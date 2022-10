Khát khao khám phá và chuyến chinh phục 4 cực Tổ quốc của các biker

Trong 2 năm, hành trình “Honda 4 Pole Journey: 4 đỉnh cực - thỏa đam mê” do Honda BigBike tổ chức đã đáp ứng khát khao của người yêu xê dịch: Đặt chân tới 4 cực của Tổ quốc.

Đi, trải nghiệm và tận hưởng là điều các biker luôn hướng đến trong mọi hành trình. Với họ, cung đường càng nhiều thử thách càng mang đến sức hấp dẫn kỳ lạ. Khi ấy, những khó khăn trở thành “chất kích thích” cho sự bền bỉ và khát khao khám phá.

Hiểu được mong muốn của các biker, Honda BigBike Việt Nam đã tổ chức hành trình “Honda 4 Pole Journey: 4 đỉnh cực - thỏa đam mê” - sân chơi cho các biker giao lưu, gặp gỡ và cùng nhau lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng. Sau 2 năm, hành trình đã khép lại. Dù gặp không ít khó khăn, các biker đều có cảm giác mãn nguyện khi đã chinh phục và đặt chân đến 4 đỉnh cực của Tổ quốc.

Thứ làm nên giá trị của những chuyến đi phượt chính là cảm giác của sự trải nghiệm, nếm trải sương gió trên các cung đường. Hành trình “Honda 4 Pole Journey: 4 đỉnh cực - thỏa đam mê” đi về 4 đỉnh cực của đất nước đã mang lại những trải nghiệm và kỷ niệm khó quên ấy đến với các biker.

Chuyến đi bắt đầu với chặng đường chinh phục cực nam của Tổ quốc, xuất phát từ TP.HCM và đích đến cột mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 - điểm cực cuối cùng của lãnh thổ Việt Nam trên đất liền.

Tổng chiều dài quãng đường hơn 937 km, đi qua 5 tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Cái nắng oi bức đặc trưng của miền Tây thực sự là một thử thách với những biker chạy xe máy đường dài. Dù vậy, với tinh thần bền bỉ và gắn kết, tất cả biker đều đã xuất sắc vượt qua trở ngại.

Tháng 4/2021, hành trình chinh phục cực bắc - điểm cực thứ 2 trong chuyến chinh phục 4 cực Tổ quốc do Honda Việt Nam tổ chức - đã diễn ra. Trong không khí hứng khởi của những tháng đầu năm, 50 biker đã hội tụ ở Hà Nội để bắt đầu hành trình hướng đến cột cờ quốc gia Lũng Cú thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Có thể nói, đây là điểm đến “kinh điển” với bất cứ phượt thủ nào.

Khi mặt trời vừa lên cũng là lúc những “chiến mã” Honda BigBike bắt đầu lăn bánh. Đoàn người nối nhau trên cung đường Hà Giang - Yên Minh - Lũng Cú với nhiều đường đèo có địa hình hiểm trở. Đây chính là lúc thử thách sự tập trung và dẻo dai của các tay lái. Tuy nhiên, thách thức không làm mọi người chùn bước, nhất là khi họ được chinh phục cung đường đẹp bậc nhất mà bất cứ dân phượt nào cũng muốn một lần được trải nghiệm.

Sau khi hoàn thành hành trình thứ 2, đỉnh cực thứ 3 mà các biker chinh phục là cực đông đất nước tại ngọn hải đăng Mũi Điện, Phú Yên. Trong hành trình kéo dài 1.160 km này, khoảng 100 biker đã có dịp trải nghiệm những khúc cua ngoằn ngoèo khi vượt qua đèo Cả, Mũi Dinh hay băng qua những đồi cát vàng nóng rát tại Phan Rang. Cái nắng, cái gió của biển cả không làm nản lòng những con người thích khám phá, để đến khi đặt chân điểm cực sau hành trình dài, tất cả đều vỡ òa cảm xúc trước cảnh sắc thiên nhiên mênh mông, hùng vĩ.

Cuối cùng, hành trình chinh phục 4 đỉnh cực của đất nước khép lại với chuyến đi đến cực tây tại bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, Điện Biên. Đây là chuyến đi cuối cùng và cũng là chuyến đi mang đến thử thách to lớn nhất với các biker.

A Pa Chải nằm trên đỉnh núi Khoang La San ở độ cao 1.864 m so với mặt nước biển. Với địa hình đặc thù của Tây Bắc, trong suốt 1.343 km hành trình chinh phục cực tây, các biker phải băng qua những cung đường dốc quanh co, hiểm trở.

Một thành viên trong đoàn chia sẻ: “Đèo núi luôn là liều doping mà ai đi môtô cũng đều bị mê hoặc. Nhưng ở Tây Bắc gần như không có đoạn đường nào dài quá 1 km, tất cả chỉ toàn khúc cua khiến người sung sức nhất cũng phải thở dài ngao ngán”.

Thậm chí trong chặng về, trời đổ cơn mưa lớn khiến cung đường vốn quanh co và khó đi càng thêm nhiều thử thách bởi sự trơn trượt. Song, thử thách càng lớn, khi vượt qua được càng mang đến cảm xúc phấn khích cao độ.

