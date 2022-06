Khán giả ngất xỉu trong đêm nhạc của Billie Eilish

Ngôi sao Gen Z đã yêu cầu hoãn đêm nhạc để đảm bảo sự an toàn cho khán giả. Cô yêu cầu phát nước cho người hâm mộ trước khi tiếp tục biểu diễn.

Theo Independent, Billie Eilish quyết định tạm dừng buổi biểu diễn tại nhà thi đấu O2 ở London, Anh ngày 11/6 sau khi một số người hâm mộ ngất xỉu vì quá nóng. Đêm diễn nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Happier than Ever của cô kéo dài đến cuối tháng 9.

Theo BBC, ngôi sao âm nhạc đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của khán giả sau khi phát hiện mọi chuyện không ổn. "Mọi người ổn chứ? Có người ngất xỉu và cần được đưa ra ngoài. Tôi biết ở đây rất nóng", cô nói với đám đông.

Sau những lời phàn nàn từ người hâm mộ rằng họ như bị bóp nghẹt, Billie Eilish dừng đêm nhạc trong khoảng ba phút và yêu cầu mọi người nhường chỗ cho nhau.

"Yêu cầu mọi người lùi lại một bước nhường không gian cho nhau. Nếu ai đó trông hơi quá khích thì cần báo lại ngay", ngôi sao Gen Z nói thêm.

Billie Eilish đang có buổi diễn vòng quanh thế giới kéo dài đến tháng 9. Ảnh: PA.

Billie Eilish sau đó yêu cầu nhân viên an ninh phát nước uống cho khán giả. Sau khi tình hình ổn định, ca sĩ 21 tuổi gửi lời cảm ơn đội ngũ bảo vệ.

Giọng ca Bad Guy nổi tiếng là ngôi sao chú ý đến sự an toàn của đám đông. Năm 2021, Eilish yêu cầu gián đoạn buổi diễn tại The Governors Ball, Mỹ vì nhận thấy tình hình không an toàn. Hồi tháng 2, cô tạm dừng buổi diễn ở Atlanta sau khi nhận thấy một người hâm mộ đang khó thở.

Thời điểm đó, ngôi sao sinh năm 2001 kêu gọi người hâm mộ đừng đứng sát vào nhau tại buổi hòa nhạc ở State Farm Arena. Cô đề nghị cung cấp cho khán giả khó thở ống hít, sau đó mới tiếp tục biểu diễn.

Billie Eilish từng bị Kanye West chỉ trích là kéo anti cho Travis Scott. Trước đó, Scott bị cho là nguyên nhân gây ra vụ thảm kịch khiến 300 người thương vong tại Lễ hội âm nhạc Astroworld. West yêu cầu Eilish phải xin lỗi Travis Scott.

Ngôi sao Gen Z sau đó đáp trả cô không hề ác ý với Scott và từ chối xin lỗi. "Theo nghĩa đen, tôi chưa bao giờ nói gì về Travis. Tôi chỉ cố gắng giúp đỡ người hâm mộ", cô nói.