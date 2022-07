Khánh thành cụm tượng đài CSGT và PCCC ở Hà Nội

Cụm tượng đài "Công an vì nhân dân phục vụ" cao hơn 7 m tôn vinh sự hy sinh, vất vả của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng.

Sáng 17/7, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành cụm tượng đài "Công an vì nhân dân phục vụ". Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).

Tham dự buổi lễ có đại tướng Tô Lâm (Bộ Trưởng Bộ Công an), ông Đinh Tiến Dũng (Bí thư thành Ủy Hà Nội) và đại biểu các bộ, ban ngành và TP Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài.

Đây là công trình do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội xây dựng với mục đích tôn vinh sự hy sinh, vất vả, cống hiến của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Vị trí tượng đài nằm sát tường rào Công viên Thống Nhất trên đường Trần Nhân Tông (đoạn từ cổng công viên đến đường Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tượng đài gồm 7 nhân vật gồm 2 chiến sĩ CSGT, 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH, một bà cụ, một em nhỏ cùng biểu tượng cột đèn tín hiệu giao thông và ngọn lửa. Toàn bộ cụm tượng đài cao khoảng 7,2 m và được làm từ chất liệu là ép đồng công nghệ mới.

Cụm tượng đài có 7 nhân vật, cùng với biểu tượng cột đèn tín hiệu giao thông và ngọn lửa.

Theo thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy (Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính Trị, Bộ Công an), công trình tượng đài mang tính biểu tượng, khái quát cao, trang nghiêm, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử truyền thống, có giá trị nghệ thuật. Đây là tác phẩm điêu khắc thể hiện hình tượng chiến sĩ CSGT, chiến sĩ cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; là biểu tượng của sự dũng cảm, hy sinh vượt qua khó khăn, gian khổ.

Ngay sau khi cụm tượng đài được khánh thành đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô. Bé Hồng Phúc (ở phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm) trong trang phục chiến sĩ CSGT háo hức khi theo mẹ đến vui chơi và chụp ảnh tại khu vực quảng trường trước tượng đài.

Chụp ảnh tượng đài khoe với bạn bè, ông Nguyễn Ngọc Ninh (ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) nhận xét về mặt ý nghĩa, nội dung công trình đã thể hiện năng lực, sức chiến đấu của lực lượng cảnh sát.

Nằm trong lộ trình mở rộng các không gian công cộng của Thủ đô, thời gian tới, TP Hà Nội sẽ mở thêm tuyến phố đi bộ khu vực Hồ Thiền Quang - công viên Thống Nhất (phường Nguyễn Du, Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng). Vì thế, tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” kết hợp với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ tạo nên không gian văn hóa nhiều màu sắc.