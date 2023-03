Khi chân mày chải ngược trở thành tâm điểm tranh cãi

Sau khi Selena Gomez đăng tải video về tai nạn kẻ chân mày "quá lố" của mình, Kylie Jenner và Hailey Bieber đã có hành động bị cho là chế giễu nữ ca sĩ.

Selena Gomez và Hailey Bieber công khai ôm nhau tại sự kiện tháng 10/2022 xóa tan tin đồn bất hòa. Ảnh: Pop Sugar.

Tháng 2/2023, Selena Gomez đăng tải đoạn video về đôi chân mày trên trang cá nhân. Trong video, nữ ca sĩ tự nhận đã chuốt lông mày “quá lố”. Theo cô, đây là một tai nạn trong quá trình làm đẹp, trang điểm.

Ngay sau đó, Kylie Jenner đã đăng tải ảnh chụp màn hình facetime của cô và Hailey Bieber với phát ngôn bị cho là đả kích giọng ca Lose You To Love Me.

Theo Page Six, tấm hình 2 đôi chân mày được chải chuốt cẩn thận của bộ đôi Kylie - Hailey đã kéo dài mâu thuẫn.

Video đôi chân mày chuốt "lố" của Selena Gomez nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: @malikaabazi.

Đôi chân mày “quá lố” của Selena Gomez

Tháng 10/2022, cái ôm công khai của Hailey và Selena đã dập tắt tin đồn về mối thù giữa 2 người đẹp. Trước đó, người yêu cũ và vợ của Justin Bieber luôn bị nghi ngờ “bằng mặt không bằng lòng”.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa 2 ngôi sao lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán từ lúc Selena Gomez đăng tải video về đôi chân mày.

Cụ thể, nữ ca sĩ sử dụng phương pháp làm đẹp brow lamination (chải lông mày ngược).

Cũng như nhiều cô gái khác, Selena cũng có lúc chải chân mày quá tay. Cô thú nhận với người hâm mộ về sự sai sót trong quá trình trang điểm. Đôi lông mày của cô bị đánh giá là dày hơn bình thường.

Tuy nhiên, dưới video của Selena Gomez, cộng đồng mạng vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho khuôn dáng và đường nét chân mày của nữ ca sĩ.

Hình ảnh chân mày của Hailey Bieber và Kylie Jenner bị cho là đá xéo Selena. Ảnh: @kyliejenner.

Cuộc chiến “chân mày”

Sau khi video của Selena trở nên phổ biến, bạn thân của Hailey Bieber - siêu mẫu Kylie Jenner - đã có hành động bị cho là công kích bạn gái cũ Justin trên mạng xã hội.

Nhà sáng lập thương hiệu Kylie Cosmetics đăng hình đôi chân mày của cô và người bạn Hailey kèm theo caption: “Đó có thật sự là tai nạn không?”.

Nhiều người dùng cho rằng phát ngôn này của Kylie ám chỉ tai nạn làm đẹp của Selena Gomez.

Hàng loạt người nổi tiếng khác như Pia Mia, Jordyn Woods đã lập tức lên tiếng ủng hộ Selena và thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty của nữ ca sĩ.

Sau khi liên tục nhận về sự chỉ trích từ cộng đồng mạng, Kylie Jenner đã lên tiếng đính chính. Nữ minh tinh khẳng định: “Tôi không chế giễu Selena. Tôi chưa nhìn thấy video về lông mày của cô ấy”.

Ngay dưới bài đăng, giọng ca Calm Down cũng bình luận: “Tôi đồng ý với Kylie Jenner. Chuyện này không đáng để bàn cãi. Tôi là người hâm mộ của Kylie”.

Cuộc tranh cãi khiến Selena Gomez quyết định ngừng sử dụng mạng xã hội một thời gian. Cô cho biết bản thân đã 30 tuổi, không muốn lãng phí công sức giải thích những tin đồn thất thiệt.

Sau sự kiện này, tài khoản cá nhân của Selena đạt 383 triệu lượt theo dõi. Đồng thời, nhãn hàng mỹ phẩm Rare Beauty của cô cũng thu về nhiều lượt tiếp cận, tương tác.

Cận cảnh đôi chân mày chải ngược của Selena Gomez khiến giới mộ điệu tìm hiểu về phương thức làm đẹp này. Ảnh: @selenagomez.

Xu hướng chân mày chải ngược

Là chủ sở hữu công ty mỹ phẩm Rare Beauty, Selena Gomez luôn đi đầu mọi trào lưu làm đẹp.

Các cách thức trang điểm của cô nhanh chóng được giới mộ điệu học theo.

Nhờ video gây tranh cãi của nữ ca sĩ, brow lamination (chải lông mày ngược) trở thành xu hướng được ưa chuộng.

Đây là phương pháp chuốt chân mày theo hướng từ dưới lên hoặc sang ngang và giữ nguyên trong một khoảng thời gian nhất định.

Thời gian thực hiện hình thức làm đẹp này là 45-60 phút. Sau đó, sợi lông mày sẽ vào nếp, cố định trong khoảng 6-8 tuần.