Khán giả không còn mặn mà với hồi ký đời tư của các ngôi sao

Trong một thế giới mà người nổi tiếng có thể chia sẻ mọi ngóc ngách đời tư trên mạng xã hội, công chúng dường như ít tò mò về những câu chuyện họ nói trong tự truyện cá nhân.

Nam diễn viên Matthew Perry đưa câu chuyện vật lộn cai nghiện vào cuốn tự truyện của mình.

Không khó để bạn tìm được một cuốn hồi ký của người nổi tiếng, từ diễn viên, nhạc sĩ đến vận động viên và người dẫn chương trình.

Nhưng trong một thế giới mà những người nổi tiếng có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của họ trên mạng xã hội, hồi ký của họ dường như không còn sức hút mạnh mẽ đối với độc giả.

Doanh số ảm đạm

Kiera O'Brien, biên tập viên dữ liệu của Bookseller, cho biết cuốn "The Sound of Laughter" của diễn viên hài Peter Kay (xuất bản năm 2007) và cuốn "At My Mother's Knee" của người dẫn chương trình truyền hình Paul O'Grady (xuất bản năm 2008) đã thực sự khởi xướng xu hướng hồi ký của thập niên đầu thế kỷ 21.

Nhưng Suzanne Baboneau, giám đốc điều hành bộ phận xuất bản dành cho người lớn tại Simon & Schuster UK, nói rằng: "Các nhà bán lẻ đang rất khó khăn, trừ khi tên tác giả được công chúng nhận diện ngay lập tức, họ có một câu chuyện thú vị và sẵn sàng quảng bá nó một cách chân thực".

Số liệu cho thấy những cuốn "tự truyện người nổi tiếng" như vậy đang gặp khó trong tiêu thụ. Nhiều tựa sách của những tên tuổi nổi tiếng, bao gồm Jeremy Clarkson và Matthew Perry, cũng phải vật lộn với doanh thu ảm đạm.

Theo tạp chí Bookseller, doanh số bán tự truyện bìa cứng của các nhân vật nổi tiếng đã giảm so với năm ngoái, khi các tựa sách của Billy Connolly, Bob Mortimer và Dave Grohl đều bán được hơn 100.000 bản trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11.

Cuốn tự truyện của Tom Felton đã không gây được tiếng vang lớn.

Những nguyên nhân được đưa ra là giá bản in bìa cứng cao hơn và nội dung sách có xu hướng gay gắt.

Trong cuốn "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", diễn viên Matthew Perry - ngôi sao phim sitcom đình đám Friend, đề cập đến chứng nghiện ma túy của mình.

Trong khi đó, diễn viên thủ vai Draco Malfoy trong phim Harry Potter, Tom Felton, cũng thảo luận về chứng trầm cảm và thời gian cai nghiện trong cuốn tự truyện "Beyond the Wand" ra mắt tháng 10/2022.

Đời tư người nổi tiếng không còn là bí mật

Sau đó, Internet phát triển và sự bùng nổ mạng xã hội đã kéo theo thế hệ những người có sức ảnh hưởng trực tuyến (Influencer).

Tuy nhiên, thay vì viết hồi ký, những người nổi tiếng trên mạng xã hội có xu hướng đi theo một con đường khác với những cuốn sách self-help, hoặc sách dạy nấu ăn hoặc hướng dẫn kỹ năng.

Hồi ký của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ đã có sức ảnh hưởng lớn với công chúng.

Có lẽ vì mới nổi tiếng ít năm gần đây nên nhóm này không có những câu chuyện đủ sâu sắc về cuộc đời họ để làm chất liệu cho một cuốn hồi ký hay.

Ngày nay, nhiều Youtuber, ngôi sao Instagram hay TikToker có hàng triệu người theo dõi trên kênh cá nhân nhưng họ không được xếp vào danh sách "người nổi tiếng" (celebrity category).

Theo đó, chúng ta có thể gọi sách của Hoàng tử Harry và Michelle Obama là "hồi ký người nổi tiếng". Dường như công chúng có sự thèm muốn đối với sách của họ.

Obama vừa xuất bản cuốn hồi ký thứ hai. Cuốn tự truyện trước đó của bà là "Becoming" xuất bản năm 2018 đã bán được 17 triệu bản trên toàn thế giới.

Trong khi đó, tự truyện có tựa đề "Spare" của Hoàng tử Harry đã liên tục có mặt trong bảng xếp hạng bán chạy của Amazon kể từ khi nó được mở cho đơn đặt hàng trước.

Dù vậy, hồi ký của nhiều người nổi tiếng ngày nay không tạo được sức hút lớn như kỳ vọng.

Tiến sĩ Catherine M Robb, trợ lý giáo sư triết học tại Đại học Tilburg ở Hà Lan, nói rằng cuốn hồi ký hay về người nổi tiếng sẽ là "tác phẩm cung cấp thông tin mới về cuộc sống riêng tư của họ, điều mà công chúng chưa biết hoặc đề cập đến một số tin đồn về cuộc sống của họ".

Một yếu tố tạo nên thành công cho hồi ký là mức độ chân thực của nó: "Cuốn hồi ký người nổi tiếng thành công và tồn tại lâu nhất mà chúng tôi chứng kiến là tác phẩm được viết bởi chính họ".

Những câu chuyện về người nổi tiếng được chấp bút bởi một người khác thường có khoảng cách giữa chủ thể và tác giả, dù người đó viết tốt, cần mẫn và có kinh nghiệm đi nữa.

"Lý do chúng ta đọc hồi ký là để nhìn thoáng qua một phần đời tư của người nổi tiếng nào đó mà trước đây ta không có điều kiện tiếp cận. Có thể mạng xã hội cho phép công chúng tiếp cận cuộc sống của những ngôi sao theo cách khiến hồi ký trở nên kém hấp dẫn hơn, vì chúng ta đã biết đủ thông tin về người đó", Robb nói.