Khi các nam thần tượng vào vai diễn phản diện

Mặc dù họ tạo ấn tượng tốt trong các vai diễn đảm nhận, không tránh được những nhân vật phản diện khiến khán giả "giận" lây họ.

Thần tượng đi đóng phim không còn là điều mới lạ trong làng giải trí Hàn Quốc. Trước khi trở thành những diễn viên thành công, họ sớm nổi tiếng với tư cách là ca sĩ, thu hút lượng người hâm mộ đông đảo.

Người làm nghệ thuật tài năng không cho phép bản thân dừng lại chỉ trong một nghề. Họ nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và từ đó tạo nên tên tuổi cho mình với tư cách là những diễn viên tài năng.

Taecyeon và Kwak Dong Yeon thay đổi ngoạn mục với vai diễn phản diện của Vincenzo. Ảnh: IMDB.

D.O (EXO)

Được biết đến nhiều nhất với vai diễn Lee Yool trong 100 Days My Prince, D.O khiến khán giả thích thú với vai diễn thái tử bị mất trí nhớ.

Giọng ca nhóm EXO luôn thích thử thách bản thân với những vai diễn phức tạp, đòi hỏi nội tâm mãnh liệt với những màu sắc nghệ thuật khác biệt.

Trong Hello Monster, D.O miêu tả phiên bản trẻ của kẻ tâm thần Lee Joon Young - kẻ giết người hàng loạt đã trốn thoát khỏi nhà tù và trở về với thân phận mới là Lee Joon Ho. D.O đã biến những nét mặt rùng rợn thành một loại hình nghệ thuật, khiến người xem nổi da gà khi diễn ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nham hiểm.

D.O với tạo hình tù nhân trong phim Hello Monster. Ảnh: Ameblo.

Junho (2PM)

Thành công của The Red Sleeve giúp Junho trở thành một trong những diễn viên được săn đón nhất.

Anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho vai diễn nhân vật phản diện lạnh lùng, cay đắng nhưng lôi cuốn Seo Yul - một công tố viên giỏi được bổ nhiệm làm Giám đốc trong Chief Kim. Junho đã tạo nên sự căng thẳng trong bộ phim này bằng cách diễn xuất và biểu cảm trên khuôn mặt.

Giọng ca của 2PM thành công khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Ảnh: Naver.

L (Infinite)

Khán giả không nghĩ rằng L (còn được gọi là Kim Myung Soo) của Infinite với khuôn mặt baby có thể khiến người xem sợ hãi bằng ánh mắt điên cuồng và những hành động đe dọa trong Mặt nạ quân chủ.

Vai diễn của L bắt đầu là nông dân dễ thương và ngọt ngào Yi Sun, sau đó anh ta được làm vua giả, điều này nảy sinh lòng tham và mong muốn trở thành vua thực sự của Joseon.

L đã khắc họa hiệu quả những đối cực của Yi Sun và thái tử giả, đưa nó lên tầm cao hơn bằng cách cố gắng thu hút sự đồng cảm của người xem đối với nhân vật thái tử bị dày vò của anh. Đây là một nhân vật phản diện phải rơi nước mắt.

Một phân cảnh của L trong phim Mặt nạ quân chủ. Ảnh: Kdrama Kisses.

Chan Sung (2PM)

Được chú ý nhờ nhân vật đáng yêu Go Gwi Nam trong Thư ký Kim sao thế? Chan Sung của 2PM hóa thân trong So I Married an Anti-Fan, vào vai bạn trai đến từ địa ngục JJ - một nhóc tài phiệt đã khiến cuộc sống của bạn thân và bạn gái anh ta khốn khổ mỗi khi có cơ hội.

Chan Sung đã thể hiện rất rõ hình ảnh người bạn trai ghen tuông và thích kiểm soát đến mức khó có thể tưởng tượng.

Nhờ thành công của bộ phim Thư ký Kim sao thế? Chan Sung có cơ hội được thử sức ở nhiều tác phẩm truyền hình hơn. Ảnh: Viki.

Kwak Dong Yeon

Kwak Dong Yeon không phải là thành viên của bất kỳ nhóm nhạc nam Kpop truyền thống nào, nhưng sự nghiệp ban đầu của anh là một phần của ban nhạc Kokoma hiện không còn tồn tại, với tư cách là giọng ca chính và guitar chính.

Vai diễn khiến anh vào vai nhân vật phản diện cay độc nhất trong Vincenzo: Jang Han Seo - người tỏ ra thô lỗ và tự mãn với mọi người nhưng lại bị người anh trai Jang Jun Woo lạm dụng thể xác.

Nam diễn viên đã gợi lên một cách hiệu quả những điều đáng sợ khi anh chuyển từ nhân vật phản diện sang hình ảnh vụng về.

Tuy chỉ là nhân vật phụ, vai Jang Han Seo của Kwak Dong Yeon để lại dấu ấn bằng vẻ ngoài bí ẩn, lạnh lùng. Ảnh: tvN.

Taecyeon (2PM)

Danh sách này sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu nhân vật phản diện, người tâm thần Jang Jun Woo, sau đó được tiết lộ là Jang Han Seok.

Nhà sản xuất tiết lộ việc hình ảnh Taecyeon cho vai diễn này trong Vincenzo hoàn toàn là một thiên tài. Giống như nhân vật Jang Han Seo, Jang Jun Woo của Taecyeon cũng trải qua quá trình chuyển đổi nhân vật từ một cộng sự vụng về thành CEO loạn trí, người đã giết người trong niềm vui mất trí nhớ.

Taecyeon gây ấn tượng mạnh với người xem bằng những lời thoại tiếng Anh gợi cảm và vẻ ngoài thu hút, sau đó chuyển sang hình tượng nhân vật phản diện điên rồ hơn người.