Khán giả yêu cầu loại Song Ji Hyo khỏi Running Man

Theo Xports News, Song Ji Hyo vấp phải phản ứng của khán giả sau những tập gần đây của Running Man phát sóng. Trong số mới nhất, các thành viên tham gia nhiều trò chơi và thưởng thức món mỳ. Tuy nhiên, Song Ji Hyo hầu như không lên tiếng trong toàn bộ chương trình. Cô thậm chí đứng sang một bên khi các người chơi khác đùa giỡn hoặc tung hứng với nhau.

Khán giả cho rằng Song Ji Hyo không tập trung tham gia chương trình và thiếu nhiệt tình trong các thử thách của Running Man. Trên các nền tảng mạng xã hội, một bộ phận người xem cũng để lại bình luận với nội dung yêu cầu loại nữ diễn viên ra khỏi Running Man.

"Từ trước đến nay, Song Ji Hyo luôn là người hăng hái, sôi nổi nhất. Nhưng những tập gần đây của Running Man, cô ấy ngày càng lười biếng và chậm chạp", "Nhà sản xuất phải làm việc lại với Song Ji Hyo hoặc cô ấy phải rời khỏi chương trình", "Thái độ của nữ diễn viên thật khó hiểu"... là những bình luận của khán giả.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng Song Ji Hyo đang bị phân tâm vì những rắc rối tài chính trong thời gian gần đây. Cô bị công ty quản lý nợ 900 triệu won.

"Tôi hiện tại có thể sống mà không có khoản tiền kia, nhưng những nhân viên khác thì phải mang nợ xấu, thẻ ngân hàng bị khóa và điện thoại thì bị cắt dịch vụ", cô cho biết.

Trước đó, Song Ji Hyo đã 5 lần yêu cầu công ty thanh toán các khoản nợ nhưng liên tục bị trì hoãn. Vào ngày 27/4, giám đốc Uzurocks bất ngờ từ chức. Ngày 2/5, Song Ji Hyo đệ đơn kiện CEO Uzurocks và thông báo cho công ty về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền.

Song Ji Hyo, sinh năm 1981, được biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình Hàn. Sau đó, nữ diễn viên nổi tiếng khắp châu Á nhờ góp mặt trong chương trình Running Man. Cô được gọi là "át chủ bài" nhờ sự thông minh, mưu trí và tính cách mạnh mẽ, thường xuyên chiến thắng các thử thách của chương trình.

