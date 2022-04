Khảo sát 20 nơi để chọn trường mầm non cho con

Câu trả lời này tùy thuộc vào từng gia đình nhưng 10-15% thu nhập là con số đáng để tham khảo. Song việc chọn trường cho con còn phải cân nhắc thêm 2 yếu tố nữa.

Khi con gái đầu lòng được 12 tháng tuổi, tôi bắt đầu tìm trường cho con để có thể đi làm trở lại. Đó thực sự là khoảng thời gian đau đầu khi con vốn bám mẹ, lại còn khó trong việc ăn, ngủ, cần được chăm sóc rất kỹ.

Con còn nhỏ nên tôi chỉ nhắm đến trường tư thục. Tiêu chí lựa chọn lại rất nhiều. Tôi suy nghĩ đủ thứ nhưng nhìn chung, ưu tiên hàng đầu là cô giáo không bạo hành trẻ và chăm lo tốt việc ăn uống, con có môi trường an toàn, vui vẻ.

Chị Nguyễn Thùy Dung đã khảo sát khoảng 20 trường trước khi chọn được ngôi trường đầu tiên cho con gái.

Chuyển trường 3 lần

Giai đoạn tìm trường rất căng thẳng vì thỉnh thoảng, các bài đăng về vụ giáo viên mầm non đánh, mắng trẻ lại xuất hiện. Mạng xã hội cũng chưa có nhiều bài đánh giá trường như bây giờ. Tôi chủ yếu tìm hiểu qua người quen hay dọc them con đường gần nhà.

Sau khi khảo sát khoảng 20 trường quanh khu vực Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), tôi chọn được ngôi trường đầu tiên cho con. Nhưng không may, mới chỉ học ở đó một tháng, con bị giáo viên đánh. Tôi phải cho con nghỉ học để chữa lành. Nhưng dù vậy, tôi chưa từng có suy nghĩ không cho con đi học vì đến trường là quyền lợi của con.

Tôi tiếp tục tìm trường. Khác với lần đầu tiên, lần này, tôi chỉ tâm niệm con đi học vui là được. Những yếu tố như học Montessori hay năng khiếu, rồi ăn uống phải đủ bao nhiêu món, dã ngoại đi đâu, tôi không còn coi là mục tiêu nữa.

Suy nghĩ ấy dẫn tôi đến các trường theo phong cách thuần tự nhiên. Lần này, tôi không mất thời gian tìm trường khi chỉ có một lựa chọn duy nhất. Hai mẹ con dành hơn một tuần để quan sát, đảm bảo giáo viên thật sự tử tế với trẻ.

Và cuối cùng, dù trường không cho phụ huynh theo dõi camera như nhiều nơi khác, tôi vẫn quyết định gửi con vào đây - ngôi trường theo phương pháp Steiner. May mắn, trường vô tình đạt thêm nhiều tiêu chí khác. Điều quan trọng, các cô rất kiên nhẫn với con. Bé quen và không khóc luôn từ buổi đầu tiên.

Học ở đây được hơn 1,5 năm, con thích chuyển trường. Lần này, tôi cho con tự chọn trường dù con mới 3 tuổi. Nơi thứ 3 vẫn rất ổn.

Chị Dung ưu tiên chọn trường gần để bố mẹ tiện đưa đón.

Tìm trường gần, có giáo viên tốt

Từ quá trình chọn trường cho con, tôi thấy 2 yếu tố cần cân nhắc đầu tiên là địa điểm, giáo viên.

Trước đây, gia đình tôi sống ở khu nhiều dân lao động. Sau khi đi khoảng 5 trường gần nhà, tôi thấy đều không đạt tiêu chí cơ bản của gia đình nên đành phải mở rộng khoảng cách tìm trường.

Dù vậy, tôi vẫn ưu tiên trường gần nhà hoặc trên đường đi làm của bố mẹ. Như vậy sẽ rất tiện cho quá trình đưa đón con.

Trong việc học của con, mỗi phụ huynh có ưu tiên khác nhau. Ví dụ, con nhỏ, ưu tiên số 1 là chăm sóc, con lớn, gia đình lại chú trọng học hành.

Nhưng dù lý do gì, cô giáo cũng là người tiếp xúc với con nhiều nhất trong ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy, tính cách của con. Do đó, tôi ưu tiên chọn cô (ngân sách của tôi lúc đó còn hạn chế nên khó để chọn nơi tốt mọi mặt).

Thực tế, tôi nghiệm ra cô giáo tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào hiệu trưởng hoặc chủ trường. Vì thế, phụ huynh tạm đừng soi xét việc trường có camera hay không.

Như nhắc đến ở trên, tại ngôi trường đầu tiên, con tôi bị bạo hành dù trường có camera và cơ sở vật chất rất tốt. Song hiệu trưởng lại làm lơ, bao che cho hành động, tư tưởng đánh để trẻ sợ mới ngoan.

