ở vùng quê.

Ngay từ những phút đầu tiên của câu chuyện, mối liên kết giữa cặp song sinh đã được định hình trong từng chi tiết nhỏ. Cả hai đều lo lắng cho tương lai của họ “làm sao có thể sống thiếu vắng nhau”.

Cũng từ đây, Tình chị duyên em mang tới câu chuyện gần gũi về tuổi mới lớn của cặp sinh đôi giữa thời Y2K. Mối liên kết song sinh khiến họ dường như không thể tách rời.

You và Me, tuy hai mà một. Giữa họ không có cách biệt, thậm chí tự do xưng hô “mày”, “tao”. Bề ngoài, rất khó để tìm ra điểm khác nhau giữa hai cô gái, ngoại trừ một nốt ruồi nhỏ. Với lợi thế đó, cả hai bày ra đủ trò nghịch ngợm và gian lận, từ việc ăn buffet trong nhà hàng, hay trốn mua vé khi ra rạp chiếu phim,...

Bức tranh đầy hoài niệm về thời thanh xuân được họa bằng chất liệu ngôn ngữ nhẹ nhàng nhưng rung động. Đồng thời, nó cũng gắn liền với những mẩu chuyện gần gũi về gia đình và cuộc sống.

Một điểm cộng dành cho ê-kíp làm phim với việc lựa chọn bối cảnh không thể phù hợp hơn. Làng quê Nakhon Phanam yên bình tại miền Bắc Thái Lan hiện lên mộc mạc nhưng sinh động, từ cánh đồng, đường sá cho tới cả cửa hàng tạp hóa của ngoại hay không gian lễ hội,...

Tất cả đều được tái hiện tỉ mỉ, mang đến sự cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu cho khán giả xem phim.

Bối cảnh của phim ghi điểm nhờ sự mộc mạc, hoài niệm.

Từ kinh nghiệm về câu chuyện của chính mình, Wanweaw và Weawwan đã tạo ra một bức chân dung chân thực về cuộc sống của các cặp song sinh. “Phim ảnh là công cụ mà chúng tôi sử dụng để kể câu chuyện này. Khi thực hiện dự án đầu tay, chúng tôi đã chọn đề tài các cặp song sinh vì đó là thế giới mà chúng tôi hiểu rõ nhất”, cặp đạo diễn chia sẻ.

Tuy vậy, Wanweaw và Weawwan không chỉ dừng lại ở việc kể những câu chuyện dung dị gần gũi. Điều đặc biệt mà họ đem tới còn là một góc nhìn mới về mối liên kết giữa các cặp sinh đôi, để rồi đặt nó trong thử thách của tình yêu.

Mâu thuẫn vì sự xuất hiện của người thứ ba

You và Me tưởng chừng có thể chia sẻ và thấu hiểu mọi điều, cho tới khi Mark (Anthony Buisseret) xuất hiện. Cậu bạn từng vô tư bẻ đôi chiếc bút chì cho You mượn khi cô quên đem theo trong giờ kiểm tra. Cả hai gặp lại tại lớp học đàn sau khi chị em You và Me theo mẹ về sống tại quê ngoại.

Đó cũng là thời điểm những cảm xúc hỗn loạn nảy mầm trong tâm hồn hai cô gái mới lớn. Tình yêu là thứ đầu tiên mà họ không thể chia sẻ sau khoảng thời gian dài gắn bó cùng nhau. Mối liên kết kỳ lạ giúp cả hai luôn thấu hiểu cảm xúc của người còn lại. Nhưng mấy ai ngờ, cũng chính nó lại là thứ khiến mâu thuẫn nảy sinh.

Cảm xúc khác lạ về mối tình đầu làm cuộc sống hai người trở nên xáo trộn. Những mâu thuẫn càng rõ ràng hơn khi một trong hai cảm nhận được sự thay đổi của người kia. Me cảm thấy bị bỏ rơi lần đầu tiên trong đời. Còn với You, người chị em từ “quân sư tình yêu” lại hóa thành người cản trở hạnh phúc giữa cô và Mark.

Một điểm đáng khen trong Tình chị duyên em là việc không lạm dụng các yếu tố drama để tạo cao trào cho phim. Mọi thứ đều diễn ra nhẹ nhàng, không tạo cảm giác gượng ép. Cách thức biên kịch xử lý mâu thuẫn trong mối quan hệ tay ba cũng khá tinh tế, dễ chịu.

Hai nhân vật đều do một mình diễn viên Thitiya Jirapornsilp thủ vai.

Mang đặc tính của dòng phim healing, các sự kiện trong phim diễn ra khá êm đềm, không có sự bùng nổ. Thành thử, Tình chị duyên em không cố gắng thu hút sự chú ý người xem bằng cách đẩy cao trào theo lối kể tuyến tính.

Tuy nhiên, nó cũng dẫn tới việc hai hồi sau của phim hơi dài và lan man. Nhiều thước phim chưa đem lại nhiều ý nghĩa rõ ràng cho câu chuyện, ngoại trừ việc giúp khán giả thư giãn. Cốt truyện cũng còn khá đơn giản, chưa được nhấn nhá ấn tượng.

Bù lại, diễn xuất của nữ chính Thitiya Jirapornsilp là điểm sáng của phim. Ít ai ngờ, hai nhân vật song sinh lại do một mình cô thủ vai. Nét diễn của cô rất tự nhiên, khiến cho người xem cảm giác hòa vào trải nghiệm của nhân vật. Dưới màn thể hiện của Thitiya, khán giả được chứng kiến hai chị em với từng nét tính cách và suy nghĩ độc lập, nhưng lại có mối liên kết đặc biệt trong tâm hồn.

Tựu trung, Tình chị duyên em chưa phải một tác phẩm quá xuất sắc. Motif phim quen thuộc, từng xuất hiện trong nhiều phim trước đó, điển hình như Soul Mate của điện ảnh Hàn Quốc mới ra rạp khoảng thời gian gần đây.

Tuy nhiên, dự án này ghi điểm nhờ sự nhẹ nhàng, tinh tế trong lối dẫn chuyện. Bên cạnh đó, diễn xuất và bối cảnh của phim cũng tạo được ấn tượng tích cực với khán giả.