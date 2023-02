Khen thưởng các đơn vị phá vụ trộm 100 lượng vàng ở TP.HCM

Ghi nhận thành tích phá nhanh vụ trộm 100 lượng vàng, 4 đơn vị thuộc Công an TP.HCM được UBND quận 12 khen thưởng.

Ngày 6/2, UBND quận 12, TP.HCM, khen thưởng các đơn vị có thành tích bắt nhanh nghi phạm trộm 100 lượng vàng tại một tiệm vàng ở phường Thạnh Lộc. Các tập thể được khen thưởng gồm Đội 4, Đội 7 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM; Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 và Công an phường Thạnh Lộc.

Trước đó, sáng 29/1, Công an quận 12 nhận tin báo của bà D. (chủ tiệm vàng ở phường Thạnh Lộc, quận 12) về việc tiệm vàng bị trộm đột nhập, lấy lượng lớn vàng. Theo nạn nhân, số tài sản bị mất gồm 88 lượng vàng trang sức 18k, 25 lượng vàng trang sức 24k (ước tính tổng trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng ).

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận 12 và các đơn vị liên quan đã bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp) sau 36 giờ gây án.