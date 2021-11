Khán giả thất vọng về Song Hye Kyo

Khán giả cho rằng 2 tập đầu tiên của phim "Now, We Are Breaking Up" khá tẻ nhạt. Họ thất vọng với sự trở lại của Song Hye Kyo sau thời gian dài vắng bóng.

Hai tập đầu của Now, We Are Breaking Up - dự án đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo - chính thức lên sóng ngày 12-13/11. Trước đó, khi giải thích việc chọn Now, We Are Breaking Up để tái xuất, Song Hye Kyo cho biết phim có kịch bản hấp dẫn.

Theo nữ diễn viên, cô và khán giả có thể tìm thấy điểm khác biệt thông qua việc thể hiện nhân vật Ha Young Eun trong Now, We Are Breaking Up. Tuy nhiên, sau 2 tập đã lên sóng, khán giả chưa tìm thấy sự khác biệt như Song Hye Kyo chia sẻ. Cả kịch bản lẫn hình tượng nhân vật Ha Yong Eun đều được đánh giá là không mới mẻ.

Mở màn với tập phim gán nhãn 19+

Now, We Are Breaking Up mở màn với cảnh Ha Young Eun qua đêm cùng Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong đảm nhận) ngay lần đầu gặp mặt trong tuần lễ thời trang.

Ha Young Eun là một trưởng phòng thời trang, người có tài năng và tận tâm với công việc. Tuy nhiên, cô không tin vào tình yêu và đàn ông. Bởi thế với Ha Young Eun, chuyện xảy ra đêm đó với chàng trai lạ mặt chẳng đáng để cô bận tâm.

Thậm chí, khi kết thúc cuộc tình một đêm, Yoon Jae Guk hỏi tên của Ha Young Eun nhưng bị cô từ chối. Ha Young Eun thẳng thắn yêu cầu đối phương quên đi mọi chuyện và hai người sẽ không gặp lại nhau. Tập phim được gắn nhãn 19+.

Tập đầu của phim được gán nhãn 19+. Ảnh: SBS.

Sau đó, hai nhân vật chính vô tình gặp nhau nhiều lần nhưng Ha Young Eun không hề nhận ra đối phương. Trong khi đó, Yoon Jae Guk nhầm tưởng Ha Young Eun đang cố tỏ ra không quen biết anh. Yoon Jae Guk càng lúc càng bị thu hút bởi người con gái đã cùng anh trải qua tình một đêm.

Mối quan hệ của hai người chính thức bắt đầu khi Ha Young Eun giả làm bạn thân để tới buổi xem mắt với Yoon Jae Guk. Sau đó, công việc của cô gặp sự cố và phải nhờ Yoon Jae Guk giúp đỡ. Lúc này, Ha Young Eun mới biết người đàn ông này là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới thời trang.

Đến tập 2, khán giả biết thêm chi tiết Jae Guk có một người anh trai đã chết cách đây 10 năm. Theo lời kể của Jae Guk, nếu mẹ để anh trai kết hôn với người phụ nữ anh yêu, anh ấy sẽ không bao giờ chết. Bí ẩn đó kéo dài khoảng 8 phút trước khi công chúng biết rằng người phụ nữ được nhắc đến chính là Young Eun.

Kịch bản cũ kỹ, tẻ nhạt

Theo Sports Donga, tập thứ hai của bộ phim lên sóng tối 13/11 đạt tỷ suất người xem là 8% trên toàn quốc và 9% tại khu vực đô thị. Phim đứng đầu trong các chương trình phát sóng cùng khung giờ. Đây là thành tích khả quan nhưng chưa đạt kỳ vọng của khán giả vào ngôi sao hàng đầu như Song Hye Kyo.

Đặc biệt, phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Đầu tiên, kịch bản tình yêu giữa người phụ nữ đẹp, chăm chỉ, cầu tiến, có năng lực và nam chính giàu có, tài năng, bề ngoài vô tư phóng khoáng nhưng bên trong che giấu quá khứ tổn thương tâm lý không mới. Mô típ phim như vậy được khai thác trong quá nhiều dự án.

