Khán giả phản đối Hollywood làm lại ‘Train to Busan’

Không ít dân mạng bày tỏ sự bất bình trước thông tin người Mỹ muốn làm lại ‘Train to Busan’ do lo ngại bản phim mới không tôn trọng nguyên tác.

Ngày 19/2, Deadline đưa tin Hollywood đang rục rịch kế hoạch làm lại tựa phim xác sống ăn khách bậc nhất xứ sở kim chi Train to Busan (2016). Dự án remake do New Line Cinema sản xuất, với nhà làm phim người Indonesia Timo Tjahjanto được nhắm cho vị trí đạo diễn.

Năm 2016, Train to Busan ra mắt tại Liên hoan phim Cannes và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng quốc tế. Năm 2020, hậu truyện Peninsula của Train to Busan đã ra mắt, nhưng không thể lặp lại thành công rực rỡ của phần trước.

Sau khi thông tin về dự án remake Train to Busan được Gamespot chia sẻ trên Twitter, người hâm mộ trên toàn thế giới đã có những phản ứng trái ngược xoay quanh thông tin.

Train to Busan trở thành hiện tượng toàn cầu với doanh thu gần 100 triệu USD toàn cầu. Ảnh: Next Entertainment World.

“Train to Busan không cần bản làm lại. Hãy dừng than thở về việc phải đọc phụ đề”, tài khoản ctrlzhara nhận xét. Streamer Hutch đưa ra lời khuyên cho khán giả: “Hãy theo dõi bản gốc Train to Busan đi, bởi nó đủ hoàn hảo rồi”.

Một người khác bình luận “Chẳng ai khiến các vị làm lại tựa phim này cả”. Tài khoản Linocity mỉa mai: “Không thể tin có ngày Hollywood biến Train to Busan thành hành trình diệt xác sống xuyên California”.

Trên Twitter, đạo diễn Timo Tjahjanto nhấn mạnh mình không đặt mục tiêu vượt qua bản gốc Train to Busan khi tham gia dự án. Anh viết: “Sẽ không gì thay thế được bản gốc Train to Busan, tựa phim kinh dị từng khiến tôi há hốc mồm khi theo dõi (sau The Others của Amenabar). Tôi, James Wan và Gary Dauberman hoàn toàn thống nhất quan điểm: Không xem nhẹ hay thiếu tôn trọng người hâm mộ”.

Bên dưới bài đăng của Tjahjanto, người hâm mộ để lại nhiều bình luận bày tỏ quan điểm. Không ít trong số đó “nhắn nhủ” vị đạo diễn hãy lựa chọn nhưng gương mặt gốc Á vào dự án làm lại. Còn một bộ phận công chúng vẫn tiếp tục kiên trì với quan điểm bản làm lại là hoàn toàn không cần thiết.