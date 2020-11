Khát vọng âm nhạc của các nữ ca sĩ

Cuốn sách mới của tác giả Lisa Robinson mở cánh cửa đến với thế giới riêng của loạt nữ ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới.

Nếu bạn bắt đầu trưởng thành vào những năm 1970 và yêu thích nhạc rock and roll, bạn có thể biết Lisa Robinson. Cùng Lillian Roxon, Ellen Willis và Janet Maslin, Robinson là một trong số ít nhà báo kiêm chuyên gia âm nhạc ghi nhiều dấu ấn khi dòng nhạc rock and roll đang phát triển.

Cùng chồng là Richard, một DJ kiêm bình luận viên báo chí, Robinson đã tổ chức các buổi họp mặt với nhiều cây viết âm nhạc đến từ các tờ báo như Rolling Stone, The Village Voice, Crawdaddy và Creem.

Cuốn sách ra mắt ngày 5/11. Ảnh: Amazon.

Không chỉ viết cho tạp chí Rock Scene, nơi bà cùng chồng tham gia sáng lập, Lisa cũng góp mặt trên nhiều ấn phẩm khác như New York Post hay Vanity Fair.

Bà cũng phỏng vấn và có nhiều cuộc đi chơi với Led Zeppelin, nhóm Rolling Stones.

Sau khi chia sẻ kỷ niệm về nhiều nghệ sĩ nam trong cuốn hồi ký trước đó, Lisa mới ra mắt cuốn Nobody Ever Asked Me About the Girls để độc giả phần nào hiểu thêm về những nỗ lực của phái nữ trong âm nhạc đại chúng.

Robinson cho biết bà đã thực hiện hơn 1.000 cuộc phỏng vấn với các nữ nghệ sĩ và cuốn sách lần này chưa truyền tải hết được những chia sẻ bà ghi lại trong nhiều năm.

Cuốn Nobody Ever Asked Me About the Girls là những thông tin Lisa có được từ những cuộc trò chuyện với hơn 40 nghệ sĩ, trong đó có nhiều cái tên đình đám như Beyoncé, Aretha Franklin, Whitney Houston, Bette Midler, Mitchell, Nicks hay Lady Gaga.

Tên của nhiều chương trong cuốn sách cũng báo hiệu rõ những điểm nhấn Lisa muốn thể hiện: Hair & Makeup (tạm dịch: Tóc và Trang điểm), Fame (tạm dịch: Danh tiếng), Abuse (tạm dịch: Sự lạm dụng), Love & Marriage (tạm dịch: Tình yêu và hôn nhân), Motherhood (tạm dịch: Tình mẫu tử), hay Age (tạm dịch: Tuổi tác).

Tác giả Lisa Robinson chụp cùng Gwen Stefani (bên trái) và Beyoncé. Ảnh: Washington Post.

Xuyên suốt cuốn sách, Lisa cũng cho thấy các nghệ sĩ không phải là người hoàn hảo về ngoại hình: “Gwen Stefani là cô gái trẻ có hình thể bình thường… Janelle Monáe từng mất bốn giờ để chuẩn bị cho một bức ảnh trông giống mọi bức ảnh khác mà cô ấy từng chụp… Maggie (Bell) từng là cô gái to lớn với mái tóc dài, xoăn màu nâu đỏ và không đặc biệt xinh đẹp theo cách thông thường”.

Vượt lên tất cả điều này, nhiều nỗi ám ảnh riêng tư, đôi khi là sự phiền nhiễu từ công chúng và có thể là phần nào thua thiệt với các nghệ sĩ nam, các nữ nghệ sĩ đã nỗ lực theo đuổi con đường nghệ thuật, dù họ có khác nhau về tuổi tác, thể loại nhạc theo đuổi hay bối cảnh phát triển nghệ thuật.

Cùng những suy tưởng của chính Robinson, Nobody Ever Asked Me About the Girls giúp độc giả nhận rõ hy vọng, ước mơ và động lực đã thúc đẩy các nữ nghệ sĩ được yêu mến nhất của chúng ta bước lên sân khấu, để lại một dấu ấn âm nhạc không thể phủ nhận trên thế giới.