Khánh Vân say đắm Avin Lu trong bộ phim thanh xuân thập niên 90

Với tình tiết nhẹ nhàng, lãng mạn, “Thời hoa dại” thích hợp để khán giả màn ảnh nhỏ đổi món giữa rừng phim kinh dị mùa Halloween.

Thời hoa dại - bộ phim độc quyền mới nhất của Galaxy Play hứa hẹn làm hài lòng khán giả thích hoài niệm, khi lấy bối cảnh song song giữa thời hiện đại và Đà Lạt năm 1998. Phim tái hiện lại những ký ức tươi đẹp một thời của thành phố với các bài hát được yêu thích trên Làn sóng xanh, hay trận đấu kinh điển giữa thế hệ vàng Việt Nam và Thái Lan.

Câu chuyện song song quá khứ - hiện tại thú vị

Bộ phim theo chân Châu - một người phụ nữ gần 40 tuổi có một gia đình nhỏ với người chồng thành đạt và cô con gái đang tuổi lớn. Thế nhưng, lòng cô có những ức chế không thể nói thành lời, bắt nguồn từ sự nghi ngờ chồng thiếu chung thuỷ, cũng như con gái bỏ học đàn để lén đi chơi với bạn trai.

Trong một lần được con gái hỏi “Ngày học đại học đầu tiên của mẹ như thế nào?”, Châu đã hồi tưởng lại quãng thanh xuân tươi đẹp khi vẫn chỉ là một cô nàng “Châu điên” hồn nhiên xốc nổi, “dại trai hết thuốc chữa” nhưng được bao bọc bởi tình yêu của gia đình và bạn bè.

Bộ phim là câu chuyện quá khứ và hiện tại đan xen của Châu.

Phim được kể theo kết cấu 2 dòng thời gian đan xen, các sự kiện của quá khứ giải thích cho hành động ở hiện tại. Trong quá khứ, Châu (Khánh Vân) từng là trung tâm của tam giác tình cảm với người bạn thân nối khố Đức (Trịnh Tài) và cậu hotboy đẹp trai, hát hay Kiệt (Avin Lu). Châu thích Kiệt và nhờ Đức tiếp cận crush, nhưng không hề biết chính Đức cũng thích cô. Từ đây những câu chuyện “ngốc xít” đúng phong cách học trò thập niên 90 liên tục xảy đến với Châu: Thư tỏ tình đến tay nhầm người, diễn trò yêu đương với bạn thân để từ chối tình cảm người mình không thích, kèm những hờn giận dễ đến dễ đi của tuổi mới lớn…

Trái ngược với phong cách tươi sáng thanh xuân vườn trường của quá khứ, mạch phim hiện tại nhuốm màu sắc lạnh lẽo, thể hiện một Châu (Phương Linh) trưởng thành và chín chắn nhưng nghi ngờ hết thảy mọi người, mang đến cảm giác ngột ngạt cho chính người thân trong gia đình.

Thời hoa dại là câu chuyện nhẹ nhàng, không lên gân, chủ yếu gợi lên cảm xúc buồn về những tháng ngày tươi đẹp đã qua.

Giận dỗi chồng, Châu bỏ công việc ổn định để đi hát phòng trà mỗi tối. Chính tại đây, cô gặp lại mối tình năm xưa. Điều thú vị là biên kịch không cho khán giả bất kỳ một manh mối nào để biết mối tình này là Đức hay Kiệt cho đến tập cuối cùng.

Thời hoa dại là hành trình của Châu tìm lại những ký ức thanh xuân tươi đẹp năm xưa, đồng thời học cách gỡ bỏ những mâu thuẫn hiện tại với chồng và con gái.

Hoài niệm về Đà Lạt một thời “Ngây thơ”

Phải dành lời khen cho ekip đã cố gắng tái hiện một Đà Lạt năm 1998 sống động nhất có thể. Tuy không sở hữu những đại cảnh hoành tráng, đạo diễn Thắng Vũ và ekip khéo léo lồng ghép các yếu tố quen thuộc của thập niên 90 vào mạch phim quá khứ. Đó là các bài hát từng được giới trẻ thời đó yêu thích như Ngây thơ, Hoa cỏ mùa xuân, Mãi yêu; căn nhà thời thơ ấu của Châu với TV màn hình lồi, tranh treo tường các boyband US-UK hay cầu thủ bóng đá Zidane, Hồng Sơn; những chiếc xe đạp và xe máy cùng lối trang phục đậm chất vintage…

Trong khi đó, tuyến thời gian hiện tại tận dụng nhiều bối cảnh quen thuộc với khán giả Gen Z như Hồ Xuân Hương, các con dốc và các quán cà phê được check-in nhiều trên mạng xã hội. Điều này vừa nhắc nhở khán giả về thời điểm hiện tại, vừa tạo nên sự thân thuộc và khiến họ dễ đồng cảm với các nhân vật.