Sau tất cả, hành trình chinh phục 4 điểm cực nhiều thử thách đã kết thúc thành công trọn vẹn. Đó cũng là điều Honda Việt Nam hướng đến: Chinh phục thử thách nhưng luôn phải giữ an toàn cho bản thân và bạn đồng hành. Với tinh thần luôn đề cao văn hóa lái xe an toàn của Honda Việt Nam, trước mỗi chuyến đi các biker đều được phổ biến quy định, chỉ dẫn chi tiết về lịch trình, đào tạo lái xe. Ban tổ chức chia đoàn thành các nhóm nhỏ để tiện trong việc quản lý, hỗ trợ và di chuyển nhằm đảm bảo an toàn cho các biker cũng như tuân thủ luật giao thông ở những nơi đi qua.

Trong suốt quá trình di chuyển, Honda Việt Nam cũng bố trí đoàn dẫn đường và các nhân viên kỹ thuật để hỗ trợ biker mỗi khi cần thiết. Trên các cung đường luôn có chặng nghỉ phù hợp để biker đổ xăng, nghỉ ngơi, nạp năng lượng.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến bạn đồng hành là những chiếc xe Honda BigBike chắc chắn, giúp các biker cán đích an toàn. Dù các biker có lựa chọn dòng xe adventure, naked, cruiser có phân khối 500 cc hay lớn hơn, BigBike đều có thể đáp ứng nhu cầu về di chuyển và đảm bảo an toàn cho chuyến đi.

GoldWing và Africa Twin là những dòng xe phổ biến nhất trong hành trình “Honda 4 Pole Journey: 4 đỉnh cực - thỏa đam mê”. Với kết cấu chắc chắn, động cơ mạnh mẽ, linh hoạt cùng hệ thống phanh, giảm chấn tối ưu, những chiếc xe dễ dàng vượt qua các cung đường khó khăn, thử thách khi chinh phục 4 đỉnh cực.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến những dòng xe mạnh mẽ khác như Rebel 1100, CB100R, CB650R, CB500X… đã mang đến trải nghiệm ấn tượng cho các biker vượt dặm trường. Cộng thêm khả năng điều khiển xe chắc chắn của các biker và nhóm dẫn đường dày dặn kinh nghiệm, cả đoàn đã có chuyến hành trình đầy đáng nhớ.

Augustine - triết gia thời kỳ cổ đại - từng nói: “Thế giới này là một cuốn sách và những người không đi khám phá thì chỉ đọc một trang mà thôi”. Đằng sau mỗi chuyến đi là một hành trình khám phá: Khám phá bản thân, khám phá thế giới xung quanh, có thêm những người bạn mới.

“Honda 4 Pole Journey: 4 đỉnh cực - thỏa đam mê” thực sự là một sân chơi dành cho các biker yêu xê dịch để từ đó hình thành nên một cộng đồng Honda BigBros gắn kết, đồng hành và hỗ trợ nhau trên những chuyến đi dài. Đó là tập hợp của những con người với cá tính, độ tuổi và công việc khác nhau nhưng tất cả cùng chung niềm đam mê đi và khám phá.

Dù là cái nắng nóng của miền Tây, triền cát dài bỏng rát ở miền Trung hay cung đường đèo quanh co ở Tây Bắc, những “chiến mã” Honda Bigbike vẫn lăn bánh bên nhau. Không ai cảm thấy đơn độc trong hành trình này vì tất cả đều biết họ luôn có những người đồng đội, bạn đồng hành kề vai sát cánh trên mỗi chặng đường.

Từ đó, bánh xe cứ lăn đều trên đường và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của đất nước lại hiện ra trước mắt các biker. Mỗi vùng đất là một nét văn hóa, mỗi chuyến đi là mỗi lần trải nghiệm tinh hoa của những điểm đến trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cuộc sống bộn bề thường nhật đôi khi khiến chúng ta không nhận ra cảnh sắc của đất nước tươi đẹp đến nhường nào.

Đó là không gian hệ sinh thái rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Mũi Cà Mau - nơi được UNESCO công nhận là 1 trong 3 vùng dự trữ sinh quyển và được Tổ chức Môi trường Thế giới công nhận là khu ramsar của thế giới. Ngoài ra, không thể không kể đến những ngọn đồi đất đỏ bazan, đồi thông đẹp như tranh ở Tây Nguyên; cung đường đèo Lương Sơn, vịnh Vĩnh Hy với những cơn gió mát lạnh thổi từ biển cả hay Tây Bắc với những thửa ruộng bậc thang trùng điệp có thể làm say lòng bất cứ ai…

Quan trọng hơn, đồng hành trong “Honda 4 Pole Journey: 4 đỉnh cực - thỏa đam mê”, biker có dịp được tham gia đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện kết hợp trong những chuyến hành trình.

Trong chặng dừng chân tại Đồng Tháp; huyện Đắk Ru, tỉnh Đắk Nông; làng trẻ em SOS Khánh Hòa và UBND xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, cả đoàn đã có các buổi hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Những mòn quà đã được trao đến các em nhỏ, người già neo đơn và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy phải vượt quãng đường dài với nhiều vất vả, các biker rất hào hứng với hoạt động cộng đồng này. Mọi người đều xúc động khi được trao tận tay phần quà nhỏ bé nhưng lớn lao về ý nghĩa đến những đồng bào còn nhiều khốn khó. Đó chính là giá trị cộng đồng to lớn mà chuyến đi mang lại: Kết nối con người với nhau, lan tỏa tinh thần yêu thương, sự quan tâm đến xã hội.

Tuy hành trình đã khép lại, quãng thời gian đồng hành cùng nhau chinh phục 4 điểm cực của Tổ quốc chắc chắn là một kỷ niệm đẹp trong hành trình rong ruổi của các biker yêu thử thách.