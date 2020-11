Khép lại hành trình hỗ trợ người dân vùng lũ của TMV Ngọc Dung

Hành trình hỗ trợ 2,7 tỷ cho người dân vùng lũ tại 8 tỉnh miền Trung của TMV Ngọc Dung khép lại tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sau gần 10 ngày xuôi về miền Trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai sau bão lũ, đoàn thiện nguyện của hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung khép lại hành trình tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại đây, đoàn trao số tiền 1 tỷ đồng cho 1.000 hộ dân. Riêng tại Hà Tĩnh, đoàn ghé thăm các xã Hương Liên và Hương Long của huyện Hương Khê. Đây là một trong những huyện miền núi chịu thiệt hại nặng nhất trong thời gian qua.

Trao đổi với các hộ dân, ông Bùi Văn Tiến, Phó giám đốc TMV Ngọc Dung, nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn quan sát và hướng về cộng đồng. Chúng tôi thành lập quỹ từ thiện Ngọc Dung để thực hiện nhiều chiến dịch thiện nguyện, cùng san sẻ trách nhiệm với người dân và Chính phủ”.

Đoàn ghé thăm các xã Hương Liên và Hương Long của huyện Hương Khê.

Nhận được phần hỗ trợ trên tay, cụ Lê Thị Nghi (86 tuổi) đi cùng cháu ngoại đến xã Hương Long, xúc động: “Cảm ơn các nhà hảo tâm luôn quan tâm, nhớ đến những người già neo đơn bị ảnh hưởng mưa lũ như tôi”.

Cũng trong chuyến đi, đoàn có dịp ghé qua xã Thạch Đài thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các chiến sĩ công an nhân dân tại đây. Trong thời gian qua, hình ảnh phó trưởng công an xã Thạch Đài - Thượng úy Phạm Duy Triết - chạy bộ hơn 2 km giữ thuyền trên xe máy, cùng đồng đội đưa người dân cấp cứu kịp thời, là hình ảnh đẹp được dư luận và cộng đồng mạng hoan nghênh. Để tán dương tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân, đoàn trao cho công an 2 xã Lưu Vĩnh Sơn và Thạch Đài mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Thượng úy Phạm Duy Triết (giữa) cùng đại diện đoàn thiện nguyện.

Riêng tại Nghệ An, đoàn công tác đến thăm hỏi và tặng quà cho bà con huyện Thanh Chương. Thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 và lũ lụt tại đây ước tính hơn 600 tỷ đồng . Trong đó, đoàn đến thăm hỏi và thắp hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Anh Duy - chiến sĩ thuộc Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng) - hy sinh trong vụ sạt lở núi tại Quảng Trị vừa qua.

Đoàn thiện nguyện tặng 400 phần quà cho người dân Nghệ An.

Dù chịu nhiều khó khăn, mất mát, người dân miền Trung vẫn ánh lên những tia hy vọng tươi sáng. Đó không chỉ là tia sáng của sự biết ơn khi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mà còn là tia sáng của động lực, vươn lên, ổn định kinh tế, khắc phục hậu quả bão, lũ.

Nụ cười luôn nở trên môi ông bà dù bão lũ khắc nghiệt đến đâu.

Khép lại hành trình đi qua 8 tỉnh, cũng là thời điểm mở ra một khởi đầu mới cho người dân miền Trung. Đoàn thiện nguyện mong rằng khởi đầu đó sẽ tốt đẹp như những gì thành viên trong đoàn và người dân cả nước mong mỏi.

Sự cho đi của các nhà hảo tâm góp phần tạo nên tương lai cho các em nhỏ.