Khen thưởng vụ giải cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép sâu 15 m

Công an tỉnh Đồng Nai trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong vụ giải cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu 15 m và bắt nhanh tên cướp ngân hàng.

Sáng 3/1, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong vụ giải cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố công trình ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch và bắt nhanh tên cướp ngân hàng ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng giấy khen cho 4 cá nhân thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch vì có thành tích cứu sống bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu 15 m vào ngày 19/12 vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng tặng Bằng khen cho Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) vì có thành tích cứu sống bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc bê tông sâu 15 m vào ngày 19/12/2022 ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong việc tham gia phá nhanh vụ cướp tại Phòng giao dịch Thạnh Phú, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Bắc Đồng Nai ở ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu vào ngày 28/12/2022 gồm: Công an huyện Vĩnh Cửu, Công an thành phố Biên Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh.

Những đơn vị trên đã trực tiếp tham gia điều tra, truy bắt đối tượng cướp ngân hàng là Từ Thanh Tùng, 29 tuổi, ngụ tổ 19, khu phố 3, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.

Liên quan đến vụ việc này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống ngân hàng.