Khánh Hòa sẵn sàng đón du khách quốc tế

Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách trong năm 2021. Lãnh đạo địa phương cho biết ngành du lịch tỉnh sẵn sàng đón khách quốc tế đến nghỉ dưỡng.

Hơn một năm qua, tỉnh Khánh Hòa không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết do dịch bệnh, năm 2020 Khánh Hòa chỉ đón khoảng 1,4 triệu lượt khách lưu trú, giảm 80% so với năm 2019.

“Khó khăn của ngành du lịch Khánh Hòa là khó khăn chung của cả nước. Tuy nhiên, Khánh Hòa là điểm đến được đánh giá là an toàn, vì hơn một năm qua không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Và đây là lợi thế để du khách yên tâm khi đến Nha Trang nghỉ dưỡng”, ông Trung nói.

Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết năm 2021, tỉnh vẫn đặt mục tiêu đón hơn 5 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch dự kiến đạt 17.500 tỷ, tăng 243% so với năm 2020.

Nha Trang - Khánh Hòa đã sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế. Ảnh: Khánh Trinh.

Thách thức lớn

“Đây là một thách thức rất lớn khi tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp, khó lường. Để đạt được mục tiêu này, sở sẽ phối hợp với các doanh nghiệp du lịch tiếp tục xây dựng các gói kích cầu du lịch thật sự hấp dẫn, đa dạng, đặc sắc đối với khách du lịch nội địa, nhất là vào các dịp nghỉ lễ", ông Trung nói.

Ông cho biết Khánh Hòa cũng đã sẵn sàng mọi thứ để đón du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng trong thời gian này. Còn ông Phạm Minh Nhựt, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, tiết lộ đơn vị đã đưa ra 3 kịch bản để ứng phó cũng như vực dậy ngành du lịch tỉnh nhà.

Thứ nhất, khi Việt Nam công bố hết dịch, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tập trung kích cầu thị trường nội địa thông qua đề xuất miễn, giảm có thời hạn giá dịch vụ, triển khai chiến dịch truyền thông Nha Trang điểm đến an toàn hấp dẫn.

Thứ hai, khi Việt Nam và một số nước khác công bố hết dịch, Khánh Hòa sẽ phát động chương trình điểm đến an toàn hấp dẫn, cơ cấu lại thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Du khách nước ngoài vui chơi trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: An Bình.

Thứ ba, khi thế giới công bố hết dịch, ngành du lịch Việt Nam sẽ tăng cường công tác xúc tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, kích cầu đối với các thị trường du lịch nội địa, quốc tế.

“Cả 3 kịch bản nêu trên đều cần Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp. Các biện pháp cụ thể là cho phép chậm nộp thuế, giải quyết sớm chế độ bảo hiểm thất nghiệp, ưu đãi về giá điện, giảm tiền thuế đất, tiền thuê sử dụng đất… Mục đích là để tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch phục hồi, giảm gánh nặng”, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nhấn mạnh.

Đề xuất “du lịch cách ly”

Tại cuộc họp với các doanh nghiệp du lịch nhằm xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch, ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - cho rằng điều cần nhất hiện này là bàn cho được giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt, sau đó mới tính được cái lâu dài hậu dịch Covid-19.

Ông cho rằng chính quyền và doanh nghiệp phải bàn cho ra giải pháp. Khi đó việc nào thuộc thẩm quyền của tỉnh thì tỉnh sẽ giải quyết. Còn vấn đề gì vượt thẩm quyền thì tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương giải quyết và có trách nhiệm đốc thúc.

“Khánh Hòa là tỉnh trước kia đón hàng nghìn lượt khách Trung Quốc từ Vũ Hán nhưng hơn một năm qua luôn an toàn, hơn nữa sân bay quốc tế Cam Ranh lọt top đầu là cảng hàng không an toàn với Covid-19. Do vậy tôi nghĩ không khó để Khánh Hòa tạo dấu ấn với du khách trong nước, quốc tế lúc này", ông khẳng định.

"Tôi mong muốn không chỉ ngành du lịch mà cả bộ máy chính quyền tỉnh quảng bá thông tin Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến an toàn”, ông Định nói. Bí thư Khánh Hòa cũng cho rằng thời điểm này, giá các tour tuyến, dịch vụ đã chạm đáy. Vì vậy, chỉ có thể cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định. Ảnh: An Bình.

“Từ bây giờ các doanh nghiệp du lịch cần phải tránh kiểu cạnh tranh không lành mạnh, hạ uy tín người khác xuống để nâng mình lên. Đó là kiểu làm ăn không bền vững. Ngoài ra, các sở, ban ngành và các cấp quản lý du lịch cần khắc phục, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo, điểm đến mất vệ sinh, mất an ninh trật tự tại các điểm, khu du lịch”, ông Định chỉ đạo.

Ngoài ra, Bí thư Khánh Hòa cho biết vừa rồi một hãng bay có đề xuất với Tỉnh ủy Khánh Hòa hình thức “du lịch cách ly”. “Sau khi doanh nghiệp đề xuất, Tỉnh ủy đã đồng ý về mặt chủ trương này. Bởi đề xuất này cho tính khả thi”, ông nói.

Theo ông, hãng bay cho biết khách từ thị trường Đài Loan (Trung Quốc) hiện rất muốn đi nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hòa. Nếu được chấp nhận hình thức “du lịch cách ly”, những du khách sẽ được xét nghiệm Covid-19.

Sau khi bay đến Khánh Hòa, họ sẽ được đón thẳng vào khách sạn, resort nghỉ ngơi. Sau 14 ngày họ sẽ quay trở về nước. Toàn bộ việc ăn uống, vui chơi đều gói gọn trong nội bộ khách sạn.

“Khu du lịch Hòn Tre - Vinpearl hay các khách sạn, resort khu vực bắc bán đảo Cam Ranh dư khả năng đáp ứng kiểu 'du lịch cách ly' này. Khách du lịch ở trong khu cách ly của khách sạn sẽ được đáp ứng về nhu cầu mua sắm, ăn uống, giải trí không thua kém gì bên ngoài… Sau khi doanh nghiệp đề xuất tôi ủng hộ và bảo cứ chuẩn bị, tỉnh sẽ xin ý kiến Trung ương", Bí thư Khánh Hòa nói.

Khu du lịch Bãi Dài hiện có thể đáp ứng cho hàng nghìn lượt khách đến nghỉ dưỡng theo hình hình "cách ly du lịch". Ảnh: Duy Hiếu.

Nhiều doanh nghiệp du lịch khẳng định về cơ sở vật chất, dịch vụ và cả công tác phòng dịch Covid-19, họ đã sẵn sàng để đón du khách trở lại. “Chương trình tour, tuyến và các dịch vụ chúng tôi đều sẵn sàng đón du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh ủy cũng thông báo về một số doanh nghiệp muốn đưa khách đến Khánh Hòa theo hình thức du lịch cách ly", lãnh đạo một khách sạn nói.

"Nếu được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, chúng tôi cũng sẽ tiến hành liên kết với các hãng bay để đưa khách đến Nha Trang - Khánh Hòa. Chúng tôi cũng mong sớm được triển khai hình thức này”, vị này cho hay.