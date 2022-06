Khi búp bê tình dục trở thành influencer

Với hàng nghìn follower trên Instagram, số người theo dõi OnlyFans ngày càng tăng và 5 hợp đồng đại sứ thương hiệu, búp bê người lớn Tasha dần trở thành nhân vật có ảnh hưởng.

"Cô ấy rất thân thiện, cởi mở, là nhà nữ quyền và là người ủng hộ cộng đồng LGBT", chủ sở hữu và bạn trai của Tasha Marie, Tony Foxx ở New Jersey (Mỹ), nói với The New York Post.

Mặc dù búp bê cao 1,47 m không thể đi nói chuyện, cử động, cô được cho tương tác rất nhiệt tình với người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội.

"Vì vậy, nhiều người gửi tin nhắn cho Tasha và nói 'Trời ơi, Tasha, bạn thật sự truyền cảm hứng' hoặc 'Bạn là người đẹp nhất mà tôi biết'", Foxx, người ngoài 50 tuổi, nói.

Tasha Marie được nhiều người theo dõi trên mạng, thu hút sự chú ý của các nhãn hàng.

Foxx mua Tasha Marie, búp bê mà anh nói là 36 tuổi, với giá chưa đến 5.000 USD vào tháng 12/2015 sau khi vợ anh, Marie, bị ảnh hưởng bởi các biến chứng do ung thư.

Marie, theo Foxx, "hoàn toàn ủng hộ" mối quan hệ của anh với Tasha. Cô thường cho anh ý tưởng thú vị để chụp những bức ảnh gợi cảm cho trang mạng xã hội của Tasha Marie.

Sau một cuộc thi sắc đẹp dành cho búp bê tình dục vào năm 2019, Tasha đăng quang hoa hậu và bắt đầu kiếm ra tiền. Cô được cửa hàng phụ kiện Tyes by Tara và thương hiệu đồ lót risqué mời làm người mẫu.

Sau khi nổi tiếng trên mạng, cô nhận thêm một số hợp đồng quảng cáo khác của các công ty may mặc.

"Tasha nhận được 10% hoa hồng, 10% giảm giá và một mặt hàng miễn phí để quảng cáo mỗi tháng. Chúng tôi cũng thống nhất sử dụng một phần thu nhập để giúp đỡ các vũ công thoát y gặp khó khăn".

Alita, một con búp bê tình dục khác, cũng đã trở thành người có ảnh hưởng về phong cách sống trên mạng xã hội.

"Những người theo dõi Alita chủ yếu là phụ nữ bị cuốn hút bởi cuộc sống của cô ấy và mối quan hệ của chúng tôi", Atomic, chủ sở hữu và bạn trai của Alita, chia sẻ.

Búp bê tình dục Alita được mua với giá 1.700 USD .

Atomic sống ở Kingston (Mỹ), đã mua búp bê tình dục với giá 1.700 USD vào mùa hè năm 2020, sau khi ly hôn.

Anh mô tả người bạn đồng hành vô tri của mình là một người mẫu tóc đỏ 27 tuổi đến từ Paris.

Thời gian gần đây, Atomic liên tục gửi ảnh của Alita tới cuộc thi Cover Girl của tạp chí Maxim. Người chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu quốc tế sẽ được xuất hiện trên trang bìa của ấn phẩm dành cho đàn ông và nhận giải thưởng 25.000 USD .

"Tôi muốn Maxim thấy những bức ảnh của Alita và hy vọng đây sẽ là búp bê đầu tiên xuất hiện trên trang nhất của tạp chí toàn cầu. Nhưng cho đến nay tôi không nhận được phản hồi nào từ tạp chí".

Một chủ sở hữu búp bê khác ở Los Angeles, chỉ được biết đến với cái tên TFM, nói rằng mặc dù búp bê Celestina của anh tự hào có hơn 3.000 người theo dõi trên Instagram nhưng anh lo sợ cô sẽ luôn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trên các phương tiện truyền thông chính thống.

"Vì Celestina là búp bê tình dục, nên tất cả nội dung trên mạng xã hội của cô ấy đều bị cho là 'nội dung người lớn', ngay cả khi nó lành mạnh", TFM, người ngoài 30 tuổi, cho biết.

"Cô ấy từng có một kênh YouTube, nơi trả lời các câu hỏi liên quan đến búp bê tình dục cho khoảng 20.000 người đăng ký, nhưng kênh đó đã bị xóa".