Cô có bạo hành trẻ hay không, cơm ăn có ngon và sạch sẽ, chương trình học đưa cho phụ huynh có đúng thực hiện cam kết không hay chỉ làm màu… phần lớn phụ thuộc vào cách quản lý của hiệu trưởng, văn hóa của ngôi trường đó.

Gia đình cần cân nhắc chi phí cho con học mầm non hợp lý để có thể đi đường dài.

Cân nhắc chi phí

Sau khi đã yên tâm với 2 tiêu chí trên, chúng ta cần quan tâm đến chi phí để chọn trường có mức thu hợp lý với thu nhập của gia đình. Nhiều người băn khoăn nên dành bao nhiêu phần trăm thu nhập cho giáo dục. Thật ra, việc này không có con số nào chính xác vì tài chính cá nhân là duy nhất. Hơn nữa, không phải ai thu nhập 20 triệu đồng/tháng cũng có một mức tiết kiệm giống nhau.

Tuy nhiên, tôi cho rằng 10-15% thu nhập là con số đáng để tham khảo. Người Việt thường có xu hướng chi nhiều tiền cho giáo dục, nhưng hãy nghĩ đến đường dài học tập 18 năm phía trước của con, nghĩ đến những mảnh ghép khác trong cuộc sống để cân nhắc mức chi phù hợp.

Thực ra ban đầu, tôi không định chi nhiều tiền cho con đi nhà trẻ. Thậm chí, lúc đó, tôi còn tính toán xem có nên cho con đi học sớm để mẹ tìm việc không, thu nhập của mình trừ chi phí phát sinh khi đi làm, phần còn lại chắc gì đã nhiều hơn học phí của con.

Tôi còn nghĩ hay ở nhà chăm con thêm để con vững vàng hơn. Nhưng đến nay, tôi thấy cho con đi học sớm là lựa chọn đúng đắn cho cả con, sự nghiệp của mẹ và hạnh phúc gia đình.

Con đi học, tôi có thời gian tập trung hơn vào sự nghiệp. Mức thu nhập tăng lên, tiền đầu tư cho việc học của con cũng tăng. Trường đầu tiên, học phí và chi phí là 4 triệu đồng, trường thứ 2 lên 6 triệu đồng và con số này ở trường thứ 3 là 7 triệu đồng.

May mắn, con ngoan, khỏe. Tôi có thể dành nhiều thời gian, tâm huyết vào công việc để tăng thêm thu nhập, không phải lo lắng nhiều về học phí. Hiện tại, chi phí cho việc học của con chiếm khoảng 7% thu nhập của gia đình.

Chúng tôi kinh doanh nên luôn cân nhắc tỷ lệ vừa đủ để đảm bảo an toàn tài chính cho bố mẹ trong lộ trình dài của con. Thú thật, con vừa trúng tuyển vào lớp 1 hệ Cambridge một trường tư thục có tiếng nhưng chi phí khoảng 140 triệu đồng/năm. Vì vậy, gia đình suy nghĩ thêm do lên tiểu học, chi phí phát sinh (học thêm, năng khiếu…) sẽ nhiều hơn mầm non.

Theo chị Dung, phụ huynh không cần quá áp lực khi chọn trường vì không có trường nào phù hợp mãi và họ có thể chọn lại.

Vẫn có thể lựa chọn lại

Làm mẹ, tôi hiểu ai cũng yêu và muốn dành điều tốt nhất cho con. Tuy nhiên, chúng ta phải cân nhắc điều kiện kinh tế, cân bằng chi phí để tính chuyện đi đường dài.

Hiện tại, thành phố có nhiều trường mầm non, cả công lập lẫn tư thục. Tôi tin nếu cha mẹ chịu khó lắng nghe con cần gì, bỏ thời gian tìm trường, đâu đó sẽ luôn có trường phù hợp với con mà lại vừa túi tiền phụ huynh.

Hơn nữa, có thể, trường đó không phù hợp mãi. Ở từng giai đoạn, nhu cầu được chăm sóc, giáo dục của con khác nhau, khả năng chi trả của gia đình cũng thay đổi.

Con tôi từng chuyển trường năm 3 tuổi. Con thích nghi nhanh hơn tôi tưởng và học hành tương đối ổn (con trúng tuyển vào lớp 1 của 3 trường tư thục có tiếng ở Hà Nội dù không theo bất cứ lớp ôn luyện nào).

Do đó, tôi nghĩ phụ huynh không cần quá áp lực để chọn trường mầm non phù hợp với con. Chúng ta cần quan sát kỹ, mở lòng với giáo viên và chủ trường, trao đổi để hiểu nhau. Nếu trường đó phù hợp, chúng ta vẫn có thể thay đổi.