Khán giả TP.HCM xếp hàng mua vé xem phim trong đêm đón năm mới

Bộ phim được nhiều khán giả lựa chọn vẫn là Spider Man: No Way Home. Trong khi đó Rừng thế mạng, bộ phim duy nhất của Việt Nam ra rạp vào thời điểm này, ghi nhận doanh thu khả quan, vượt qua một số bom tấn khác của Hollywood như No Time To Die. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của phim Việt sau 8 tháng đóng băng. Sau suất chiếu đầu tiên và suất chiếu sớm, phim thu được 2,1 tỷ đồng , theo Box Office Vietnam.