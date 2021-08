Khi biệt đội siêu anh hùng Avengers không tồn tại

Tập 3 của series "What If…?" thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel đưa giả thuyết thú vị về biến cố với các siêu anh hùng mạnh nhất.

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Tập 3 của series, nhan đề What If... the World Lost Its Mightiest Heroes? ra mắt vào ngày 25/8. Bộ đôi tác giả A.C. Bradley và Matthew Chauncey nêu giả thuyết về một thế giới mà biệt đội Avengers không thể thành lập như bộ phim cùng tên năm 2012.

Sự thiếu vắng biệt đội

Tập mới bắt đầu ở thời điểm ba bộ phim The Incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011). Trong chiều thời gian của Vũ trụ Điện ảnh Marvel thì sự kiện ở các phim này diễn ra cùng lúc.

Natasha Romanoff được cử đến giúp Tony Stark giảm nhẹ các triệu chứng do độc tố từ lò phản ứng trên ngực. Nhưng mũi thuốc cô tiêm vào lại khiến gã tỷ phú mất mạng ngay lập tức. Nick Fury - lãnh đạo của S.H.I.E.L.D. - biết Natasha không gây ra chuyện này, nên ngầm sắp xếp để cô trốn thoát và điều tra kẻ thủ ác thật sự. Nữ đặc vụ tìm đến nhà khoa học Betty Ross (bạn gái của Bruce Banner, tức The Hulk).

Nick Fury phải "gánh team" trong tập mới khi không còn các siêu anh hùng mà ông định chiêu mộ.

Ở New Mexico (Mỹ), búa thần Mjolnir rơi xuống, không ai nhấc nổi, khiến lực lượng S.H.I.E.L.D. vây kín nơi này để nghiên cứu. Khi Thor tìm đến lấy búa, một mũi tên bất ngờ phóng ra lấy mạng anh.

Mọi nghi vấn đổ dồn vào Hawkeye, xạ thủ của S.H.I.E.L.D. có mặt ở hiện trường. Nhưng anh khẳng định mình không hề kéo dây cung lúc đó. Cứ thế, từng người một trong nhóm Avengers đều rơi vào tầm ngắm của một kẻ bí ẩn.

What If… vốn là một kiểu câu chuyện nổi tiếng trong truyện tranh Mỹ, bẻ ngoặt các sự kiện quen thuộc theo hướng khác. Trên màn ảnh, Marvel dùng nó như cách để giúp khán giả quen dần với khái niệm đa vũ trụ trong Giai đoạn 4. Ở một tình huống, một sự kiện nào đó mà nhân vật làm khác trước, thế là một dòng thời gian mới ra đời.

Tập phim hoài niệm

Tập 3 của series gợi cho nhiều khán giả nhiều hoài niệm về những thước phim quen thuộc cách đây 10 năm của Marvel. Một số cảnh quay đáng nhớ được tái hiện, như đoạn Nick Fury đến yêu cầu Tony Stark rời khỏi chiếc bảng quảng cáo bánh Donut, Thor hạ nhóm lính canh để tiến tới Mjolnir, hay màn biến hình trên chiếc cầu bằng kính của Hulk.

Cảnh Tony Stark ăn bánh donut nổi tiếng trong "Iron Man 2" được tái hiện.

Manh mối tìm hung thủ, thân thế thật và động cơ của hắn được xây dựng phù hợp với nhân vật này trong mạch phim chính. Nhóm biên kịch của Marvel cũng cho thấy khả năng kết nối được tình huống tốt trong tập này. Cảnh Hawkeye giương cung định bắn Thor rồi ngừng tay là một trong những đoạn có phần thừa thãi trong phim Thor. Marvel đã tái sử dụng nó cho một phân đoạn khá bất ngờ trong tập này.

Dù vậy, màn cao trào chiến đấu hơi bị cụt khi kẻ thủ ác bị hạ dễ dàng. Phim thiếu những tình tiết kịch tính, tranh giành thế trận giữa hai bên để hấp dẫn hơn. Cách Nick Fury hạ hắn cũng dễ đoán với các fan Marvel.

Dạng phim hoạt hình giúp Marvel Studios sản xuất series What If…? với kinh phí không quá lớn. Dù vậy, loạt phim có chất lượng hoạt họa ấn tượng với các nhân vật được vẽ theo phong cách hiện thực, bám sát hình tượng trong phim điện ảnh. Series này có lẽ sẽ không cung cấp nhiều tình tiết quan trọng cho mạch chính, mà dừng lại ở tầm vóc một cuộc dạo chơi nho nhỏ, cũng như thử thách hiểu biết của fan về các phim Marvel đã ra mắt.

Tập 3 What If…? có thời lượng 30 phút, phát trên dịch vụ Disney+.