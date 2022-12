Khi bài học không còn ở giảng đường

Suốt quãng thời gian đại học, thanh xuân có khi được đo lường bằng số trang sách của các cô cậu sinh viên, đôi lúc là những xúc cảm khó quên khi ta cùng nhau trải nghiệm.

Kết nối và trải nghiệm thực tế là điều quan trọng trong cuộc sống sinh viên. Đây cũng là yếu tố giúp cuộc thi “Du lịch Long An qua tuyến số - tour ảo” thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. Cuộc thi do Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức.

Tour trải nghiệm Long An trong khuôn khổ cuộc thi.

“Du lịch Long An qua tuyến số - tour ảo” được khởi xướng từ tháng 11 và nhận được nhiều bài dự thi đầy cảm xúc, sáng tạo của học sinh, sinh viên cả nước.

Trong khuôn khổ các vòng thi, thí sinh tham gia tour khảo sát Long An để lấy tư liệu, tìm hiểu và xây dựng sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Nhờ đó, các bạn được đến gần hơn với văn hóa, lịch sử của mảnh đất Long An.

Tình người, tình đất Long An thấm đượm qua cách sinh viên tìm hiểu, thiết kế tour cho khách du lịch. Các tuyến du lịch có nhiều điểm đến, trải nghiệm văn hóa đặc sắc, đặc biệt là bài thi về tour du lịch ảo.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của các đội trong hành trình khám phá Long An.

Đại diện đội thi của HIU, Bùi Thị Thanh Tuyền - sinh viên khoa Digital Marketing - là số ít gương mặt vào top 10 vòng chung khảo cuộc thi.

“Chuyến đi được thiết kế đặc biệt, hầu như các điểm đến đều có trong tour của đội. Nhờ vậy, mình thu thập nhiều hình ảnh và video hữu ích. Ngoài ra, kiến thức mà trưởng đoàn cung cấp cũng hỗ trợ mình khá nhiều, vì cả đội không có ai học chuyên ngành du lịch”, Tuyền cho biết.

Các đội thi lưu giữ nhiều kỷ niệm khi tham gia tour trải nghiệm Long An.

Không chỉ là cuộc du ngoạn, thưởng thức cảnh sắc Long An, cuộc thi góp phần tô điểm thanh xuân cho người tham dự, đưa những kiến thức sách vở ra khỏi không gian giảng đường để hòa vào thực tế. Các thí sinh đều hào hứng khi được cùng nhau làm, lựa chọn, phân tích và tạo nên sản phẩm giới thiệu văn hóa - du lịch thực tế.

Việc học cũng là một phần cũng thanh xuân. Do đó, bạn đừng để quá trình thu nạp kiến thức quá “cằn cỗi” mà nên biến tất cả thành trải nghiệm. Những kiến thức hữu ích tích lũy sau chuyến đi thanh xuân sẽ góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ, đậm sắc màu tuổi trẻ.