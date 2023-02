Khen thưởng cảnh sát khám phá nhanh vụ cướp tiệm vàng

Sau hơn 3 giờ đồng hồ khẩn trương điều tra, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đã bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng và thu hồi tang vật.

Ngày 6/2, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, tổ chức lễ công bố khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích khám phá nhanh vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở phường Thành Phước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đại tá Phan Ngọc Tính (Phó giám đốc Công an tỉnh), ông Nguyễn Thanh Cần (Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh) đã trao bằng khen tập thể Công an thị xã Bình Minh và thượng tá Ngô Văn Thống, Trưởng Công an thị xã.

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao khen tập thể và các cá nhân. Ảnh: CACC.

Dịp này, giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen tập thể Công an xã Thành Lợi, huyện Bình Tân và 2 cá nhân thuộc Công an thị xã Bình Minh. Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác truy bắt nhanh thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng.

Liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Dũng Em (38 tuổi, ở xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) điều tra về tội Cướp tài sản.

Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh trao bằng khen cho Trưởng Công an thị xã Bình Minh. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan điều tra, bị can khai nhận vào sáng 31/1, đã uống rượu cùng bạn bè. Do không có tiền tiêu xài và mượn người thân không được, anh ta nảy sinh ý định đến tiệm vàng cướp tài sản.

Dũng Em mang theo dao tự chế, cây sắt dài khoảng 40 cm bỏ vào cốp xe máy, đeo khẩu trang, mua găng tay đeo rồi lái xe máy đến khu vực Chợ Bà ở phường Thành Phước.

Khi chạy ngang tiệm vàng T.K.L., anh ta thấy chỉ có 2 người bên trong nên dừng xe, mở cốp lấy dao tự chế và thanh sắt đi vào bên trong. Dũng Em đe dọa họ phải đưa tiền nếu không sẽ chém.

Dũng Em khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Hoảng sợ, chủ tiệm đã lấy tiền, vàng ném ra ngoài. Nghi phạm gom tiền, vàng rồi lên xe máy tẩu thoát. Cảnh sát khẩn trương vào cuộc điều tra, đến hơn 14h cùng ngày đã bắt giữ được thủ phạm tại nhà riêng ở xã Thành Lợi.

Bị can khai sau khi cướp tài sản tại tiệm vàng và về đến nhà, đã dùng dao tự chế chặt bỏ phần đuôi xe máy cùng biển số và ném xuống sông. Sau đó, anh ta mang xe máy ra phía sau vườn nhà để cất giấu.

Trong số tiền đã cướp được hơn 48 triệu đồng, Dũng Em lấy một triệu đồng mua bia cùng thức ăn và rủ bạn đến nhậu. Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu hồi hơn 48 triệu đồng, đôi bông tai bằng vàng cùng các tang vật liên quan.