Khánh Hòa lên kế hoạch di dời nhà nghỉ công an chắn biển Nha Trang

Tỉnh Khánh Hòa đang lên kế hoạch di dời nhà nghỉ 378 của Bộ Công an tại khu vực phía đông đường Trần Phú, TP Nha Trang, ra khu vực bắc bán đảo Cam Ranh.

Ngày 11/2, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh này về việc di dời nhà nghỉ dưỡng 378 của Bộ Công an tại TP Nha Trang ra khu vực bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm.

Sở TN&MT Khánh Hòa đề nghị các ban, ngành liên quan có ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thủ tục đầu tư, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, phương án sắp xếp lại nhà đất… đối với vị trí khu đất 9 ha dự kiến di dời nhà nghỉ dưỡng 378 mới tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và tại vị trí khu đất nhà nghỉ dưỡng 378 cũ tại TP Nha Trang.

Nhà nghỉ dưỡng 378 án ngữ khoảng 100 m đường xuống biển Nha Trang. Ảnh: L.H.

Theo quan sát của phóng viên, nhà nghỉ dưỡng 378 của Bộ Công an đang án ngữ khoảng 100 m đường xuống biển Nha Trang, nằm ở khu vực phía đông đường Trần Phú, TP Nha Trang. UBND tỉnh Khánh Hòa đã lên kế hoạch di dời và đưa khu vực đất nhà nghỉ dưỡng 378 vào quy hoạch khu vực phía đông đường Trần Phú để làm công viên phục vụ cộng đồng.

Trước đó, ngày 8/12/2022, thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có công văn số 4269 gửi UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ: Bộ Công an luôn ủng hộ chủ trương, quy hoạch của tỉnh tại TP Nha Trang. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất 9 ha ở Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, bàn giao đất “sạch” và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Công an, để bộ triển khai xây dựng nhà nghỉ dưỡng 378 mới.

Theo công văn số 4269 của Bộ Công an, trước đây UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất chủ trương giao Bộ Công an 9 ha đất tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh để xây dựng nhà nghỉ dưỡng 378 mới. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Cam Lâm vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng khu đất này để bàn giao cho Bộ Công an (còn 8/13 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng). UBND tỉnh Khánh Hòa đã lập quy hoạch TP Nha Trang đến năm 2040; theo đó định hướng ưu tiên sử dụng khu vực phía đông đường Trần Phú (trong đó có nhà nghỉ dưỡng 378) vào mục đích làm công viên phục vụ cộng đồng.

Nhà nghỉ dưỡng 378 của Bộ Công an tại TP Nha Trang hiện phục vụ nghỉ dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động trong lực lượng công an. Ngoài ra, nhà nghỉ dưỡng 378 còn phục vụ các hội nghị, hội thảo, tập huấn trong và ngoài ngành công an; phục vụ công tác đối ngoại tiếp đón khách trong nước và quốc tế.