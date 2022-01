Khẩu vị chọn ngôi nhà thứ hai sau dịch của giới thượng lưu

Không phải giá trị vật chất, tiện ích chăm sóc sức khỏe mới là yếu tố được giới thượng lưu ưu tiên khi đầu tư bất động sản sau dịch.

Không đơn thuần là tài sản, second home (ngôi nhà thứ hai) sát biển đang trở thành “món trang sức hàng hiệu” thể hiện phong cách sống, định danh vị thế của chủ nhân. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sở hữu second home gắn với những tổ hợp chăm sóc sức khỏe được xem là xu hướng mới của giới thượng lưu.

Sức khỏe là tài sản quý nhất

Một danh nhân từng nói: "Sức khỏe giống như số 1, của cải sự nghiệp, gia đình là số 0. Chỉ khi nắm chắc số 1 mới có thể sinh ra vô vàn số 0 phía sau". Triết lý này tưởng đúng trong mọi trường hợp, nhưng thực tế không nhiều người trân trọng sức khỏe đến vậy.

Hai năm sống cùng những đợt phong tỏa, giãn cách xã hội khiến nhiều người cảm thấy bức bối trong 4 bức tường ngột ngạt. Đó cũng là lúc sức khỏe trở thành mối quan tâm hàng đầu của xã hội, đặc biệt với tầng lớp thượng lưu.

Chăm sóc sức khỏe là xu hướng đầu tư bất động sản được ưu tiên hơn cả giá trị vật chất.

Du khách hiện đại sẵn sàng chi tiền cho những chuyến nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Mô hình này giúp họ thải độc, thanh lọc cơ thể với chế độ ăn uống lành mạnh, dưới liệu trình chăm sóc riêng biệt của các chuyên gia.

Du khách trả tiền để trải nghiệm dịch vụ "wellness" trong các resort, nhưng giới thượng lưu còn thể hiện đẳng cấp bằng việc làm chủ trong tổ hợp bất động sản "wellness". Dịch Covid-19 bùng phát khiến con người nhận thức sâu sắc hơn giá trị của sự gắn kết gia đình. Thực tế này đã được Bloomberg phản ánh qua những con số thống kê. Năm 2020, tại Anh, giới siêu giàu đã đẩy doanh số bất động sản ở những nơi có đủ không gian sống cho tất cả thành viên trong gia đình tăng tới 1.900%.

Hình thành phong cách sống “second home wellness”

Theo báo cáo của Wealth-X, Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu về tốc độ tăng trưởng số lượng người giàu thuộc nhóm cá nhân có khối tài sản 1- 30 triệu USD trong giai đoạn 2018-2023. Do đó, second home mang yếu tố "wellness", phù hợp triết lý sống đề cao sức khỏe của giới thượng lưu, được dự đoán dẫn dắt thị trường trong tương lai gần.

Những điểm đến cách các trung tâm kinh tế lớn khoảng 2 giờ di chuyển bằng phương tiện cá nhân thu hút người mua hơn cả. Đây cũng là xu hướng chung của thế giới. Tại Thái Lan, thủ phủ second home nổi tiếng nhất hiện nay là bãi biển Hua Hin, cách thủ đô Bangkok gần 200 km. Trong khi đó, thiên đường second home của giới siêu giàu Mỹ tọa lạc tại Hamptons, cách New York 160 km về phía đông.

Sở hữu second home biển được xem là cách giới thượng lưu thể hiện đẳng cấp.

Xét trên yếu tố này, Hồ Tràm được xem là điểm đến thích hợp của giới thượng lưu tại TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ. Đây là thủ phủ resort 5 sao hiếm hoi trên cung đường biển phía nam, sở hữu tài nguyên thiên nhiên phù hợp sức khỏe nghỉ dưỡng với một bên rừng, một bên biển, khí hậu mát mẻ, rừng tràm nguyên sinh và suối khoáng nóng.

"Là tín đồ của lối sống 'wellness', tôi không tiếc khi bỏ cả trăm triệu đồng cho những chuyến du lịch chăm sóc sức khỏe ở Bali hay Phuket... 'Wellness' mang đến giá trị lớn cho thể chất, tinh thần và góp phần tăng tuổi thọ. Sẽ rất lý tưởng nếu sở hữu một ngôi nhà thứ hai như vậy cạnh TP.HCM để có thể đưa gia đình đến trải nghiệm liệu trình tái tạo sức khỏe thường xuyên, hay mời bạn bè tới nghỉ dưỡng cuối tuần", anh Phạm Hoàng (TP.HCM) chia sẻ.

Gần đây, Best Western Premier (BWP) Charm Resort Hồ Tràm đang được giới thượng lưu vùng Đông Nam Bộ săn đón.

Best Western Premier (BWP) Charm Resort Hồ Tràm là tổ hợp “wellness” thu hút nhiều nhà đầu tư.

Tổ hợp này sở hữu bộ sưu tập chăm sóc sức khỏe xa xỉ, là trung tâm trị liệu chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam được vận hành bởi Goco Hospitality - tập đoàn "wellness resort" đạt doanh thu tới 4,5 tỷ USD và sở hữu chi nhánh tại hơn 40 quốc gia. BWP Charm Resort Hồ Tràm cũng được đảm bảo khai thác lưu trú và kinh doanh bởi Best Western - tập đoàn khách sạn thuộc top 10 lớn nhất thế giới.

Theo khảo sát trong 32 km mặt tiền biển, Hồ Tràm có 10 km phù hợp để tắm biển. Trong 10 km này, chỉ 3 km trải dài xuyên suốt không đá ngầm và Charm Resort Hồ Tràm là tổ hợp nghỉ dưỡng sở hữu toàn bộ bãi tắm này.

Cùng với số lượng có giới hạn và mục tiêu nâng tinh thần wellness lên tầm quốc tế, BWP Charm Resort Hồ Tràm tạo ra cộng đồng văn minh và đẳng cấp, đồng thời giúp chủ nhân khẳng định vị thế khác biệt. Tại đây, chỉ số về sức khỏe, hạnh phúc mới là thước đo của sự giàu có.