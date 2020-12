Khán giả Việt có thể xem Hoa Mộc Lan với 29.000 đồng

Hiện tại, người yêu điện ảnh có thể thưởng thức bom tấn “Mulan” phiên bản người đóng của Disney trên ứng dụng trực tuyến Galaxy Play với mức giá 29.000 đồng, xem trong vòng 48 giờ.

Bộ phim bom tấn được nhà chuột đầu tư đến 200 triệu USD chính thức ra mắt công chúng vào tháng 9 trên kênh Disney+ nhanh chóng được khán giả toàn thế giới đón nhận, nhất là các gia đình trẻ. Ước tính, trong ngày đầu công chiếu, tác phẩm thu về khoảng 90 triệu USD , bất chấp “giá vé” gần 30 USD .

Bộ phim giúp Disney+ thu hút thêm một lượng đáng kể người đăng ký mới.

Hoa Mộc Lan kể câu chuyện về nữ anh hùng Trung Hoa thay cha tòng quân đánh giặc, vốn vượt ra khỏi những rào cản biên giới, chủng tộc và ngôn ngữ để truyền tải giá trị đẹp về lòng dũng cảm, gia đình và hơn hết thảy là sự bình đẳng giới.

So với phiên bản hoạt hình năm 1998, Hoa Mộc Lan bản người đóng được đạo diễn Niki Caro thay đổi đáng kể như lược bỏ phần hát hò náo nhiệt, không còn sự xuất hiện của chú rồng Mộc Tu. Đổi lại, bộ phim trở nên nghiêm túc và tập trung vào hành trình của Mộc Lan hơn. Nhân vật và tình tiết mới khiến người xem tò mò và hứng thú, đồng thời giải quyết một vài khuyết điểm của bản hoạt hình. Quan trọng hơn, bộ phim vẫn giữ vững những thông điệp nhân văn đã có từ bản gốc.

Một trong những lý do khác khiến bộ phim chinh phục khán giả là bởi quy tụ dàn sao Hoa ngữ hùng hậu: “Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi, Củng Lợi, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan… Những diễn viên được yêu thích và quen mặt tại cả đại lục lẫn Hollywood đã phát huy thế mạnh diễn xuất của mình, kết hợp ăn ý trong một câu chuyện đầy tính hiện đại.

Hoa Mộc Lan vượt qua loạt siêu phẩm hành động được đánh giá cao như Bad boys for Life, Birds of Prey, Tenet, The old guard… để thắng giải “Phim hành động của năm” tại People's Choice Awards 2020.

Bộ phim chinh phục khán giả nhờ dàn sao Hoa ngữ hùng hậu.

Tuy thành công rực rỡ trên thị trường quốc tế, đa số khán giả Việt Nam vẫn chưa được tiếp cận bộ phim, do Disney+ chưa phổ biến tại Việt Nam, cùng mức giá 30 USD (gần 700.000 đồng) mỗi lần tải về khá “chát”.

Hiểu được nhu cầu muốn thưởng thức tác phẩm bom tấn hành động mãn nhãn của khán giả Việt, bắt đầu từ 11/12, nền tảng xem phim trực tuyến có bản quyền Galaxy Play trình chiếu độc quyền Hoa Mộc Lan với giá thuê phim (TVOD) chỉ 29.000 đồng. Khán giả có thể lựa chọn bản lồng tiếng Việt hoặc phụ đề tùy theo sở thích, thoải mái xem phim trong vòng 48 giờ.

Bạn Hoàng Lan (TP.HCM) - một fan nhà chuột chính hiệu cho biết: “Ngay khi biết tin Hoa Mộc Lan được trình chiếu trên Galaxy Play, mình đã thuê về xem để được tận hưởng bộ phim với trải nghiệm tốt nhất. Khi xem trên TV màn hình lớn hay trên điện thoại, phim đều cho chất lượng rất tốt, âm thanh sống động so với mức giá phải chăng này”.