Khi các cô gái lần đầu sống riêng

Lắp camera an ninh, làm quen hàng xóm hoặc tìm hiểu lối thoát hiểm, đó là một số lời khuyên cho nữ giới khi bắt đầu cuộc sống độc lập.

"Lần đầu tiên sống riêng, nên làm gì để cảm thấy an toàn hơn?".

Đây chắc hẳn là câu hỏi của nhiều người khi bắt đầu cuộc sống độc lập. Họ có thể là sinh viên đại học, du học sinh, mẹ đơn thân hoặc đơn giản là những cô gái quyết định chuyển ra sống một mình.

Reolink gợi ý 8 giải pháp mà thích hợp cho tình huống này.

Chọn khu dân cư an ninh

Khi tìm một nơi ở mới, bạn hãy nghiên cứu kỹ địa bàn lân cận để tìm hiểu vấn đề an ninh, an toàn. Bạn nên lựa chọn khu vực đông dân cư, nằm trong hoặc gần trung tâm thành phố. Điều này sẽ giúp bạn yên tâm, có cuộc sống an toàn và tiện lợi hơn khi sống một mình.

Lắp đặt hệ thống an ninh

Thông thường, đối tượng trộm cắp sẽ đề phòng những ngôi nhà có hệ thống camera giám sát xung quanh. Nếu đầu tư cho những thiết bị này, bạn sẽ có cảm giác yên tâm hơn khi ở trong nhà.

Ngoài ra, với camera kết nối cùng điện thoại, bạn có thể theo dõi các hoạt động đáng ngờ xung quanh nhà. Dù ở xa, bạn vẫn có thể trông coi nơi ở và cảnh báo cảnh sát trong trường hợp cần thiết.

Nắm rõ các lối thoát hiểm

Bên cạnh những tình huống trộm cắp, thiên tai hay hỏa hoạn cũng là nguy cơ lớn khi chúng ta chỉ sinh sống một mình. Vì vậy, trước khi chuyển đến nơi ở mới, bạn hãy kiểm tra kỹ lưỡng các các lối ra vào, cửa thoát hiểm trong tòa nhà.

Bạn cần đảm bảo rằng tất cả cửa thoát hiểm đều không bị chặn, có thể sử dụng tốt trong lúc cấp bách. Khi gặp sự cố khó khăn, bạn sẽ là người đầu tiên và duy nhất tự cứu chính mình.

Việc lắp đặt hệ thống an ninh, cảnh báo giúp phụ nữ cảm thấy an toàn hơn khi sống một mình. Ảnh minh họa: Miriam Alonso/Pexels.

Làm quen với hàng xóm

Khi sống một mình, bạn sẽ hoàn toàn thiếu đi sự đùm bọc, giúp đỡ của cha mẹ, người thân hoặc bạn cùng nhà. Vì vậy, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn có sự trợ giúp của những người hàng xóm.

Tuy nhiên, nếu chưa tìm hiểu kỹ về những người bạn nhà bên, bạn không nên chia sẻ quá nhiều thông tin riêng tư của mình.

Tạo thói quen khóa cửa

Bạn cần nắm chắc những vị trí cửa cần khóa khi ở trong nhà một mình hoặc trước khi ra đường. Đó có thể là cửa ra vào, cửa sổ hoặc cửa trong từng phòng...

Hãy tạo thói quen khóa cửa, trở thành một chủ nhà cẩn thận và giữ cho bản thân mình an toàn.

Giữ bí mật với người lạ

Bạn thực sự không nên kể với người lạ rằng mình đang sống một mình. Hầu hết tội phạm, đối tượng trộm cắp đều tìm kiếm những mục tiêu đơn độc, chẳng hạn như sinh viên hoặc nữ giới độc thân.

Nếu chúng biết bạn đang ở một mình, khả năng đột nhập, tấn công sẽ lớn hơn rất nhiều. Hãy áp dụng một số biện pháp đơn giản sau để người lạ khó phát hiện bạn ở một mình.

- Khi trời tối, bạn hãy bật nhiều đèn trong và ngoài nhà.

- Đóng rèm cửa.

- Thỉnh thoảng, bạn có thể rủ vài người bạn đến nhà mình vui chơi. Điều này khiến nơi ở của bạn đông đúc, tạo cảm giác có nhiều người cùng sinh sống.

Luôn cảnh giác

Hãy luôn đề cao sự cảnh giác khi bạn chỉ sinh sống một mình. Bạn không nên để người lạ vào nhà, đặc biệt nếu không có ai khác xung quanh.

Nếu một người lạ gõ cửa, hãy hỏi về thông tin của họ, thậm chí là giấy tờ tùy thân, thẻ nhân viên nếu bạn nghi ngờ. Hãy trao đổi, giao dịch với họ ở ngưỡng cửa, nơi người khác có thể nhìn thấy hoặc có camera quay lại.

Bạn có thể kéo rèm, bật nhiều đèn vào buổi tối để người lạ không biết bạn sinh sống một mình. Ảnh minh họa: John Tekeridis/Pexels.

Điện thoại di động là cứu tinh

Điện thoại là vật bất ly thân, giữ cho bạn an toàn khi sống một mình mà không có ai bên cạnh. Hãy cài đặt các ứng dụng báo động hay định vị để đảm bảo rằng bạn có thể phản ứng với bất kỳ vấn đề khẩn cấp. Đừng quên sạc đầy pin điện thoại, đặc biệt là vào những thời điểm bạn rời nhà vào ban đêm.

Một số lời khuyên khác

Bên cạnh 8 lời khuyên trên, bạn cũng có thể lưu ý thêm những giải pháp dưới đây:

- Đừng ngần ngại báo cảnh sát khi bạn phát hiện có điều gì đó khả nghi xung quanh nhà mình.

- Tham gia lớp học tự vệ hoặc võ, đặc biệt khi bạn là một cô gái sống một mình ở độ tuổi 20 sau đại học.

- Liên lạc ngay với chủ nhà cho thuê nếu một số thiết bị, nội thất (chẳng hạn như cửa ra vào, cửa sổ, ổ khóa, camera) bị hỏng.

- Hãy thận trọng khi đăng thông tin về lịch trình hàng ngày của bạn lên mạng xã hội. Nhiều người bị trộm đột nhập sau khi đăng ảnh check-in tại địa điểm du lịch. Sự an toàn và riêng tư chính là điều quan trọng nhất khi bạn sống một mình.