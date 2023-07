Khánh thành cầu đi bộ qua đường biển ở Đà Nẵng

Chiều 1/7, lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại diện chủ đầu tư đã cắt băng khánh thành cầu đi bộ bắc ngang qua đường Nguyễn Tất Thành.

Cây cầu cao gần 13 m, dài hơn 140 m với diện tích sàn khoảng 655 m2. Phần lối dẫn lên cầu hai bên đài vọng cảnh tái hiện hình tượng nút thắt trong nghệ thuật đan dây của người Nhật, thể hiện sự bền chặt trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Hình dáng công trình được lấy cảm hứng từ những con sóng biển, tạo nên sự nhẹ nhàng và thư thái, đồng thời gắn kết với cảnh quan khu vực.

Bên ngoài hai đài vọng cảnh cũng bố trí cầu thang xoắn bằng thép với thang máy được lắp đặt để người khuyết tật có thể lên cầu một cách dễ dàng.

Tổng mức đầu tư của cây cầu này là 42 tỷ đồng . Số tiền này do doanh nghiệp đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, đây cũng là cây cầu đi bộ duy nhất bắc qua con đường biển Nguyễn Tất Thành.

Đại diện chủ đầu tư - doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, cho biết cây cầu này là một biểu tượng trường tồn cho mối quan hệ hòa hảo giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. "Ngoài ra, cây cầu sẽ giúp cho người dân và du khách qua lại an toàn hơn", đại diện doanh nghiệp nói.

