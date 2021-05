Khen người hỗ trợ tài xế taxi bắt tội phạm

Trao đổi với Zing chiều 19/5, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Công an TP đã trao giấy khen cho anh Phạm Văn Thưởng (31 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vì có hành động tham gia bắt giữ kẻ có hành vi giết người.

Trước đó, chiều 16/5, tài xế taxi Nguyễn Trần Minh (45 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) chở Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở Thanh Hóa) từ quận Hoàn Kiếm đi tỉnh Thanh Hóa.

Khi đi đến đường Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, tài xế taxi bị Sáu dùng dao đâm vào ngực. Cả hai giằng co, vật lộn nhau ở ngoài đường.

Sau đó, ông Minh hô hoán bị cướp và đè Sáu xuống đường. Lúc này, anh Thưởng đã tới hỗ trợ, khống chế Sáu cùng ông Minh đến lúc Công an xã Cự Khê đến hiện trường.

Theo nhà chức trách, Sáu bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Giết người. Hôm 23/4, nghi phạm cùng một người bạn đến tiệm cầm đồ Hải Lý ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, để chuộc tài sản, nhưng chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu.

Trong lúc mâu thuẫn, Sáu dùng dao đâm tử vong con trai của chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn.

Để biểu dương hành động dũng cảm của ông Minh, ngày 18/5, Giám đốc Công an Hà Nội đã trao giấy khen cho nam tài xế này. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công an và Chủ tịch UBND Hà Nội cũng gửi thư khen cho hành động thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, là tấm gương điển hình, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc của ông Nguyễn Trần Minh và quần chúng nhân dân.