Khen thưởng 3 đơn vị phá nhanh vụ cướp chi nhánh Sacombank ở TP.HCM

Với thành tích bắt nhanh 2 nghi phạm gây ra vụ cướp chi nhánh Sacombank, 3 đơn vị công an tham gia phá án được khen thưởng.

Các đơn vị tham gia phá án được khen thưởng. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng 6/3, lãnh đạo UBND quận 8 đã trao khen thưởng đột xuất cho 3 đơn vị tham gia phá nhanh vụ cướp tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh quận 8, bắt giữ 2 nghi phạm Trương Minh Thiện (34 tuổi, ngụ quận 8) và Trương Vĩnh Xương (34 tuổi, ngụ quận 5).

Các đơn vị được khen thưởng gồm: Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.

Thiện (bìa trái) và Xương bị điều tra về hành vi cướp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, chiều 3/3, Thiện, Xương cùng đồng bọn chuẩn bị súng, áo khoác, khẩu trang rồi chạy xe máy đến gần chi nhánh Sacombank ở quận 8. Một người ở ngoài trông xe để 2 đồng phạm đi vào vào ngân hàng, rút súng uy hiếp các nhân viên. Tuy nhiên, chưa cướp được tiền, cả 2 lo sợ bị bắt nên rời đi.

Nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và Bộ Công an vào cuộc truy xét. Đến rạng sáng 4/3, cảnh sát đã bắt giữ được Thiện và Xương.

Nghi phạm còn lại đang bỏ trốn. Nhà chức trách đã thu giữ khẩu súng nhựa mà các nghi phạm sử dụng lúc gây án.