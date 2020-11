Khánh Hòa, Ninh Thuận cho học sinh nghỉ ngày 30/11 vì mưa lớn

Ngày 30/11, học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận tạm nghỉ để phòng, tránh lũ lụt do mưa lớn gây ra trên địa bàn.

Tối 29/11, Sở GD&ĐT Khánh Hòa có thông báo khẩn gửi các phòng giáo dục và đào tạo và đơn vị trực thuộc sở về việc tập trung ứng phó mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Học sinh trường THCS Cao Bá Quát (TP Nha Trang). Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Theo đó, học sinh các cấp, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh được nghỉ học ngày 30/11 để phòng, tránh mưa lũ.

Trong trường hợp, tình hình mưa lũ lớn tiếp tục xảy ra, các đơn vị chủ động cho học sinh nghỉ trong những ngày tiếp theo.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của sở GD&ĐT về việc chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại, bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong tình hình mưa, lũ hiện nay.

Đồng thời, các trường, trung tâm khắc phục ngay những thiệt hại do mưa, lũ gây ra (nếu có) và xây dựng kế hoạch học bù những ngày nghỉ do thiên tai vào thời gian thích hợp.

Sở GD&ĐT Ninh Thuận cũng thông báo cho toàn bộ học sinh tạm nghỉ trong ngày mai để tránh những rủi ro do mưa, lũ gây ra.

Theo dự báo, ngày 30/11, địa bàn tỉnh Ninh Thuận tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ lũ lụt. Sở yêu cầu các đơn vị bộ phận trực thuộc phải tổ chức trực ban 24/24; huy động lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng phó các tình huống do mưa lũ gây ra.

Đối với các vùng có nhiều sông, suối, địa bàn phức tạp có nguy cơ lũ lụt và sạt đất, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng trũng thấp, các trường chủ động liên hệ với địa phương, phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, có phương án đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.