Khi các nhà văn nổi tiếng phê bình tác phẩm của đồng nghiệp

Martin Amis bàn về Don Quixote (Miguel de Cervantes). Bài bình luận trên The War Against Cliché: Essays and Reviews, Martin Amis đã thẳng thừng chê bai: "Mặc dù là kiệt tác của giới văn chương song Don Quixote lại vướng phải một lỗi nghiêm trọng - đó là khiến người ta không thể đọc nổi. Cuốn sách giống như chuyến thăm viếng một người bạn già cỗi với hàng đống thói quen bẩn thỉu và những hồi ức chán nản. Đến nỗi khi gấp quyển sách lại, người ta sẽ phải khóc vì đã vượt qua một chặng đường như vậy".