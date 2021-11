Khi các ngôi sao hạng A không tỏa sáng

Theo New York Times, bộ phim trộm cắp "Red Notice" với sự tham gia của Dwayne Johnson, Ryan Reynolds và Gal Gadot là thất bại mới của Netflix.

Trong bài đánh giá bộ phim Red Notice, cây bút Beatrice Loayza của New York Times gọi đây là tác phẩm của những ngôi sao không tỏa sáng. Dàn sao hạng A không cứu nổi kịch bản phim đi theo lối mòn của Hollywood.

Theo New York Times, khi Dwayne "The Rock" Johnson từ bỏ sự nghiệp đô vật và trở thành một trong những diễn viên được trả lương cao nhất, có gì đó ở anh vẫn không thành công.

Bộ ba ngôi sao không cứu nổi bộ phim có kinh phí 150 triệu USD .

Ngôi sao hành động nổi lên nhờ "sự quyến rũ tự phụ". Khi Hollywood ngày càng phụ thuộc màn hình xanh, The Rock ngày càng nổi bật hơn với thân hình cơ bắp, các lần nhíu mày, những màn pha trò quen thuộc.

Trong bộ phim mới nhất mang tên Red Notice, tài tử Mỹ hợp tác cùng biên kịch kiêm đạo diễn Rawson Marshall Thurber - người đứng sau Skyscraper, Central Intelligence).

Tác phẩm kể về bộ ba cảnh sát John Hartley (The Rock), đạo chích Nolan Booth (Ryan Reynolds) và siêu trộm Bishop (Gal Gadot). Họ tạo ra bộ ba khuôn mẫu (với công thức quen thuộc tại Hollywood) là một người tuân thủ pháp luật, kẻ pha trò xảo quyệt và bóng hồng gắn kết cả hai. Bộ ba cùng nhau truy tìm quả trứng nạm ngọc của Cleopatra với những màn rượt đuổi, săn bắt.

Phim nhận đánh giá thấp từ chuyên gia và khán giả của Rotten Tomatoes.

Theo New York Times, The Rock không mới. Sự chú ý của khán giả với nam diễn viên chỉ dừng lại ở điểm duy nhất: Thân hình nam diễn viên quá to lớn.

Ba ngôi sao hạng A không tạo ra bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Các màn trình diễn khiến khán giả buồn ngủ. Kịch bản lợi dụng sự hài hước của Reynold và biến sao phim Deadpool thành kẻ chỉ biết nói những từ châm biếm.

Cây bút Beatrice Loayza cho rằng Red Notice mang phong cách Indiana Jones khi xây dựng cốt truyện truy tìm ba quả trứng vàng của Cleopatra. Tuy nhiên, bộ phim trộm cắp do Netflix sản xuất không mang lại cho khán giả cảm giác khám phá, hồi hộp khi các nhân vật truy tìm manh mối.

"Không quan tâm đến việc xây dựng cốt truyện, Red Notice chỉ đơn thuần là sự vung tiền để tận dụng sức mạnh của các ngôi sao, nhưng cuối cùng đó là những ngôi sao không tỏa sáng", New York Times bình luận.