Khen thưởng ban chuyên án phá vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

“Khi xảy ra vụ cướp, tôi yêu cầu phải phá nhanh vụ án, bởi nghi phạm manh động, nếu không bắt nhanh sẽ dễ phát sinh vụ án khác và khó thu hồi tang vật”, thiếu tướng Quang chia sẻ.

Ngày 13/9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh vụ cướp Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa - Phòng giao dịch Tam Phước hôm 8/9.

Nghi phạm thua lỗ, nợ nần

Lúc 15h ngày 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai nhận tin báo về việc người đàn ông dùng súng thực hiện hành vi cướp tài sản, xảy ra tại Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa - Phòng giao dịch Tam Phước.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an tỉnh tập trung tối đa lực lượng để điều tra, truy xét. Công an tỉnh đã xác lập chuyên án bí số 9022C, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 0h25 ngày 11/9/2022, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ nghi phạm gây án Lê Huy Dũng (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành).

Nghi phạm cướp ngân hàng bị bắt rạng sáng 11/9. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua đấu tranh, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra nơi cất giấu phương tiện gây án và tang vật vụ cướp tại nhiều địa điểm như xã An Phước, huyện Long Thành; xã An Viễn, huyện Trảng Bom và xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, thu giữ khẩu súng loại rulo màu đen, xe máy, quần áo, mũ bảo hiểm và hơn 710 triệu đồng.

Bước đầu, Dũng khai nhận do làm ăn thua lỗ, cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần, nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Nghi phạm đặt mua khẩu súng rulo trên mạng xã hội và chuẩn bị các đồ vật, dụng cụ để gây án.

Để tránh bị phát hiện, Dũng thay đổi đặc điểm nhận dạng, rồi đến Khu công nghiệp Biên Hòa 2 với ý định cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Biên Hòa. Tuy nhiên, do thấy đông người, anh ta đã đi về hướng phường Tam Phước và gây ra vụ cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa - Phòng giao dịch Tam Phước.

Không để tên cướp nào lấy được gì từ ngân hàng

Tại buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã chúc mừng Công an tỉnh và các lực lượng tham gia bắt nghi phạm gây ra vụ cướp.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và ban chuyên án nhận thư khen của Tỉnh ủy UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lê Trai.

Ông Dũng đánh giá cao năng lực của ban chuyên án, trong thời gian ngắn đã phá nhanh vụ án; cán bộ, chiến sĩ đã không ngại khó khăn, ngày đêm phá án, kịp thời trấn an dư luận, đảm bảo an ninh chính trị cho địa phương.

“Tôi đánh giá cao, biểu dương tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an. Tôi chúc các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy, góp phần giữ vững, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh”, ông Dũng chia sẻ.

Bên cạnh những thành tích đạt được, ông Dũng cho rằng qua vụ cướp ngân hàng, ông nhận thấy công tác bảo vệ có nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị công an tỉnh triển khai các phương án để không có tên cướp nào lấy được gì từ ngân hàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Trai.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, vui mừng khi nhận được những đánh giá cao từ phía lãnh đạo UBND tỉnh. Ông Quang cho rằng đây là sự động viên, nhưng cũng là trách nhiệm của lực lượng công an đối với người dân tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang rút kinh nghiệm từ vụ cướp, đồng thời hứa quyết tâm, chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.

“Khi xảy ra vụ cướp, tôi đã yêu cầu phải phá nhanh vụ án, bởi nghi phạm manh động, nếu không bắt nhanh sẽ dễ phát sinh vụ án khác và khó thu hồi tang vật. Áp lực rất nặng nề nhưng tôi đã bỏ hết công việc, cùng với ban chuyên án cố gắng, phá nhanh vụ án nhất có thể”, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang chia sẻ.