Chi tiết nam chính bị thu hút bởi nữ chính sau đó liên tục giúp đỡ cô bất chấp việc anh là thiên tài được người trong nghề săn đón cũng xuất hiện thường xuyên ở các phim thần tượng. Ngay cả ý tưởng hai anh em yêu cùng một người cũng khá cũ kỹ.

Hai tập phim đạt rating khả quan nhưng nhiều khán giả cho rằng nội dung phim khá mờ nhạt, thiếu sự mới mẻ. Tiết tấu 2 tập phim cũng được đánh giá là chưa hấp dẫn. Bộ phim tập trung vào chủ đề thời trang nhưng các nhân vật trong phim, kể cả Song Hye Kyo chưa mang đến cảm giác hào nhoáng, choáng ngợp thường thấy ở các dự án cùng chủ đề.

Diễn xuất của Song Hye Kyo được đánh giá là không khác biệt so với các vai diễn trước của cô. Ảnh: SBS.

Điểm sáng hiếm hoi trong phim là tương tác giữa hai nhân vật chính. Cách biệt 11 tuổi nhưng Song Hye Kyo và Jang Ki Yong không chênh lệch về ngoại hình. Họ kết hợp ăn ý và ngọt ngào, đặc biệt trong những cảnh 19+ ở ngay đầu phim. Ngoại hình đẹp của hai nhân vật cũng là một trong những yếu tố giúp phim được quan tâm.

Về diễn xuất, Jang Ki Yong còn hạn chế cách phát âm, trong khi Song Hye Kyo chưa đột phá về diễn xuất. Khán giả mong chờ sự lột xác về cả tạo hình nhân vật lẫn diễn xuất của Song Hye Kyo. Nhưng tạm thời qua 2 tập phim đầu tiên, nữ diễn viên đã khiến người xem thất vọng.

Dưới bài viết của tờ Hankyung về ngoại hình của Song Hye Kyo trong phim, khán giả bình luận: “Lão hóa là điều đương nhiên mà không ai có thể tránh khỏi. Nhưng cô ấy không cảm thấy nhàm chán khi đóng cùng một nhân vật chỉ với những nam chính khác nhau sao? Tôi cảm thấy mệt mỏi với việc cô ấy ở độ tuổi 40 nhưng vẫn quay melodramas với nam chính ở độ tuổi đôi mươi”. Bình luận này nhận gần 4.200 ý kiến đồng tình.

“Mỗi bộ phim truyền hình của cô ấy đều giống nhau, đặc biệt biểu cảm khuôn mặt. Tôi không hiểu tại sao cô ấy được coi là đẳng cấp hàng đầu trong ngành phim ảnh. Một nữ diễn viên không nên ngại để cho ngoại hình của mình xấu đi để thử các loại nhân vật khác nhau. Đến khi nào cô ấy mới thôi diễn nhân vật có mái tóc chải mượt, quần áo chỉnh tề và nói những câu thoại như thể cô ấy đang đọc kịch bản? Hôm nay tôi xem phim mới của cô ấy nhưng không chịu được và phải chuyển kênh”, một tài khoản khác bình luận.

“Ai cũng biết cô ấy có gương mặt đẹp nhưng dù đóng bao nhiêu nhân vật khác nhau, cô ấy vẫn luôn thể hiện cùng một giọng nói, một cách diễn xuất. Tôi đã rất sốc vì diễn xuất của cô ấy giống nhau đến mức nào khi xem bộ phim”, “Các nhân vật của cô ấy đều có kiểu nói giống nhau trong mọi bộ phim”, “Cô ấy nên dành nhiều thời gian cho nhân vật thay vì làn da”, “Diễn xuất của cô ấy lúc nào cũng vậy”, khán giả bình luận dưới bài viết của Hankyung.