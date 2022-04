Khi Brad Pitt, Bradley Cooper không cứu nổi doanh thu phòng vé

Variety xếp The Last Duel (2021) vào danh sách bom xịt đáng quên nhất thời dịch khi bán được vỏn vẹn 10 triệu USD tại Bắc Mỹ và 30 triệu USD ở phòng vé khắp thế giới. "Những con số ấy khiến The Last Duel trở thành một thất bại lịch sử đối với tựa phim 100 triệu USD , quy tụ dàn diễn viên toàn sao như Matt Damon và Ben Affleck", tạp chí Mỹ viết. The Last Duel hiện được chiếu trên HBO Max nhưng khán giả không mấy mặn mà. Ảnh: Screenrant.