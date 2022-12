Khang Điền bàn giao sổ hồng cho cư dân The Classia

Ngày 17/12, Khang Điền tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cư dân The Classia sau một tháng nhận bàn giao nhà.

The Classia là khu nhà liền kề có sân vườn, thiết kế tân cổ điển mang âm hưởng châu Âu giữa lòng TP.HCM. Tương tự nhiều dự án trước đây do Khang Điền phát triển, The Classia có sổ đỏ từng lô, xây sẵn nhà, hoàn thiện tiện ích - cảnh quan và văn bản đủ điều kiện bán hàng của cơ quan thẩm quyền.

Nhờ xây dựng hoàn thiện trước khi mở bán, dự án bắt đầu bàn giao nhà từ tháng 10/2022 sau 20 ngày mở bán.

Khang Điền bắt đầu bàn giao sổ hồng cho cư dân The Classia từ tháng 11/2022.

“Xây nhanh, bán nhanh, ra sổ nhanh”, tiến độ công trình song hành chất lượng, đảm bảo các tiêu chí khắt khe, đáp ứng chuẩn mực của một tập đoàn bất động sản uy tín là những suy nghĩ của không ít khách hàng và đối tác khi hình dung về Khang Điền.

Những giá trị này tích luỹ dựa trên nền tảng cốt lõi của tập đoàn với tư duy “làm đúng ngay từ đầu”, cẩn trọng từng bước đi và công đoạn phát triển sản phẩm lúc sơ khai đến khi dự án hình thành. Qua đó, tập đoàn không chỉ mang đến cho khách hàng một ngôi nhà, mà cả sự an tâm về quyền sở hữu tài sản.

Các dự án do Khang Điền phát triển được bàn giao nhà và sổ hồng đúng tiến độ, giúp khách hàng an tâm về chủ quyền sở hữu.

Để mang đến sự hài lòng cho khách hàng, tập đoàn chăm chút từng chi tiết xuyên suốt quá trình xây dựng, từ thiết kế, xây dựng, hoàn thiện, bàn giao đến quản lý vận hành. Ngoài yếu tố duy mỹ, Khang Điền còn quan tâm đến tính thân thiện môi trường, tạo khoảng xanh và thiết lập hệ thống tiện ích phong phú, hướng về giá trị sức khỏe, cân bằng thân - tâm - trí.

Nhà, tiện ích, cảnh quan đã hoàn thiện.

Trong quá trình phát triển dự án, tập đoàn chú trọng lựa chọn các đối tác có thương hiệu uy tín trong ngành. Với The Classia, Khang Điền hợp tác tổng thầu thi công An Phong, tư vấn kiểm định - giám sát chất lượng công trình SCQC3 nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe, mang đến không gian sống xứng tầm cho chủ nhân tương lai.

The Classia là mảnh ghép đắt giá trong khu dân cư cao cấp hiện hữu được quy hoạch đồng bộ do Tập đoàn Khang Điền phát triển.

Quản lý bởi CBRE, The Classia sau khi nhận bàn giao nói riêng và các dự án lân cận của tập đoàn nói chung được đảm bảo đồng bộ về an ninh, dịch vụ, hứa hẹn tạo ra chốn an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân Khang Điền.