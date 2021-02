Khán giả tranh cãi cảnh Châu bị làm nhục ở 'Hướng dương ngược nắng'

Trong tập mới nhất của "Hướng dương ngược nắng", nhân vật Châu (Hồng Diễm) gặp biến cố, bị gã đàn ông tên Vỹ hãm hại.

Những diễn biến mới của phim truyền hình Hướng dương ngược nắng ngày càng rắc rối. Sau tập 3 của phần hai, nhân vật Châu (Hồng Diễm) bị Vỹ giăng bẫy để giở trò đồi bại.

Châu đi tìm em gái trong đêm, bị làm nhục

Vỹ là con trai của ông Vụ (NSND Công Lý). Lâu nay, dưới sự chỉ đạo của bố, anh ta luôn tìm cách tán tỉnh, lấy lòng Châu. Song, Châu không mảy may để mắt tới, thậm chí thể hiện thái độ ghét ra mặt.

Về phía ông Vụ, tại tập đoàn Cao Dược, ông luôn đứng ở phe đối lập Bạch Cúc và ủ mưu để hạ bệ bà. Cuối cùng, ông đã dùng mưu hèn kế bẩn, nhắm vào hai con gái của bà Cúc. Việc Châu bị Vỹ làm nhục cũng là kế hoạch của ông Vụ.

Phân cảnh Vỹ giở trò bẩn với Châu.

Vỹ sai người gọi điện mời Ngọc đi chụp ảnh mẫu vào buổi tối. Sau đó, hắn nhắn tin thông báo với Châu rằng Ngọc đang ở quán bar và bị say. Lo lắng cho em gái, Châu vội lái xe đến tìm và bị Vỹ chuốc thuốc mê, giờ trò đồi bại. Không những thế, Vỹ còn quay video để làm bằng chứng giúp ông Vụ uy hiếp bà Bạch Cúc. Ông Vụ tin rằng vì thể diện, Châu sẽ không báo công an.

Trở về nhà trong nỗi đau uất hận tột cùng, Châu chỉ biết khóc một mình. Cô quyết định không nói chuyện này với mẹ và sẽ tự tìm cách giải quyết. Châu nói với bà Cúc: "Là chuyện cá nhân của con thôi mẹ ạ. Con sẽ biết cách đòi lại công bằng cho bản thân. Nếu con không làm được, chắc chắn con sẽ nhờ mẹ".

Khán giả cho rằng tình tiết vô lý

Tình tiết Châu, đại tiểu thư nhà họ Cao, bị làm nhục khiến khán giả tranh luận. Nhiều người thương nhân vật Châu vì gặp biến cố lớn trong đời. Từ đầu phim đến hiện tại, Châu vẫn là mẫu người tốt, cư xử đúng mục với chị em Minh - Trí.

Nhiều ý kiến khác cho rằng tình tiết Châu bị làm nhục khá khiên cưỡng. Bởi cô là cháu của Chủ tịch tập đoàn. Trong khi cha con ông Vụ chỉ là nhân viên.

Thành viên mạng tên Cỏ May bày tỏ: "Thiếu gì cách để Châu mạnh mẽ vùng lên, mà lại xây dựng Châu bị làm nhục như thế này. Lý do tìm em gái xong tin Vỹ, chẳng mảy may nghi ngờ để rồi sập bẫy hắn. Mình thấy tình tiết này khiên cưỡng".

Nhiều khán giả thương nhân vật Châu. Họ cũng cho rằng tình tiết phim vô lý.

Khán giả Anh Ngọc bình luận: "Châu vốn biết Ngọc rất ghét Vỹ. Vỹ lại là thằng đàn ông chẳng ra gì. Việc Châu dễ dàng tin lời Vỹ, đi tìm em gái một mình trong đêm hơi vô lý. Chưa kể, Châu lại là đại tiểu thư. Vỹ chỉ là tên nhân viên quèn ở công ty. Mình nghĩ đây có thể là sạn của phim".

Tài khoản Vũ Ngọc Diệp thể hiện tâm trạng bức xúc: "Quá vô lý. Xem chỉ thấy tức, chứ không thấy hay nữa. Nghĩ sao lại dám công khai ra mặt cưỡng hiếp một đại tiểu thư. Dù có ngu ngốc thế nào thì cũng không thể im lặng như biên kịch dựng cho Châu được. Bởi vì đâu phải là trẻ con, mà sợ không dám nói".

Khán giả Hương Giang bình luận: "Tôi có cảm giác biên kịch cố nhét thêm nhiều tình tiết vào quá nên rối thật sự. Nếu để Châu nổi loạn thì chỉ cần khi Cao Dược phá sản, biết Kiên trả thù lợi dụng mình, gia đình tan nát là đủ để chuyển mình rồi. Việc gì phải kiểu cưỡng hiếp Châu như thế này?".

Bạn Ngọc Thùy Phạm nêu ý kiến: "Một nhân sự quèn mà dám to gan như vậy. Vỹ có ngu cũng không đi hiếp dâm. Xây dựng tình tiết không nhân văn. Nhân vật bị đẩy đến tột cùng đau khổ, để rồi ai cũng sống trong hận thù".

Châu gặp biến cố vào đúng lúc Kiên một lần nữa quyết định quay lưng với cô vì hận thù. Mẹ Kiên qua đời đột ngột vào đúng ngày anh định cầu hôn Châu. Kiên càng nung nấu ý chí trả thù bà Bạch Cúc. Anh nói với Hoàng: "Làm sao tôi có thể ở bên cạnh một người mà tôi chỉ muốn giết chết mẹ của người đó. Tôi và Châu hết cửa rồi".

Khi Châu phải đối diện nỗi đau nhân đôi, người xem càng thương cảm cho cô.

Khán giả Vũ Khánh Hương bày tỏ: "Từ trước đến nay, mình chưa chê ghét nhân vật nào vì xem để giải trí. Nhưng xem tập hôm nay thấy thương Châu quá. Sao lại để Châu chịu nhìu tổn thương vậy chứ. Hết anh người yêu lợi dụng để trả thù mẹ, giờ lại kẻ tiểu nhân dùng thủ đoạn đê hèn".

"Châu là người tốt mà chịu quá nhiều thiệt thòi. Anh Kiên lật mặt nhanh hơn lật bàn tay. Vừa hôm trước nhắn tin yêu đương, cầu xin cơ hội thì ngay ngày hôm sau, anh ta bơ Châu luôn", bạn Lan Anh chia sẻ.

Các diễn biến của Hướng dương ngược nắng ngày càng phức tạp.

Khán giả Lê Dạ Ngân cũng có chung quan điểm: "Biên kịch quá đáng với nhân vật Châu. Xây dựng nhân vật toàn phải chịu thiệt thòi, biến cố lớn của cuộc đời cũng vì lo cho em gái. Xem xong tập này, muốn khóc vì thương Chị Châu. Và ghét Kiên. Một con người không có lập trường tư tưởng, sẵn lòng chà đạp lên tình yêu chỉ vì thù hận".

Ở một diễn biến khác của phim, nhân vật Kiên bất ngờ hé lộ tình tiết Minh (Thu Trang) và Trí (Đình Tú) có thể không phải là con của ông Đạt. Điều đó đồng nghĩa họ không phải con cháu nhà họ Cao.