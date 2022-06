Khán giả mãn nhãn với sân khấu nước và dàn sao ở Lazada Supershow 6.6

Mr.T khuấy động sân khấu với hit Nothing in your eyes và Ăn gì đây trên nền nhạc remix bắt tai. Nam rapper cuốn hút khán giả với phần trình diễn cá tính và lối rap mạnh mẽ, nội lực nhưng đầy cảm xúc. Nam rapper chia sẻ cảm thấy hào hứng trong lần đầu xuất hiện tại đại nhạc hội của Lazada. Anh hạnh phúc khi được mang đến cho khán giả những tiết mục tâm huyết, chỉn chu.