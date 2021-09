Không chỉ thay đổi “khẩu vị” đầu tư, tệp khách hàng giàu có đang hướng đến các yếu tố như không gian sống riêng tư và tiện ích nội khu khi lựa chọn nhà ở giai đoạn hậu dịch.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc tận hưởng cuộc sống trong không gian biệt lập được nhiều người quan tâm. Do đó, bên cạnh các yếu tố thường thấy như vị trí hay thiết kế, giới siêu giàu còn đặt yếu tố riêng tư và bảo mật lên hàng đầu khi lựa chọn nơi an cư, nghỉ dưỡng.

Lựa chọn không gian sống riêng tư, bảo mật

Sở hữu khối tài sản lớn, nhóm khách này sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm và dịch vụ đắt tiền. Với họ, sự sang trọng, đắt đỏ không phải là phô bày xa hoa mà là những trải nghiệm độc đáo và mang tính cá nhân hoá cao. Đi kèm với sự riêng tư, một không gian sống sang trọng ở từng góc độ là yếu tố góp phần khẳng định vị thế của chủ nhân ngôi nhà.

Bên cạnh đó, giới tinh hoa cũng có xu hướng tập trung hình thành một cộng đồng thành đạt ở cạnh nhau để chia sẻ quan điểm, triết lý làm ăn hay tận hưởng chất lượng cuộc sống cao cùng nhau.

Biệt thự ven sông với chất lượng hoàn thiện đang là sản phẩm bất động sản được giới nhà giàu để mắt.

Đây cũng là nguyên nhân khiến giới thượng lưu hoặc người nổi tiếng trên thế giới thường sống tụ hợp tại các khu vực xa hoa như Beverly Hills (Mỹ), khu nhà giàu Pyeongchang-dong (Hàn Quốc) hay những căn biệt thự giới hạn ở đảo Sentosa Cove phía nam Singapore. Đây là những cộng đồng thượng lưu mà không phải người giàu có nào cũng có thể gia nhập.

Biệt thự hạng sang Regal Homes tại Đà Nẵng

5 năm gần đây và trong giai đoạn sắp tới 2021-2050, các nhà phát triển bất động sản uy tín tại Việt Nam có nhiều dự án bất động sản mang tầm quốc tế. Loạt kiến tạo mới hứa hẹn nâng cao trải nghiệm sống, đồng thời thu hút thêm giới tinh hoa toàn cầu đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Nổi bật trong dòng bất động sản siêu sang có thể nhắc đến thương hiệu Regal Homes do Tổng công ty Đất Xanh Miền Trung phát triển. Trong đó, khu biệt thự triệu USD Regal One River là dự án siêu sang đạt giải “Khu đô thị đáng sống 2020” do tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp kết hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, gồm dãy villa 2 mặt tiền đường ở thành phố Đà Nẵng và hướng tầm nhìn ra sông Cổ Cò.

Biệt thự Regal One River hoàn thiện nội thất có giá gần 2 triệu USD .

Thừa hưởng kinh nghiệm hiện thực hóa một không gian sống cao cấp tại Regal One River, Đất Xanh Miền Trung tiếp tục cho ra mắt dòng bất động sản siêu sang Regal Victoria, mang phong cách kiến trúc tương lai thuộc thương hiệu nhà ở 5 sao Regal Homes.

Regal Victoria mang đến giá trị sống sinh thái cùng những trải nghiệm đặc biệt.

Ngoài sở hữu vị trí sinh thái biệt lập, riêng tư phía đông nam Đà Nẵng, các biệt thự của khu Regal Victoria còn nằm sát biển, ven sông và sở hữu kênh đào sinh thái ngay trong dự án. Regal Victoria tiệm cận hàng loạt tiện ích liền kề như đô thị FPT ở phía bắc; khu đô thị One World Regency ở phía tây và nam; phía đông giáp sông Cổ Cò và 2 sân golf BRG và Montgomerie Links. Trong khu vực cũng có nhiều chuỗi khách sạn, resort nghỉ dưỡng quốc tế, khu vui chơi giải trí cùng biển Mỹ Khê - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Vị trí đắc địa cộng hưởng cùng chuỗi tiện ích nội khu như công viên trung tâm với cảnh quan rộng lớn; thảm thực vật được chăm sóc kỹ lưỡng; hệ thống sân thể thao, công viên ven sông; hệ thống giao thông, hạ tầng nội khu tiêu chuẩn đô thị 5 sao… là những tiện ích đã đưa vào sử dụng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của chủ nhân tương lai.

Thiết kế kiến trúc của Regal Victoria sang trọng, xa hoa, phù hợp tiêu chuẩn sống của giới siêu giàu.

Được hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế, mỗi căn biệt thự tại Regal Victoria có giá thi công lên đến 15-17 triệu đồng/m2 - mức chi phí xây dựng rất cao cho một sản phẩm nhà ở. Dự án hội tụ hàng loạt thương hiệu nổi tiếng thế giới như nhôm kính, kính hộp 2 lớp phủ Low-E từ Tập đoàn Kibing, Schuco, mành rèm Hunter Douglas với chất lượng màu trên 35 năm; hệ vật liệu trang trí Dryvit chống ăn mòn bởi muối biển, bền màu trên 20 năm.

Chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung còn chú trọng hệ thống ánh sáng chuẩn quốc tế để mang lại vẻ lộng lẫy cho mỗi căn biệt thự về đêm. Hệ thống quản lý ánh sáng trung tâm tiêu chuẩn quốc tế của Unios, Koizumi, Occhio, độ hoàn màu CRI>95, tuổi thọ lên đến 50.000 giờ mang lại không gian ánh sáng sang trọng, đảm bảo sức khỏe, tuổi thọ gia chủ và thân thiện với môi trường.