Khẩu súng ngắn trong nhà nghi can cưỡng đoạt tài sản

Khám xét nhà của nghi can cưỡng đoạt tài sản của các hộ dân ở Tiền Giang, công an thu giữ một khẩu súng ngắn, một súng bắn cồn và bình xịt hơi cay.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Điệp Em (29 tuổi, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước) và 4 người khác để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Điệp Em. Ảnh: Đ.Đ.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây công an huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) nhận nhiều thông tin tố giác của chủ các cơ sở kinh doanh trên tuyến quốc lộ 1. Các địa phương cử trinh sát tìm hiểu, phát hiện một nhóm người ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành có hành vi cưỡng đoạt tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tính chất hoạt động phạm tội của nhóm này là rất manh động, liều lĩnh, có sự câu kết chặt chẽ, hoạt động liên huyện, gây hoang mang trong nhân dân.

Khẩu súng ngắn cảnh sát phát hiện tại nhà Nguyễn Văn Phương. Ảnh: Đ.Đ..

Ngày 7/5, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an các huyện Châu Thành, thị xã Cai Lậy, và lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường địa bàn Tiền Giang của Trung đoàn Đông Nam TP.HCM (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an) bắt quả tang Điệp Em và Hà Duy Khánh (19 tuổi, ngụ xã Nhị Bình) có hành vi nhận tiền “bảo kê” của một quán giải khát không tên trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Nhị Quí, thị xã Cai Lậy.

Tổ công tác sau đó kiểm tra hành chính nơi ở trọ của Nguyễn Văn Phương (Phương “Heo”, 38 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) là đối tượng cầm đầu băng nhóm. Kết quả cảnh sát thu giữ một súng ngắn, một súng bắn cồn, một bình xịt hơi cay và nhiều hung khí các loại. Qua làm việc với 9 người trong nhóm, cơ quan điều tra có đủ chứng cứ tạm giữ 5 nghi can để điều tra tiếp.

Hung khí cảnh sát thu giữ trong nhà một nghi can. Ảnh: Đ.Đ..

Công an tỉnh Tiền Giang thông báo những ai là nạn nhân của nhóm cưỡng đoạt tài sản nêu trên hãy liên hệ Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang, số điện thoại 0693.599.511 hoặc trực ban Công an tỉnh Tiền Giang (0693.599.209 hoặc 02733.872.950) để cung cấp thông tin tố giác tội phạm.