Khen thưởng Công an TP Pleiku bắt giữ giám đốc nghi sát hại nữ kế toán

Từ thông tin do Công an tỉnh Bình Dương cung cấp, Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã truy xét, bắt giữ giám đốc người nước ngoài nghi sát hại nữ kế toán ở Bình Dương.

Chiều 1/4, ông Đỗ Việt Hưng - Chủ tịch UBND TP Pleiku (Gia Lai) - tổ chức thưởng nóng cho các lực lượng công an thành phố vì bắt giữ được Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty Vinh Nhuận ở Bình Dương), nghi phạm sát hại nữ kế toán công ty.

Ông Hưng đánh giá cao thành tích tập thể và các cá nhân của công an TP Pleiku, ghi nhận sự phối hợp tốt, kết nối thông tin và tổ chức vây bắt nghi phạm.

Nghi phạm Yang Zhong Wu tại cơ quan công an TP Pleiku.

"Nghi phạm rất nguy hiểm, nhưng các đồng chí đã nhanh chóng xử lý, bắt giữ, đem lại niềm tin cho người dân", ông Hưng phát biểu.

Thượng tá Phan Nhật Toàn - trưởng Công an TP Pleiku - thay mặt tập thể công an cảm ơn sự ghi nhận của thành phố và xem đây là động lực để lực lượng công an tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, từ tư liệu do Công an tỉnh Bình Dương cung cấp, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ xác minh những trường hợp có dấu hiệu khả nghi.

Đến 21h20 ngày 30/3, Công an TP Pleiku cùng tổ tuần tra 141 phát hiện một người có đặc điểm giống thông tin do Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm. Người này xuất hiện tại cửa hàng YODY (địa chỉ 01 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP Pleiku) tìm mua quần áo. Từ hình ảnh trinh sát báo về, Công an TP Pleiku đã lao vào bắt giữ nghi phạm.

Yang Zhong Wu bị bắt khi đang mua sắm tại cửa hàng YODY ở Gia Lai.

Bị khống chế bất ngờ, người này vùng vẫy, chống đối quyết liệt, nhưng các trinh sát khóa chặt, áp tải về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, người đàn ông khai tên Yang Zhong Wu, quốc tịch Trung Quốc, đang trên đường lẩn trốn sau khi sát hại nữ kế toán tại Bình Dương. Khám xét người nghi phạm, công an thu giữ số tiền 792 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động.

Hoàn tất lấy lời khai, Công an TP Pleiku bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện nữ kế toán L.T.M. (SN 1993, trú tỉnh Bình Dương) chết trong phòng vệ sinh công ty. Cách chỗ nạn nhân vài mét có một con dao dính máu, nghi là hung khí gây án.

Thời điểm này, nhân viên thấy Yang Zhong Wu đi ra từ hiện trường, rời khỏi công ty. Nhân viên công ty tiết lộ vài tuần trước Yang Zhong Wu và chị M. từng xảy ra cãi vã quyết liệt.

Gây án xong, Yang Zhong Wu bỏ chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C-450.00 tại vườn cao su ở Bình Dương, bắt xe khách chạy trốn qua nhiều tỉnh thành. Khi đến Gia Lai, Wu vào mua sắm quần áo tại một cửa hàng trung tâm TP Pleiku thì bị trinh sát Công an TP Pleiku bắt giữ.