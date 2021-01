Khi AMEE trắng tay

Sự trắng tay của AMEE ở hai giải thưởng âm nhạc uy tín hiện nay là Cống hiến và ZMA 2020 gây tiếc nuối vì nữ ca sĩ hoạt động sôi nổi trong năm 2020.

Khi giải thưởng Âm nhạc Cống hiến và ZMA 2020 công bố danh sách đề cử, sự xuất hiện của AMEE ở nhiều hạng mục không nằm ngoài dự đoán. Với chuỗi sản phẩm âm nhạc ra mắt trong năm vừa qua, AMEE trở thành giọng ca nữ 10X tiêu biểu nhất của thị trường nhạc Việt. Nữ ca sĩ từng được cho là sẽ thắng lớn ở các giải thưởng âm nhạc trong nước.

Song, chung cuộc, cả Cống hiến lẫn ZMA 2020 đều không gọi tên AMEE. Nữ ca sĩ trắng tay ở cả hai giải thưởng âm nhạc được khán giả và giới truyền thông quan tâm này.

AMEE là giọng ca nữ 10X tiêu biểu hiện nay. Ảnh: Bá Ngọc.

AMEE hoạt động sôi nổi trong năm 2020

AMEE chỉ mới “debut” được khoảng 2 năm nhưng cô đã có năm 2020 thành công ngoài mong đợi với nhiều sản phẩm âm nhạc tạo tiếng vang. Hồi đầu năm, nữ ca sĩ có MV Sao anh chưa về nhà đạt thành tích cao về lượt xem/nghe lẫn hiệu ứng. MV có 43 triệu lượt xem, trong khi bản thu trên Zing MP3 có 73 triệu lượt nghe.

Sau đó, AMEE tiếp tục đặt đĩa vật lý đầu tay DreAMEE lên kệ.

Đây là một album có concept thú vị, tạo ra nhiều khía cạnh độc đáo về nội dung. 10 ca khúc mang đến hai cách hiểu. Trước hết có thể hình dung ra hành trình một ngày của cô gái trẻ, mở đầu với những mộng mơ bình minh (DreAMEE, Anh nhà ở đâu thế?) sau đó là những cung bậc của tình yêu và cuộc sống trong ngày (Yêu thì yêu không yêu thì yêu, Đen đá không đường, Mama boy, Trời giấu trời mang đi, All my exes), tiếp đến là những phút chờ đợi, với vòng lặp lại (Sao anh chưa về nhà?, Xuân hạ thu đông rồi lại xuân) nhưng khép lại ngọt ngào với G9 và tiếng piano đầy hấp lực.

AMEE nhận giải MAMA 2020.



Nhưng cũng có thể diễn giải theo một cách khác, tức câu chuyện của album là hành trình tình yêu trải qua bốn mùa xuân - hạ - thu - đông của một cô gái trẻ, qua giọng kể của AMEE.

Về giọng hát, AMEE luôn giữ chất trong trẻo, tích cực. Nữ ca sĩ làm tốt ở cách hát "speech level singing", hát như nói và nói như hát, rất nhẹ nhàng, đùa vui, nhí nhảnh. Đến dự án live acoustic show cuối năm, cũng với tên DreAMEE, AMEE tiếp tục phát huy thế mạnh này.

DreAMEE Acoustic Show là show hát live được thu hình lại, có chỉnh sửa âm thanh trước khi phát hành. Ngoài việc làm mới 6 ca khúc trong album DreAMEE với phiên bản acoustic, AMEE cũng thể hiện sáng tác mới Từ thích thích thành thương thương kết hợp với Hoàng Dũng. Đây là màn hòa giọng ăn ý, được ví von như đôi tri kỷ âm nhạc.

Ngoài các dự án cá nhân, năm 2020, AMEE còn tham gia một bài hát do nhãn hàng thực hiện nhưng cũng được yêu thích trên thị trường là Em bé, kết hợp với rapper Karik.

Với những hoạt động âm nhạc sôi nổi, AMEE nhận giải MAMA cho hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Việt Nam.

Nhận nhiều đề cử nhưng không chiến thắng

Ngoài MAMA, AMEE thực tế đã nhận được nhiều đề cử ở các giải thưởng âm nhạc.

Ở ZMA 2020, AMEE xuất hiện ở hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích cùng với 4 gương mặt khác: Hòa Minzy, Hương Giang, Hiền Hồ và Min. AMEE từng được dự đoán chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng gọi tên Hương Giang.

Ngoài ra, việc ca khúc Sao anh chưa về nhà không lọt vào top 5 đề cử cuối cùng ở hạng mục ca khúc cũng là một tiếc nuối.

Ở giải Cống hiến, AMEE nhận được nhiều đề cử. Cô chỉ đứng sau Tùng Dương với 3 đề cử ở các hạng mục: Ca sĩ của năm, Album của năm (DreAMEE) và MV của năm (Yêu thì yêu không yêu thì yêu).

Ở hạng mục album, DreAMEE (AMEE) tham gia đường đua với Hôm qua, hôm nay và sau này (Nguyên Hà), Human (Tùng Dương), Khanh Linh’s Journey (Khánh Linh), Nơi gặp gỡ tình yêu (Thanh Lam) và Yesteryear (Phùng Khánh Linh).

Trong đó, DreAMEE và Human là hai ứng viên nặng ký, “một chín một mười” cho ngôi vị chiến thắng. Cuối cùng, cúp Cống hiến trao cho Human của Tùng Dương. Kết quả này không phải là không xứng đáng, nhất là khi Human của Tùng Dương thực sự là một album xuất sắc, nhưng với khán giả của AMEE, đó vẫn là một tiếc nuối.

Ở hạng mục MV, AMEE cũng trắng tay. Yêu thì yêu không yêu thì yêu của nữ ca sĩ được đề cử cùng Cứ chill thôi, Đi về nhà, Em không sai chúng ta sai, Kẻ cắp gặp bà già, OK.

Cuối cùng, Đi về nhà thắng. Nhưng thực tế đây là một MV của nhãn hàng sản xuất, cả hình ảnh và nội dung ca khúc đều phục vụ cho việc quảng bá nhãn hàng. Những sản phẩm như vậy tiền lệ thường không được đề cử ở Cống hiến.

Trong các đề cử còn lại, OK chỉ là một lyrics video, ít sáng tạo hình ảnh, Cứ chill thôi cũng là một MV do nhãn hàng sản xuất thay vì nghệ sĩ. Do vậy, đúng ra, Yêu thì yêu không yêu thì yêu hoặc Kẻ cặp gặp bà già mới xứng đáng hơn để trao giải.

Nữ ca sĩ trắng tay ở giải Cống hiến và ZMA 2020.

Ở giải Cống hiến năm nay, Tùng Dương và chương trình Rap Việt đại thắng.

Và việc AMEE không được giải gì ở cả hai giải thưởng âm nhạc uy tín này là một tiếc nuối đáng chú ý cho những ngày đầu năm 2021. Nhưng thực ra, những giải thưởng âm nhạc thường khó tránh những tiếc nuối. AMEE còn rất trẻ, cơ hội với cô vẫn rộng mở phía trước.