Bộ phim tái hiện một Đà Lạt rực rỡ của thập niên 90.

Màu phim của 2 tuyến thời gian cũng tạo sự tương phản hợp lý. Trong khi quá khứ mang sắc vàng đỏ rực rỡ của tuổi trẻ cùng tiết tấu nhanh, hiện tại được phủ lên màu xanh trầm lạnh với những nhân vật phải dồn nén cảm xúc cho nhau.

Một trong những phân đoạn “lịch sử” được tái hiện chân thực nhất phim là cảnh nam thanh nữ tú “đi bão” mừng Việt Nam chiến thắng Thái Lan với tỷ số 3-0. Không chỉ là bước ngoặt khiến Châu thời trẻ nhận ra tình cảm thật sự của mình, phân đoạn này còn ngầm so sánh sự khác biệt giữa thế hệ của Châu lớn và con gái cô. Ai cũng từng có một thời nổi loạn, nhưng khi làm cha làm mẹ, chúng ta thường áp đặt và thiếu đi sự cảm thông với con cái.

Diễn viên phối hợp ăn ý dù không đóng chung cảnh nào

Với những bộ phim theo lối kể chuyện 2 tuyến thời gian song hành, khó nhất là tìm được những diễn viên phù hợp khiến khán giả thực sự tin rằng họ đang hoá thân cùng một nhân vật nhưng ở thời điểm khác nhau. Không chỉ đáp ứng diễn xuất theo yêu cầu đạo diễn, các diễn viên còn phải có sự tương đồng về ngoại hình và thống nhất một phong cách.

Đơn cử, bộ phim House of the Dragon đang nổi đình đám hiện nay thành công một phần lớn bởi diễn xuất tương đồng giữa 2 nữ diễn viên Milly Alcock - Emma D'Arcy trong vai công chúa Rhaenyra Targaryen lúc nhỏ và khi lớn. Dù sự so sánh này là khập khiễng, Khánh Vân và Phương Linh phần nào thể hiện ăn ý khi tái hiện nhân vật Châu từ một cô nàng mới lớn xốc nổi đến khi trở thành một người phụ nữ trưởng thành nhưng không hạnh phúc.

Hai diễn viên Phương Linh và Khánh Vân.

Vai diễn Châu thời trẻ không làm khó được Khánh Vân, bởi hội tụ sự hồn nhiên và tinh quái, nhưng đồng thời ngốc nghếch trong chuyện tình cảm mới lớn. Đây là vai diễn đo ni đóng giày cho cô nàng diễn viên sinh năm 1995. Trong khi đó, Phương Linh được đạo diễn ưng ý ngay từ lần casting đầu tiên. Nữ diễn viên thể hiện tròn trịa cảm xúc của một người vợ, người mẹ bất lực với gia đình. Khi gặp lại tình cũ năm xưa, cô lập tức trút bỏ vẻ nghiêm túc để quay lại làm một cô nàng bối rối, vụng về đáng yêu.

Sau vai diễn Trịnh Công Sơn nhiều tranh cãi, Avin Lu quay lại mảng truyền hình với hình tượng chàng sinh viên lạnh lùng và tài năng tên Kiệt. Rũ bỏ hình tượng lãng tử, nhân vật Kiệt của Avin là một trai hư đúng nghĩa khi vừa có thể ca hát, vừa là trung tâm của mọi buổi tiệc tùng, đồng thời rất giỏi làm tan nát trái tim con gái nhà người ta.

Các nhân vật khác như Đức, chồng của Châu, con gái Châu, người tình năm xưa do Trịnh Tài, Jay Quân, Xuân Phúc, Bảo An thủ vai cũng có những dấu ấn riêng của mình dù chưa được khai thác hết tiềm năng. Đặc biệt, bố mẹ Châu do ca sĩ Phương Thanh và diễn viên hài Hà Linh mang đến nhiều tiếng cười thoải mái cho khán giả.

Bên cạnh kịch bản gần gũi, nhẹ nhàng cùng dàn diễn viên ấn tượng, Thời hoa dại vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết sau khi 6 tập phim khép lại: Lý do Châu lớn có thể đàn và hát dù thời trẻ chưa từng bộc lộ năng khiếu, mối quan hệ nóng lạnh thất thường của vợ chồng cô, hay vai trò thực sự của Oanh - cô bạn mới của Châu và Đức… Hy vọng những câu hỏi còn bỏ ngỏ sẽ được giải đáp trong phần 2 của bộ phim.

Bộ phim Thời hoa dại với sự tham gia của Khánh Vân, Phương Linh, Avin Lu, Jay Quân, Trịnh Tài, ca sĩ Phương Thanh, Nhật Linh… và các diễn viên khác đang phát sóng độc quyền trên Galaxy Play. Trọn bộ 6 tập của Phần 1 hiện có mặt trên các gói Galaxy Play Cao cấp, Galaxy Play Siêu việt, Galaxy Play Mobile.

